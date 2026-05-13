الائتلاف الحاكم في إسرائيل يقدم مشروع قانون لحل الكنيست
سبوتنيك عربي
قدّم الائتلاف الحاكم في إسرائيل، اليوم الأربعاء، مقترح قانون لحل البرلمان في البلاد (الكنيست) والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن تلك الخطوة خطوة تعكس تصاعد الانقسامات داخل حكومة بنيامين نتنياهو وسط استمرار الحرب والضغوط السياسية المتزايدة.وأوضحت الصحيفة أن رئيس الائتلاف أوفير كاتس، قدم مشروع قانون لحلّ الكنيست الحالي وهو الكنيست رقم 25، بالاشتراك مع جميع قادة فصائل الائتلاف الحاكم.وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن مشروع القانون سيُطرح للتصويت الأسبوع المقبل.ويحتاج مقترح حل الكنيست إلى المرور بعدة قراءات برلمانية قبل اعتماده رسميا، غير أن مجرد طرحه يعكس حجم الأزمة داخل الائتلاف الحاكم الذي يقوده نتنياهو.وهددت أحزاب الحريديم بحل الكنيست بعد أن أبلغها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم وجود أغلبية تضمن تمرير قانون التجنيد الإجباري.ويكتسب القانون أهميته بالنسبة لأحزاب الحريديم، كونه مطلبا لدى القاعدة الانتخابية لهذه الأحزاب.ويأتي ذلك بعد إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يطالب الدولة بالاستعداد لفرض عقوبات على الحريديم الذين لا يلتحقون بالخدمة العسكرية، وذلك في إطار الالتماسات المقدمة ضد ما وصفته المحكمة بعدم تطبيق قوانين التجنيد في ظل غياب قانون واضح وملزم.وكانت المحكمة العليا قد أصدرت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارًا بالإجماع يلزم الحكومة بوضع سياسة فعالة تتضمن عقوبات لتطبيق التجنيد الإجباري، مع التأكيد على منع تقديم أي مزايا أو إعانات للمتهربين من الخدمة العسكرية.
