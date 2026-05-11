وزارة الخارجية في صنعاء تبعث برسالتين لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن "استمرار الحصار على اليمن"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260511/وزارة-الخارجية-في-صنعاء-تبعث-برسالتين-لمجلس-الأمن-والأمم-المتحدة-بشأن-استمرار-الحصار-على-اليمن-1113336967.html
وزارة الخارجية في صنعاء تبعث برسالتين لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن "استمرار الحصار على اليمن"
وزارة الخارجية في صنعاء تبعث برسالتين لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن "استمرار الحصار على اليمن"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، اليوم الاثنين، توجيه رسالتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بشأن ما وصفته بـ"استمرار الحصار... 11.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-11T19:59+0000
2026-05-11T19:59+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
السعودية
أخبار السعودية اليوم
منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0a/1099424883_0:0:1563:879_1920x0_80_0_0_45db10e50e41c963fa68a02d13271733.jpg
وأكدت الخارجية اليمنية في صنعاء، أن "استمرار الحصار الجائر المفروض على اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لا يخدم السلم والأمن الدوليين"، محذرة من تداعيات استمرار الإجراءات التي وصفتها بـ"الظالمة" على استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، عبدالواحد أبوراس، إن "الجمهورية اليمنية تتابع التطورات والأحداث الجارية في المنطقة، والتي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي"، مشيراً إلى أن "استمرار الأنشطة العدائية من قبل الولايات المتحدة وأدواتها سيلحق أضراراً أكبر بالمنطقة، وقد يقود إلى نتائج كارثية"، حسب وكالة الأنباء اليمنية - سبأ.وأضاف أن "حالة اللا سلم واللا حرب لم تعد مقبولة على الإطلاق"، معتبراً أن "مماطلة السعودية في إحلال السلام في اليمن قد تدفع صنعاء إلى اللجوء لخيارات أخرى بهدف إنهاء معاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ أكثر من عشرة أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20260423/ما-حقيقة-اقتراب-أنصار-الله-والسعودية-من-التوقيع-على-اتفاق-سلام-شامل-بينهما؟--1112822248.html
https://sarabic.ae/20250805/هل-يعود-التصعيد-بين-السعودية-وأنصار-الله-في-اليمن-لما-قبل-الهدنة-1103414248.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0a/1099424883_108:0:1463:1016_1920x0_80_0_0_d902f8b73c07c4720b6da61435fddce8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزارة الخارجية في صنعاء تبعث برسالتين لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن "استمرار الحصار على اليمن"

19:59 GMT 11.05.2026
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanأنصار جماعة "أنصار الله" اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025
أنصار جماعة أنصار الله اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2026
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، اليوم الاثنين، توجيه رسالتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بشأن ما وصفته بـ"استمرار الحصار المفروض على الشعب اليمني".
وأكدت الخارجية اليمنية في صنعاء، أن "استمرار الحصار الجائر المفروض على اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لا يخدم السلم والأمن الدوليين"، محذرة من تداعيات استمرار الإجراءات التي وصفتها بـ"الظالمة" على استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.
وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، عبدالواحد أبوراس، إن "الجمهورية اليمنية تتابع التطورات والأحداث الجارية في المنطقة، والتي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي"، مشيراً إلى أن "استمرار الأنشطة العدائية من قبل الولايات المتحدة وأدواتها سيلحق أضراراً أكبر بالمنطقة، وقد يقود إلى نتائج كارثية"، حسب وكالة الأنباء اليمنية - سبأ.
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2026
ما حقيقة اقتراب "أنصار الله" والسعودية من التوقيع على اتفاق سلام شامل بينهما؟
23 أبريل, 19:43 GMT
وأضاف أن "حالة اللا سلم واللا حرب لم تعد مقبولة على الإطلاق"، معتبراً أن "مماطلة السعودية في إحلال السلام في اليمن قد تدفع صنعاء إلى اللجوء لخيارات أخرى بهدف إنهاء معاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي منذ أكثر من عشرة أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
الحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
هل يعود التصعيد بين السعودية و"أنصار الله" في اليمن لما قبل الهدنة؟
5 أغسطس 2025, 19:14 GMT
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала