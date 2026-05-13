رئيسا مصر وأوغندا يؤكدان ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بشأن بموضوعات المياه ونهر النيل

سبوتنيك عربي

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ورئيس أوغندا يوري موسيفيني، في القصر الرئاسي في مدينة عنتيبي، جلسة مباحثات موسعة، أعقبها لقاء ثنائي مغلق.

2026-05-13T13:25+0000

وأكد السيسي، خلال اللقاء، اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع أوغندا، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والري والرعاية الصحية، إلى جانب تطوير التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية بين البلدين.كما وجّه الرئيس المصري دعوة إلى موسيفيني للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية التي تستضيفها مصر، في يونيو/ حزيران 2026، وكذلك منتدى الأعمال الأفريقي المنعقد على هامشها.من جانبه، أشاد موسيفيني بدور مصر على الساحتين الأفريقية والدولية، مؤكدا وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون الثنائي في إطار خطة أوغندا للتنمية 2040.كما أكد الجانبان ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون في ما يتعلق بملفات المياه ونهر النيل، إلى جانب دعم الحلول الأفريقية لمعالجة أزمات القارة وإنهاء الصراعات.وكان وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، قال إن "الوزارة تدرس كافة السيناريوهات المحتملة نتيجة الإدارة العشوائية لسد النهضة من جانب إثيوبيا"، مؤكدا المتابعة اللحظية لأي تصرفات أحادية.وأوضح في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، أمس السبت، عبر فضائية "إم بي س مصر"، أن "إصدار بيانات رسمية حول فتح مفيض توشكى باللغتين العربية والإنجليزية يهدف إلى مواجهة الشائعات، وتثبيت الموقف المصري دوليا، وطمأنة المواطنين بأن الدولة "جاهزة ومستعدة".وأشار إلى أنه "تم إيقاف أعمال التوسعة في المفيض قبل بدء فتحه، أمس السبت، مؤكدا عدم وجود أي إهدار للمياه، وأن قرار الفتح استند إلى نماذج رياضية دقيقة توقعت توقيت وصول التدفقات الزائدة".وأوضح أن المياه التي تصل إلى المفيض والبحيرات الأربع في توشكى تستغل في المشروعات الزراعية بالتنسيق مع محافظة الوادي الجديد، لافتًا إلى أن التنسيق الثلاثي كان سيحقق مكاسب مشتركة للدول الثلاث، بدلا من الإدارة الأحادية الحالية.

