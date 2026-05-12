الدفاع الإيرانية: هروب القطع البحرية الأمريكية من منطقة الصراع يدل على قوة وإرادة القوات الإيرانية

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إلى أي مدى قانون "محاكمة النخبة" في إسرائيل يشرعن إعدام الأسرى؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الدفاع الإيرانية: هروب القطع البحرية الأمريكية من منطقة الصراع يدل على قوة وإرادة القوات الإيرانية
أکد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلائي نيك، اليوم الثلاثاء، أن أي تهديد أو عدوان جديد من جانب الأعداء سيواجه برد فوري وحازم وحاسم. 12.05.2026, سبوتنيك عربي
الدفاع الإيرانية: هروب القطع البحرية الأمريكية من منطقة الصراع يدل على قوة وإرادة القوات الإيرانية

© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران.
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2026
أکد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلائي نيك، اليوم الثلاثاء، أن أي تهديد أو عدوان جديد من جانب الأعداء سيواجه برد فوري وحازم وحاسم.
وأفادت وكالة "إرنا" مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات العمید طلائي نيك، جاءت خلال مراسم أُقيمت في طهران، ذكر أن إيران أظهرت قدراتها العالية في ميادين القتال والدبلوماسية، مستندة إلى حضور الشعب الإيراني في الساحة.
موقع نطنز النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2026
إيران تهدد برفع تخصيب اليورانيوم إلى 90% ردا على أي هجوم أمريكي
07:19 GMT
وأضاف القائد العسكري الإيراني: "إذا لم يخضع العدو لمطالب الشعب الإيراني المشروعة في الساحة الدبلوماسية، فعليه أن يتوقع تكرار هزائمه في الميدان العسكري".
وقال العميد طلائي نيك: إن أي تهديد أو عدوان جديد من قبل الأعداء سيواجه حتما برد فوري وحاسم ونهائي يجعلهم يندمون.
وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية: أن "الهروب المتكرر للسفن والقطع البحرية الأمريكية من منطقة الصراع تدل على إرادة وقوة القوات المسلحة الإيرانية، سواء التابعة لحرس الثورة الإسلامیة أو الجيش، كما يظهر الجاهزیة لرد يبعث على الندم على أي عدوان من قبل العدو".
وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، قد أكدت أن إيران في حالة استعداد كامل لمواجهة أي اعتداء محتمل، مع استمرار التمسك بخيار الدبلوماسية.
وقالت مهاجراني، في مؤتمر صحفي، إن إيران في أهبة الاستعداد و"تبقي أصابعها على الزناد"، لكنها في الوقت نفسه تركز على تحقيق السلام المستدام في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة "إسنا"، مضيفة أن "السلطات الإيرانية لا تزال متمسكة بمسار الحلول الدبلوماسية، وبما يحقق مصالح الدولة والشعب الإيراني"، مشددة على أن طهران توازن بين الجاهزية الدفاعية والانفتاح على الحلول السياسية.
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2026
إيران: مشروع قرار مضيق هرمز محاولة لتسييس الأمن البحري وتجاهل أسباب التوتر في المنطقة
06:01 GMT
وصرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، في وقت سابق اليوم، بأن طهران قد تدرس رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90% في حال تعرّضها لهجوم أمريكي جديد.
وأوضح رضائي، عبر منشور على منصة"إكس"، أن "أحد الخيارات المطروحة أمام إيران إذا تكرر الهجوم الأمريكي هو تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، وسيتم بحث هذا الأمر داخل البرلمان". ويأتي ذلك في ظل تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر بجدية استئناف العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.
في المقابل، كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أكد مطلع مارس/آذار، أن إيران لم تكن تقوم بتخصيب اليورانيوم خلال الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي وقعت في 28 فبراير/ شباط الماضي.
وشهدت المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك مواقع تخصيب اليورانيوم، هجمات متكررة خلال الفترة الماضية.
