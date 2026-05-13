إعلام: الخارجية اللبنانية تنفي تقديم بيروت شكوى ضد إيران أمام مجلس الأمن

سبوتنيك عربي

كشفت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الأربعاء، حقيقة تقديم بيروت شكوى ضد إيران أمام مجلس الأمن الدولي. 13.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-13T20:14+0000

ونقل الموقع الإلكتروني "لبنان 24"، مساء اليوم الأربعاء، عن الخارجية اللبنانية في بيان لها أن "وسائل الإعلام تتداول خبرا مفاده أن لبنان تقدم بشكوى ضد إيران أمام مجلس الأمن".وأوضحت الخارجية أن "هذا الخبر غير دقيق، إذ إن لبنان لم يتقدّم بشكوى، بل قدّم ردودا على رسائل كانت إيران قد رفعتها إلى مجلس الأمن. لذلك، اقتضى التوضيح".فيما نقلت قناة "LBC" عن مصادر في الخارجية اللبنانية، أن "الرسالة اللبنانية لمجلس الأمن جاءت كرد على رسالة إيرانية أشارت إلى أن إيران أخطرتها بانتقال الدبلوماسيين الإيرانيين إلى فندق رامادا قبل استهدافهم".كما نقلت القناة عن الخارجية اللبنانية نفيها الأمر نفسه.وكانت تقارير محلية وإقليمية قد قالت إن وزارة الخارجية اللبنانية تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي اتهمت فيها إيران بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية وتوريطها في الصراع مع إسرائيل، رغما عن مؤسساته الدستورية.وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 16 أبريل/نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل/نيسان الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل/نيسان الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوبي لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2800 قتيل وإصابة آلاف آخرين منذ 2 مارس الماضي.

