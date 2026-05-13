سياسي ألماني يصف ميرتس بـ"الجبان" لعدم استعداده للاتصال ببوتين

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إلى أي مدى قانون "محاكمة النخبة" في إسرائيل يشرعن إعدام الأسرى؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
سياسي ألماني يصف ميرتس بـ"الجبان" لعدم استعداده للاتصال ببوتين
وصف رالف نيمير، رئيس المجلس الألماني للدستور والسيادة، المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، بالجبان لعدم استعداده للاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومناقشة... 13.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال نيمير، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "إنه (ميرتس) يدمر بلدنا واقتصادنا بعدم اتصاله ببوتين، لإعادة العلاقات مع روسيا. هذه هي الطريقة التي يتصرف بها مستشار ألماني حقيقي، وليس جبان يختبئ وراء شقيقه الأكبر في واشنطن ولا يستطيع حتى رفع سماعة الهاتف".وفي السابع من مايو/ أيار الجاري، أشار وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في مقابلة صحفية، إلى أن ميرتس قد يتصل ببوتين. إلا أن فاديفول لم يحدد إطارًا زمنيًا محتملًا للمكالمة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن ميرتس "قد يكون مستعدًا إذا ما دعت الحاجة إلى إجراء مثل هذه المكالمة في وقت ما"، وفق تعبيره.وفي وقت سابق، صرّح ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية)، بأن المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، شأنه شأن فلاديمير زيلينسكي، لا يرغب في السلام في أوكرانيا، موضحًا أنهما "لا يزالان عقبة أمام إنهاء الصراع بسبب مصالحهما الأنانية".المستشار الألماني يعلق على تقليص واشنطن لعديد قواتها في بلادهالمستشار الألماني يعترف بعجز بلاده عن حماية الشركات والمواطنين من تقلبات السوق
وصف رالف نيمير، رئيس المجلس الألماني للدستور والسيادة، المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، بالجبان لعدم استعداده للاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومناقشة استعادة العلاقات بين البلدين.
وقال نيمير، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "إنه (ميرتس) يدمر بلدنا واقتصادنا بعدم اتصاله ببوتين، لإعادة العلاقات مع روسيا. هذه هي الطريقة التي يتصرف بها مستشار ألماني حقيقي، وليس جبان يختبئ وراء شقيقه الأكبر في واشنطن ولا يستطيع حتى رفع سماعة الهاتف".

ويثق السياسي الألماني بأنه على ميرتس الاتصال فوراً بالزعيم الروسي، لإعادة تشغيل إمدادات الطاقة من روسيا وإنعاش الاقتصاد الألماني.

وفي السابع من مايو/ أيار الجاري، أشار وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في مقابلة صحفية، إلى أن ميرتس قد يتصل ببوتين. إلا أن فاديفول لم يحدد إطارًا زمنيًا محتملًا للمكالمة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن ميرتس "قد يكون مستعدًا إذا ما دعت الحاجة إلى إجراء مثل هذه المكالمة في وقت ما"، وفق تعبيره.
الدوما الروسي: ميرتس يسير على خطى زيلينسكي في عرقلة السلام بأوكرانيا
10 مايو, 18:29 GMT
وفي وقت سابق، صرّح ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية)، بأن المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، شأنه شأن فلاديمير زيلينسكي، لا يرغب في السلام في أوكرانيا، موضحًا أنهما "لا يزالان عقبة أمام إنهاء الصراع بسبب مصالحهما الأنانية".
المستشار الألماني يعلق على تقليص واشنطن لعديد قواتها في بلاده
المستشار الألماني يعترف بعجز بلاده عن حماية الشركات والمواطنين من تقلبات السوق
