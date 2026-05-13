إعلام: الخارجية اللبنانية تنفي تقديم بيروت شكوى ضد إيران أمام مجلس الأمن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إلى أي مدى قانون "محاكمة النخبة" في إسرائيل يشرعن إعدام الأسرى؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260513/إعلام-الخارجية-اللبنانية-تنفي-تقديم-بيروت-شكوى-ضد-إيران-أمام-مجلس-الأمن-1113389357.html
إعلام: الخارجية اللبنانية تنفي تقديم بيروت شكوى ضد إيران أمام مجلس الأمن
إعلام: الخارجية اللبنانية تنفي تقديم بيروت شكوى ضد إيران أمام مجلس الأمن
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الأربعاء، حقيقة تقديم بيروت شكوى ضد إيران أمام مجلس الأمن الدولي. 13.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-13T20:14+0000
2026-05-13T20:14+0000
أخبار لبنان
أخبار إيران
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059273852_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58a67ce51a7a388d0cacf5a855295a0a.jpg
ونقل الموقع الإلكتروني "لبنان 24"، مساء اليوم الأربعاء، عن الخارجية اللبنانية في بيان لها أن "وسائل الإعلام تتداول خبرا مفاده أن لبنان تقدم بشكوى ضد إيران أمام مجلس الأمن".وأوضحت الخارجية أن "هذا الخبر غير دقيق، إذ إن لبنان لم يتقدّم بشكوى، بل قدّم ردودا على رسائل كانت إيران قد رفعتها إلى مجلس الأمن. لذلك، اقتضى التوضيح".فيما نقلت قناة "LBC" عن مصادر في الخارجية اللبنانية، أن "الرسالة اللبنانية لمجلس الأمن جاءت كرد على رسالة إيرانية أشارت إلى أن إيران أخطرتها بانتقال الدبلوماسيين الإيرانيين إلى فندق رامادا قبل استهدافهم".كما نقلت القناة عن الخارجية اللبنانية نفيها الأمر نفسه.وكانت تقارير محلية وإقليمية قد قالت إن وزارة الخارجية اللبنانية تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي اتهمت فيها إيران بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية وتوريطها في الصراع مع إسرائيل، رغما عن مؤسساته الدستورية.وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 16 أبريل/نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل/نيسان الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل/نيسان الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوبي لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2800 قتيل وإصابة آلاف آخرين منذ 2 مارس الماضي.
https://sarabic.ae/20260511/رئيس-الوزراء-اللبناني-إسرائيل-تسيطر-حاليا-على-68-موقعا-وقرية-في-جنوب-لبنان-1113333841.html
https://sarabic.ae/20260506/روبيو-السلام-بين-إسرائيل-ولبنان-ممكن-1113153053.html
أخبار لبنان
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059273852_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_881b6cf6a84a8ab0df9d0756536baf5d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار
أخبار لبنان, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار

إعلام: الخارجية اللبنانية تنفي تقديم بيروت شكوى ضد إيران أمام مجلس الأمن

20:14 GMT 13.05.2026
© Sputnik . Abdul Kader Albayنفذ عدد من الناشطين تظاهرة، اليوم الاثنين، أمام وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت تحت عنوان "دفاعا عن الثروة النفطية والحدود البحرية" ورفضا للتنازل عن الخط 29 وإدخاله في "البازار السياسي اللبناني"، لبنان 28 فبراير 2022
نفذ عدد من الناشطين تظاهرة، اليوم الاثنين، أمام وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت تحت عنوان دفاعا عن الثروة النفطية والحدود البحرية ورفضا للتنازل عن الخط 29 وإدخاله في البازار السياسي اللبناني، لبنان 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2026
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
كشفت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الأربعاء، حقيقة تقديم بيروت شكوى ضد إيران أمام مجلس الأمن الدولي.
ونقل الموقع الإلكتروني "لبنان 24"، مساء اليوم الأربعاء، عن الخارجية اللبنانية في بيان لها أن "وسائل الإعلام تتداول خبرا مفاده أن لبنان تقدم بشكوى ضد إيران أمام مجلس الأمن".
وأوضحت الخارجية أن "هذا الخبر غير دقيق، إذ إن لبنان لم يتقدّم بشكوى، بل قدّم ردودا على رسائل كانت إيران قد رفعتها إلى مجلس الأمن. لذلك، اقتضى التوضيح".
رئيس حكومة لبنان نواف سلام يزور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2026
رئيس الوزراء اللبناني: إسرائيل تسيطر حاليا على 68 موقعا وقرية في جنوب لبنان
11 مايو, 17:44 GMT
فيما نقلت قناة "LBC" عن مصادر في الخارجية اللبنانية، أن "الرسالة اللبنانية لمجلس الأمن جاءت كرد على رسالة إيرانية أشارت إلى أن إيران أخطرتها بانتقال الدبلوماسيين الإيرانيين إلى فندق رامادا قبل استهدافهم".
كما نقلت القناة عن الخارجية اللبنانية نفيها الأمر نفسه.
وكانت تقارير محلية وإقليمية قد قالت إن وزارة الخارجية اللبنانية تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي اتهمت فيها إيران بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية وتوريطها في الصراع مع إسرائيل، رغما عن مؤسساته الدستورية.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 16 أبريل/نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل/نيسان الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل/نيسان الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2026
روبيو: السلام بين إسرائيل ولبنان "ممكن"
6 مايو, 05:09 GMT
وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطًا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملاً من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".
وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.
وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوبي لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2800 قتيل وإصابة آلاف آخرين منذ 2 مارس الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала