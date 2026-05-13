رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون لاستئناف القتال إذا لزم الأمر
رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير
صرح الجنرال إيال زامير، رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده مستعدة لاستئناف القتال إذا لزم الأمر.
وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات رئيس الأركان جاءت خلال زيارة إلى الضفة الغربية، أوضح خلالها أن الجيش الإسرائيلي أحدث واقعا أمنيا جديدا في جميع القطاعات.
הרמטכ"ל בצפון השומרון: "יצרנו מציאות ביטחונית חדשה בכלל הגזרות, עם זאת - המערכה לא תמה, צה"ל ערוך לחידוש הלחימה במידה ויידרש לכך ונמצא במוכנות ובדריכות מתמדת בהגנה ובהתקפה, מיהודה ושומרון ועד טהרן"— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 13, 2026
وقال الجنرال زامير إن "المعركة لم تنته، الجيش الإسرائيلي جاهز لاستئناف القتال إذا لزم الأمر ويتواجد في حالة تأهب ويقظة مستمرة في الدفاع والهجوم، من يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى طهران".
وفي سياق متصل، أفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية عدة، أن السلطات الإسرائيلية "تخشى" من أن يتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "اتفاق مع طهران دون معالجة بعض القضايا الرئيسية".
وأوضحت المصادر أنه "إذا لم يُغيّر الاتفاق برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، ولم يتناول ملف حلفاء إيران الإقليميين، فإن السلطات الإسرائيلية ستعتبر الحرب ضد إيران غير منتهية".
وأكد أحد المصادر مخاوف إسرائيل من أن ترامب "سيتعب من المفاوضات" وسيبرم "أي اتفاق يتضمن تنازلات في اللحظة الأخيرة".
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مسؤول إسرائيلي قوله: "هناك مخاوف حقيقية من أن يتوصل ترامب إلى اتفاق سيئ (مع إيران)، وتحاول إسرائيل التأثير على هذا الأمر بكل قوتها".
وأضاف مصدر مطّلع على المناقشات أن إسرائيل تدرك أن قضايا الصواريخ وحلفاء إيران الإقليميين "من المرجح أن تكون خارج الطاولة، لأنها لا تبدو مدرجة في المسودات المبكرة للاتفاق بين البلدين".
وقال مصدر آخر مطلع على المناقشات للشبكة إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان تنسيق "الخطط العسكرية المحتملة" ضد إيران، بما في ذلك الضربات على منشآت الطاقة والبنية التحتية، فضلًا عن الاغتيالات المستهدفة للقادة الإيرانيين، في حالة فشل المفاوضات بين البلدين.
وأعلنت إيران أنها ترفض الدخول في جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، "دون استيفاء 5 شروط لبناء الحد الأدنى من ضمانات الثقة"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
وتوسطت سلطنة عُمان في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الفترة 2025-2026، إذ انتهت المرحلة الأولى دون التوصل إلى أي اتفاقات، في يونيو/حزيران 2025، عقب شنّ إسرائيل عملية عسكرية قصيرة الأمد ضد إيران، انضمت إليها الولايات المتحدة أيضًا. وباءت المرحلة الثانية بالفشل أيضًا، وبعدها بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بشن حرب على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.
وفي الوقت ذاته، أكد الجانب الإيراني، مرارًا، عدم رغبته في امتلاك أسلحة نووية، فضلًا عن الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامجه النووي.