الدفاع الإيرانية: هروب القطع البحرية الأمريكية من منطقة الصراع يدل على قوة وإرادة القوات الإيرانية

سبوتنيك عربي

أکد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلائي نيك، اليوم الثلاثاء، أن أي تهديد أو عدوان جديد من جانب الأعداء سيواجه برد فوري وحازم وحاسم. 12.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-12T19:31+0000

وأفادت وكالة "إرنا" مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات العمید طلائي نيك، جاءت خلال مراسم أُقيمت في طهران، ذكر أن إيران أظهرت قدراتها العالية في ميادين القتال والدبلوماسية، مستندة إلى حضور الشعب الإيراني في الساحة. وأضاف القائد العسكري الإيراني: "إذا لم يخضع العدو لمطالب الشعب الإيراني المشروعة في الساحة الدبلوماسية، فعليه أن يتوقع تكرار هزائمه في الميدان العسكري". وقال العميد طلائي نيك: إن أي تهديد أو عدوان جديد من قبل الأعداء سيواجه حتما برد فوري وحاسم ونهائي يجعلهم يندمون.وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية: أن "الهروب المتكرر للسفن والقطع البحرية الأمريكية من منطقة الصراع تدل على إرادة وقوة القوات المسلحة الإيرانية، سواء التابعة لحرس الثورة الإسلامیة أو الجيش، كما يظهر الجاهزیة لرد يبعث على الندم على أي عدوان من قبل العدو".وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، قد أكدت أن إيران في حالة استعداد كامل لمواجهة أي اعتداء محتمل، مع استمرار التمسك بخيار الدبلوماسية. وقالت مهاجراني، في مؤتمر صحفي، إن إيران في أهبة الاستعداد و"تبقي أصابعها على الزناد"، لكنها في الوقت نفسه تركز على تحقيق السلام المستدام في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة "إسنا"، مضيفة أن "السلطات الإيرانية لا تزال متمسكة بمسار الحلول الدبلوماسية، وبما يحقق مصالح الدولة والشعب الإيراني"، مشددة على أن طهران توازن بين الجاهزية الدفاعية والانفتاح على الحلول السياسية. وصرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، في وقت سابق اليوم، بأن طهران قد تدرس رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90% في حال تعرّضها لهجوم أمريكي جديد. وأوضح رضائي، عبر منشور على منصة"إكس"، أن "أحد الخيارات المطروحة أمام إيران إذا تكرر الهجوم الأمريكي هو تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، وسيتم بحث هذا الأمر داخل البرلمان". ويأتي ذلك في ظل تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر بجدية استئناف العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. في المقابل، كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أكد مطلع مارس/آذار، أن إيران لم تكن تقوم بتخصيب اليورانيوم خلال الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي وقعت في 28 فبراير/ شباط الماضي. وشهدت المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك مواقع تخصيب اليورانيوم، هجمات متكررة خلال الفترة الماضية.

سبوتنيك عربي

