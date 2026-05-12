https://sarabic.ae/20260512/خبير-اقتصادي-شراكة-الجزائر-وتركيا-تعيد-رسم-التوازنات-الاقتصادية-في-إفريقيا-والمتوسط-1113352183.html

خبير اقتصادي: شراكة الجزائر وتركيا تعيد رسم التوازنات الاقتصادية في إفريقيا والمتوسط

خبير اقتصادي: شراكة الجزائر وتركيا تعيد رسم التوازنات الاقتصادية في إفريقيا والمتوسط

سبوتنيك عربي

أكد الخبير الإقتصادي، هواري تيغرسي، أن التوقيع على الشراكة الاستراتيجية رفيعة المستوى بين الجزائر وتركيا، شكل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية، خاصة بعد... 12.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-12T13:41+0000

2026-05-12T13:41+0000

2026-05-12T13:41+0000

الجزائر

أخبار تركيا اليوم

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0c/1113352017_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bfe8f2260197fa68e80e9bd9477e7f53.jpg

وقال تيغرسي لوكالة "سبوتنيك" إن هذا التوصيف يعكس المكانة المتصاعدة للجزائر داخل القارة الإفريقية، بالنظر إلى إمكاناتها الطاقوية والمعدنية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، إضافة إلى استقرارها السياسي وقدرتها على لعب دور محوري في الربط بين إفريقيا وأوروبا والمتوسط.يضيف تيغرسي: في المقابل، تمتلك تركيا قاعدة صناعية قوية وخبرة كبيرة في الصناعات الميكانيكية والنسيج والحديد والصناعات الغذائية مع التكنولوجيا والصناعات الدفاعية و الطاقات المتجددة، وهو ما يجعل الشراكة بين البلدين قائمة على التكامل الاقتصادي أكثر من مجرد التبادل التجاري.شراكة تتجاوز الاقتصادفي السياق أكد الخبير أن اللافت في العلاقات الجزائرية التركية أنها لم تعد تقتصر على الاقتصاد، بل اتجهت نحو مجالات استراتيجية أكثر حساسية، مثل نقل التكنولوجيا والصناعات الدفاعية والطاقات المتجددة و المناجم والأمن الغذائي، وهو ما يعكس وجود رؤية مشتركة لبناء شراكة طويلة المدى قائمة على المصالح المتبادلة والسيادة الاقتصادية.الشراكة الجزائرية التركية تدخل اليوم مرحلة جديدة عنوانها "التحالف الاقتصادي الاستراتيجي"، حيث لم تعد العلاقات تُبنى على الاستيراد والتصدير فقط، بل على الاستثمار والإنتاج ونقل التكنولوجيا وبناء المصالح المشتركة، ومع طموح الوصول إلى 10 مليارات دولار من المبادلات التجارية، تبدو الجزائر أمام فرصة تاريخية لتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة في إفريقيا والمتوسط، مستفيدة من شراكة مع تركيا تقوم على التكامل والندية ومصالح بعيدة المدى.وزير الخارجية الجزائري ينقل رسالة من تبون إلى أردوغان

https://sarabic.ae/20260507/أردوغان-يعلن-عن-التعاون-مع-الجزائر-في-مجالات-عدة-تشمل-الطاقة-والتعدين-والتجارة-1113194677.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجزائر, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي