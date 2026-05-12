خبير اقتصادي: شراكة الجزائر وتركيا تعيد رسم التوازنات الاقتصادية في إفريقيا والمتوسط

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إلى أي مدى قانون "محاكمة النخبة" في إسرائيل يشرعن إعدام الأسرى؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
https://sarabic.ae/20260512/خبير-اقتصادي-شراكة-الجزائر-وتركيا-تعيد-رسم-التوازنات-الاقتصادية-في-إفريقيا-والمتوسط-1113352183.html
خبير اقتصادي: شراكة الجزائر وتركيا تعيد رسم التوازنات الاقتصادية في إفريقيا والمتوسط
سبوتنيك عربي
© Photo / Algerian Presidencyالرئيس التركي طيب رجب أردوغان والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوقعان على اتفاقية بين الجزائر وتركيا
أكد الخبير الإقتصادي، هواري تيغرسي، أن التوقيع على الشراكة الاستراتيجية رفيعة المستوى بين الجزائر وتركيا، شكل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية، خاصة بعد تأكيد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الجزائر تُعد "أهم شريك لتركيا في أفريقيا"، وهو تصريح يحمل أبعادًا اقتصادية وجيوسياسية عميقة تتجاوز الطابع الدبلوماسي التقليدي.
وقال تيغرسي لوكالة "سبوتنيك" إن هذا التوصيف يعكس المكانة المتصاعدة للجزائر داخل القارة الإفريقية، بالنظر إلى إمكاناتها الطاقوية والمعدنية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، إضافة إلى استقرارها السياسي وقدرتها على لعب دور محوري في الربط بين إفريقيا وأوروبا والمتوسط.

وأكد أن الذهاب نحو رفع المبادلات التجارية إلى 10 مليارات دولار، لا يُنظر إليه كهدف رقمي فقط، بل كمشروع لبناء تكامل اقتصادي وصناعي حقيقي بين البلدين، فالجزائر تراهن اليوم على: تطوير الصناعات التحويلية و تثمين المواد الخام محليًا مع جذب الاستثمارات الأجنبية المنتجة.

يضيف تيغرسي: في المقابل، تمتلك تركيا قاعدة صناعية قوية وخبرة كبيرة في الصناعات الميكانيكية والنسيج والحديد والصناعات الغذائية مع التكنولوجيا والصناعات الدفاعية و الطاقات المتجددة، وهو ما يجعل الشراكة بين البلدين قائمة على التكامل الاقتصادي أكثر من مجرد التبادل التجاري.

وتابع: تدرك أنقرة أن الجزائر أصبحت واحدة من أهم البوابات الاقتصادية نحو القارة الإفريقية، خاصة مع منطقة التجارة الحرة الإفريقية و مشاريع البنية التحتية الكبرى في ظل العمل على توسيع الموانئ والربط اللوجستي، ناهيك عن الموقع الجغرافي القريب من أوروبا والساحل الإفريقي ولهذا تسعى الشركات التركية إلى تعزيز وجودها الصناعي والاستثماري داخل الجزائر، ليس فقط لتغطية السوق المحلية، بل أيضًا للتوجه نحو الأسواق الإفريقية.

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2026
أردوغان يعلن عن التعاون مع الجزائر في مجالات عدة تشمل الطاقة والتعدين والتجارة
7 مايو, 16:27 GMT

شراكة تتجاوز الاقتصاد

في السياق أكد الخبير أن اللافت في العلاقات الجزائرية التركية أنها لم تعد تقتصر على الاقتصاد، بل اتجهت نحو مجالات استراتيجية أكثر حساسية، مثل نقل التكنولوجيا والصناعات الدفاعية والطاقات المتجددة و المناجم والأمن الغذائي، وهو ما يعكس وجود رؤية مشتركة لبناء شراكة طويلة المدى قائمة على المصالح المتبادلة والسيادة الاقتصادية.

وأردف تيغرسي أن اعتبار الجزائر "أهم شريك إفريقي" بالنسبة لتركيا يعكس أيضًا الثقل الجيوسياسي المتزايد للجزائر و موثوقيتها كشريك اقتصادي وطاقي مع استقرارها مقارنة بعدة أسواق إقليمية، وهو ما يعزز دورها المحوري في أمن الطاقة بالمتوسط ، كما أن هذا التقارب يمنح الجزائر هامشًا أكبر لتنويع شراكاتها الدولية بعيدًا عن التبعية التقليدية للأسواق الأوروبية.

الشراكة الجزائرية التركية تدخل اليوم مرحلة جديدة عنوانها "التحالف الاقتصادي الاستراتيجي"، حيث لم تعد العلاقات تُبنى على الاستيراد والتصدير فقط، بل على الاستثمار والإنتاج ونقل التكنولوجيا وبناء المصالح المشتركة، ومع طموح الوصول إلى 10 مليارات دولار من المبادلات التجارية، تبدو الجزائر أمام فرصة تاريخية لتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة في إفريقيا والمتوسط، مستفيدة من شراكة مع تركيا تقوم على التكامل والندية ومصالح بعيدة المدى.
وزير الخارجية الجزائري ينقل رسالة من تبون إلى أردوغان
