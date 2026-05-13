تصعيد جديد على الجبهة اللبنانية... وإسرائيل تتحدث عن أوسع هجوم لـ"حزب الله"

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "هاجم أكثر من 40 بنية تحتية تابعة لـ "حزب الله" في جنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية"، مؤكدا أنه قضى على مسلحين قال إنهم شكلوا... 13.05.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" سقطت قرب جنوده"، مشيرًا إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف قواته.في المقابل، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر أمني، أن "حزب الله" نفذ أمس الثلاثاء، الهجوم الأقوى والأوسع من نوعه باستخدام الطائرات المسيرة ضد أهداف في شمال إسرائيل.وبحسب المصدر، أسفر الهجوم عن إصابة جنديين إسرائيليين واشتعال النيران في أحد المواقع المستهدفة، فيما أطلق الحزب دفعات إضافية من الطائرات المسيَّرة بعد نحو ساعة باتجاه الهدف نفسه ضمن هجوم منسق.وأكد الأمين العام "لحزب الله"، نعيم قاسم، في وفت سابق اليوم، أن "لبنان يواجه عدوان إسرائيلي أمريكي يستهدف إخضاعه وفرض واقع سياسي جديد في المنطقة".وقال قاسم، في رسالة له، إن "حزب الله لن يخضع ولن يستسلم"، مشددًا على الاستمرار في الدفاع عن لبنان وشعبه مهما طال الزمن ومهما عظُمت التضحيات"، معتبرًا أن كلفة الصمود أقل من كلفة الاستسلام.وأضاف أن "المواجهة ستستمر، وأن الحزب سيبقى في الميدان وسيحوّله إلى جحيم لإسرائيل"، مؤكدًا عدم العودة إلى ما قبل 2 مارس/آذار.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 أبريل/نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل/نيسان الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل/نيسان الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطًا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملاً من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوبي لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2500 قتيل وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس الماضي.

