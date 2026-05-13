الصين تبدأ أول تجربة عالمية على "جنين اصطناعي" في الفضاء
سبوتنيك عربي
في خطوة علمية غير مسبوقة، كشفت تقارير إعلامية أن الصين نفذت أول تجربة في العالم على "أجنة اصطناعية" في الفضاء، في إطار أبحاث تهدف إلى دراسة إمكانية بقاء... 13.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-13T11:51+0000
في خطوة علمية غير مسبوقة، كشفت تقارير إعلامية أن الصين نفذت أول تجربة في العالم على "أجنة اصطناعية" في الفضاء، في إطار أبحاث تهدف إلى دراسة إمكانية بقاء الإنسان وتكاثره خلال الرحلات الفضائية طويلة الأمد خارج كوكب الأرض.
ونقل مركز علوم وهندسة الفضاء التطبيقية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أن العينات التجريبية نُقلت إلى محطة الفضاء الصينية عبر مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-10"، حيث جرى وضعها داخل الوحدة التجريبية بالمحطة.
وأوضح قائد المشروع، يو لي تشيان، أن الهدف من الدراسة يتمثل في بحث تأثير البيئة الفضائية على بقاء الإنسان وتكاثره خلال المهمات طويلة الأمد، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وأشار قائد المشروع الصيني إلى أن "الجنين الاصطناعي المستخدم في التجربة لا يُعد جنينًا بشريًا حقيقيًا، ولا يمكنه التطور إلى كائن حي، لكنه يُستخدم كنموذج علمي لدراسة المراحل المبكرة
من التطور البشري".
وبحسب القائمين على المشروع، ستستمر التجربة لمدة 5 أيام، قبل تجميد العينات وإعادتها إلى الأرض لإجراء مقارنات علمية
بينها وبين عينات تُدرس بالتوازي داخل المختبرات الأرضية.