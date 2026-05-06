https://sarabic.ae/20260506/ارتفاع-ملحوظ-لسعر-الذهب-في-ظل-تراجع-النفط-والدولار-1113154830.html
ارتفاع ملحوظ لسعر الذهب في ظل تراجع النفط والدولار
ارتفاع ملحوظ لسعر الذهب في ظل تراجع النفط والدولار
سبوتنيك عربي
شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا في ظل تطورات لافتة على الساحة العالمية، حيث استفاد المعدن النفيس من تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-06T07:34+0000
2026-05-06T07:34+0000
2026-05-06T07:34+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
أسعار الذهب اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1b/1111994476_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7bab9dce99fee3d2bcfc1446e34f61aa.png
ويأتي هذا الصعود في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، من شأنها التأثير على توقعات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بمسار أسعار الفائدة.جاء ارتفاع الذهب مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها ضعف الدولار الأمريكي، ما جعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، وبالتالي زاد الطلب عليه عالميًا، خاصة في ظل حالة عدم اليقين النقدي.على الصعيد الجيوسياسي، دعمت مؤشرات التهدئة بين واشنطن وطهران حركة الأسواق، في ظل تصريحات عن تقدم في المفاوضات وإشارات إلى توقف بعض العمليات العسكرية المرتبطة بتأمين الملاحة في مضيق هرمز.وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية، التي قد تلعب دورًا حاسما في تحديد توجهات الفائدة، حيث إن تحسن سوق العمل قد يعزز احتمالات استمرار التشديد النقدي، مما قد يشكل ضغطا على أسعار الذهب في الفترة المقبلة.
https://sarabic.ae/20260505/وزير-النفط-الإيراني-سيتم-إعادة-تأهيل-منشآت-صناعة-النفط-المتضررة-في-أسرع-وقت-1113143898.html
https://sarabic.ae/20260505/روسيا-إمكانات-التطوير-التكنولوجي-لدول-بريكس-تقدر-بأكثر-من-400-مليار-دولار-سنويا-1113139907.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1b/1111994476_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_07ded7d6fd60e765c6c426058ae2c35e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, أسعار الذهب اليوم, العالم
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, أسعار الذهب اليوم, العالم
ارتفاع ملحوظ لسعر الذهب في ظل تراجع النفط والدولار
شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا في ظل تطورات لافتة على الساحة العالمية، حيث استفاد المعدن النفيس من تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط.
ويأتي هذا الصعود في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، من شأنها التأثير على توقعات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بمسار أسعار الفائدة.
ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 2% ليصل إلى 4647.09 دولار للأونصة، كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية تسليم يونيو/حزيران بنسبة مماثلة لتسجل 4658 دولارا للأونصة.
جاء ارتفاع الذهب مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها ضعف الدولار الأمريكي، ما جعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى
، وبالتالي زاد الطلب عليه عالميًا، خاصة في ظل حالة عدم اليقين النقدي.
كما ساهم تراجع أسعار النفط في دعم الذهب، حيث أدى انخفاض خامي برنت وغرب تكساس إلى تخفيف الضغوط التضخمية، وهو ما قلل من توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة، ليصبح الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.
على الصعيد الجيوسياسي، دعمت مؤشرات التهدئة بين واشنطن وطهران حركة الأسواق، في ظل تصريحات عن تقدم في المفاوضات وإشارات إلى توقف بعض العمليات العسكرية المرتبطة بتأمين الملاحة في مضيق هرمز
.
ورغم هذه الأجواء الإيجابية، لا تزال الأسواق تتعامل بحذر، إذ إن أي تصعيد جديد قد يدفع المستثمرين إلى جني الأرباح سريعا، خاصة في ظل نشاط المضاربات قصيرة الأجل.
وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية
، التي قد تلعب دورًا حاسما في تحديد توجهات الفائدة، حيث إن تحسن سوق العمل قد يعزز احتمالات استمرار التشديد النقدي، مما قد يشكل ضغطا على أسعار الذهب في الفترة المقبلة.