https://sarabic.ae/20260511/وزارة-الخارجية-في-صنعاء-تبعث-برسالتين-لمجلس-الأمن-والأمم-المتحدة-بشأن-استمرار-الحصار-على-اليمن-1113336967.html

وزارة الخارجية في صنعاء تبعث برسالتين لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن "استمرار الحصار على اليمن"

وزارة الخارجية في صنعاء تبعث برسالتين لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن "استمرار الحصار على اليمن"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، اليوم الاثنين، توجيه رسالتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بشأن ما وصفته بـ"استمرار الحصار... 11.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-11T19:59+0000

2026-05-11T19:59+0000

2026-05-11T19:59+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

السعودية

أخبار السعودية اليوم

منظمة الأمم المتحدة

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0a/1099424883_0:0:1563:879_1920x0_80_0_0_45db10e50e41c963fa68a02d13271733.jpg

وأكدت الخارجية اليمنية في صنعاء، أن "استمرار الحصار الجائر المفروض على اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لا يخدم السلم والأمن الدوليين"، محذرة من تداعيات استمرار الإجراءات التي وصفتها بـ"الظالمة" على استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، عبدالواحد أبوراس، إن "الجمهورية اليمنية تتابع التطورات والأحداث الجارية في المنطقة، والتي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي"، مشيراً إلى أن "استمرار الأنشطة العدائية من قبل الولايات المتحدة وأدواتها سيلحق أضراراً أكبر بالمنطقة، وقد يقود إلى نتائج كارثية"، حسب وكالة الأنباء اليمنية - سبأ.وأضاف أن "حالة اللا سلم واللا حرب لم تعد مقبولة على الإطلاق"، معتبراً أن "مماطلة السعودية في إحلال السلام في اليمن قد تدفع صنعاء إلى اللجوء لخيارات أخرى بهدف إنهاء معاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ أكثر من عشرة أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20260423/ما-حقيقة-اقتراب-أنصار-الله-والسعودية-من-التوقيع-على-اتفاق-سلام-شامل-بينهما؟--1112822248.html

https://sarabic.ae/20250805/هل-يعود-التصعيد-بين-السعودية-وأنصار-الله-في-اليمن-لما-قبل-الهدنة-1103414248.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي