الصين تبدأ أول تجربة عالمية على "جنين اصطناعي" في الفضاء

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إلى أي مدى قانون "محاكمة النخبة" في إسرائيل يشرعن إعدام الأسرى؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
الصين تبدأ أول تجربة عالمية على "جنين اصطناعي" في الفضاء
الصين تبدأ أول تجربة عالمية على "جنين اصطناعي" في الفضاء

في خطوة علمية غير مسبوقة، كشفت تقارير إعلامية أن الصين نفذت أول تجربة في العالم على "أجنة اصطناعية" في الفضاء، في إطار أبحاث تهدف إلى دراسة إمكانية بقاء الإنسان وتكاثره خلال الرحلات الفضائية طويلة الأمد خارج كوكب الأرض.
ونقل مركز علوم وهندسة الفضاء التطبيقية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أن العينات التجريبية نُقلت إلى محطة الفضاء الصينية عبر مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-10"، حيث جرى وضعها داخل الوحدة التجريبية بالمحطة.

وأوضح قائد المشروع، يو لي تشيان، أن الهدف من الدراسة يتمثل في بحث تأثير البيئة الفضائية على بقاء الإنسان وتكاثره خلال المهمات طويلة الأمد، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأشار قائد المشروع الصيني إلى أن "الجنين الاصطناعي المستخدم في التجربة لا يُعد جنينًا بشريًا حقيقيًا، ولا يمكنه التطور إلى كائن حي، لكنه يُستخدم كنموذج علمي لدراسة المراحل المبكرة من التطور البشري".
وبحسب القائمين على المشروع، ستستمر التجربة لمدة 5 أيام، قبل تجميد العينات وإعادتها إلى الأرض لإجراء مقارنات علمية بينها وبين عينات تُدرس بالتوازي داخل المختبرات الأرضية.
