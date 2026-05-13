رئيسا مصر وأوغندا يؤكدان ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بشأن بموضوعات المياه ونهر النيل

عربي
بوتين: روسيا تواصل تحديث وتطوير قواتها النووية الاستراتيجية - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إلى أي مدى قانون "محاكمة النخبة" في إسرائيل يشرعن إعدام الأسرى؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260513/رئيسا-مصر-وأوغندا-يؤكدان-ضرورة-تكثيف-التنسيق-والتعاون-بشأن-بموضوعات-المياه-ونهر-النيل-1113376626.html
رئيسا مصر وأوغندا يؤكدان ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بشأن بموضوعات المياه ونهر النيل
رئيسا مصر وأوغندا يؤكدان ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بشأن بموضوعات المياه ونهر النيل
سبوتنيك عربي
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ورئيس أوغندا يوري موسيفيني، في القصر الرئاسي في مدينة عنتيبي، جلسة مباحثات موسعة، أعقبها لقاء ثنائي مغلق. 13.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-13T13:25+0000
2026-05-13T13:25+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أوغندا
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الأخبار
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0d/1113376037_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_ec41f6f2cf4185622c1bf64f17ed0e83.jpg
وأكد السيسي، خلال اللقاء، اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع أوغندا، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والري والرعاية الصحية، إلى جانب تطوير التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية بين البلدين.كما وجّه الرئيس المصري دعوة إلى موسيفيني للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية التي تستضيفها مصر، في يونيو/ حزيران 2026، وكذلك منتدى الأعمال الأفريقي المنعقد على هامشها.من جانبه، أشاد موسيفيني بدور مصر على الساحتين الأفريقية والدولية، مؤكدا وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون الثنائي في إطار خطة أوغندا للتنمية 2040.كما أكد الجانبان ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون في ما يتعلق بملفات المياه ونهر النيل، إلى جانب دعم الحلول الأفريقية لمعالجة أزمات القارة وإنهاء الصراعات.وكان وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، قال إن "الوزارة تدرس كافة السيناريوهات المحتملة نتيجة الإدارة العشوائية لسد النهضة من جانب إثيوبيا"، مؤكدا المتابعة اللحظية لأي تصرفات أحادية.وأوضح في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، أمس السبت، عبر فضائية "إم بي س مصر"، أن "إصدار بيانات رسمية حول فتح مفيض توشكى باللغتين العربية والإنجليزية يهدف إلى مواجهة الشائعات، وتثبيت الموقف المصري دوليا، وطمأنة المواطنين بأن الدولة "جاهزة ومستعدة".وأشار إلى أنه "تم إيقاف أعمال التوسعة في المفيض قبل بدء فتحه، أمس السبت، مؤكدا عدم وجود أي إهدار للمياه، وأن قرار الفتح استند إلى نماذج رياضية دقيقة توقعت توقيت وصول التدفقات الزائدة".وأوضح أن المياه التي تصل إلى المفيض والبحيرات الأربع في توشكى تستغل في المشروعات الزراعية بالتنسيق مع محافظة الوادي الجديد، لافتًا إلى أن التنسيق الثلاثي كان سيحقق مكاسب مشتركة للدول الثلاث، بدلا من الإدارة الأحادية الحالية.
https://sarabic.ae/20260122/السلطات-المصرية-تتدخل-بعد-ظهور-بقعة-سولار-في-النيل-1109534903.html
https://sarabic.ae/20251004/إثيوبيا-ترد-على-اتهامات-مصرية-حول-تسبب-سد-النهضة-في-فيضان-النيل-1105613400.html
مصر
أوغندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0d/1113376037_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_c16a3c5afa9c080a9cb8a28130cc825b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أوغندا, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, أوغندا, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, العالم

رئيسا مصر وأوغندا يؤكدان ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بشأن بموضوعات المياه ونهر النيل

13:25 GMT 13.05.2026
© Photo / Ministry of Agriculture and Land Reclamation in Egyptرئيس أوغندا يوري موسيفيني يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القصر الرئاسي بمدينة عنتيبي
رئيس أوغندا يوري موسيفيني يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القصر الرئاسي بمدينة عنتيبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2026
© Photo / Ministry of Agriculture and Land Reclamation in Egypt
تابعنا عبر
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ورئيس أوغندا يوري موسيفيني، في القصر الرئاسي في مدينة عنتيبي، جلسة مباحثات موسعة، أعقبها لقاء ثنائي مغلق.
وأكد السيسي، خلال اللقاء، اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع أوغندا، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والري والرعاية الصحية، إلى جانب تطوير التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية بين البلدين.
كما وجّه الرئيس المصري دعوة إلى موسيفيني للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية التي تستضيفها مصر، في يونيو/ حزيران 2026، وكذلك منتدى الأعمال الأفريقي المنعقد على هامشها.
نهر النيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
السلطات المصرية تتدخل بعد ظهور بقعة سولار في النيل
22 يناير, 18:44 GMT
من جانبه، أشاد موسيفيني بدور مصر على الساحتين الأفريقية والدولية، مؤكدا وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون الثنائي في إطار خطة أوغندا للتنمية 2040.
وشهد اللقاء، وفقا للرئاسة المصرية، تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في السودان وليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شدد الرئيسان على أهمية دور دول الجوار في استعادة الاستقرار وتحقيق السلام المستدام.
كما أكد الجانبان ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون في ما يتعلق بملفات المياه ونهر النيل، إلى جانب دعم الحلول الأفريقية لمعالجة أزمات القارة وإنهاء الصراعات.
وكان وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، قال إن "الوزارة تدرس كافة السيناريوهات المحتملة نتيجة الإدارة العشوائية لسد النهضة من جانب إثيوبيا"، مؤكدا المتابعة اللحظية لأي تصرفات أحادية.
نهر النيل ـ مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
إثيوبيا ترد على اتهامات مصرية حول تسبب "سد النهضة" في فيضان النيل
4 أكتوبر 2025, 15:15 GMT
وأوضح في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، أمس السبت، عبر فضائية "إم بي س مصر"، أن "إصدار بيانات رسمية حول فتح مفيض توشكى باللغتين العربية والإنجليزية يهدف إلى مواجهة الشائعات، وتثبيت الموقف المصري دوليا، وطمأنة المواطنين بأن الدولة "جاهزة ومستعدة".
وأشار إلى أنه "تم إيقاف أعمال التوسعة في المفيض قبل بدء فتحه، أمس السبت، مؤكدا عدم وجود أي إهدار للمياه، وأن قرار الفتح استند إلى نماذج رياضية دقيقة توقعت توقيت وصول التدفقات الزائدة".
وأوضح أن المياه التي تصل إلى المفيض والبحيرات الأربع في توشكى تستغل في المشروعات الزراعية بالتنسيق مع محافظة الوادي الجديد، لافتًا إلى أن التنسيق الثلاثي كان سيحقق مكاسب مشتركة للدول الثلاث، بدلا من الإدارة الأحادية الحالية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала