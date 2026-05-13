سياسي ألماني يصف ميرتس بـ"الجبان" لعدم استعداده للاتصال ببوتين
سبوتنيك عربي
وصف رالف نيمير، رئيس المجلس الألماني للدستور والسيادة، المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، بالجبان لعدم استعداده للاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومناقشة... 13.05.2026, سبوتنيك عربي
العالم
روسيا
أخبار ألمانيا
وقال نيمير، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "إنه (ميرتس) يدمر بلدنا واقتصادنا بعدم اتصاله ببوتين، لإعادة العلاقات مع روسيا. هذه هي الطريقة التي يتصرف بها مستشار ألماني حقيقي، وليس جبان يختبئ وراء شقيقه الأكبر في واشنطن ولا يستطيع حتى رفع سماعة الهاتف".وفي السابع من مايو/ أيار الجاري، أشار وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في مقابلة صحفية، إلى أن ميرتس قد يتصل ببوتين. إلا أن فاديفول لم يحدد إطارًا زمنيًا محتملًا للمكالمة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن ميرتس "قد يكون مستعدًا إذا ما دعت الحاجة إلى إجراء مثل هذه المكالمة في وقت ما"، وفق تعبيره.وفي وقت سابق، صرّح ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية)، بأن المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، شأنه شأن فلاديمير زيلينسكي، لا يرغب في السلام في أوكرانيا، موضحًا أنهما "لا يزالان عقبة أمام إنهاء الصراع بسبب مصالحهما الأنانية".
وصف رالف نيمير، رئيس المجلس الألماني للدستور والسيادة، المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، بالجبان لعدم استعداده للاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومناقشة استعادة العلاقات بين البلدين.
وقال نيمير، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "إنه (ميرتس) يدمر بلدنا واقتصادنا بعدم اتصاله ببوتين، لإعادة العلاقات مع روسيا. هذه هي الطريقة التي يتصرف بها مستشار ألماني حقيقي، وليس جبان يختبئ وراء شقيقه الأكبر في واشنطن ولا يستطيع حتى رفع سماعة الهاتف".
ويثق السياسي الألماني بأنه على ميرتس الاتصال فوراً بالزعيم الروسي، لإعادة تشغيل إمدادات الطاقة من روسيا وإنعاش الاقتصاد الألماني.
وفي السابع من مايو/ أيار الجاري، أشار وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في مقابلة صحفية، إلى أن ميرتس قد يتصل ببوتين. إلا أن فاديفول لم يحدد إطارًا زمنيًا محتملًا للمكالمة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن ميرتس "قد يكون مستعدًا إذا ما دعت الحاجة إلى إجراء مثل هذه المكالمة في وقت ما"، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق، صرّح ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية)، بأن المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، شأنه شأن فلاديمير زيلينسكي، لا يرغب في السلام في أوكرانيا، موضحًا أنهما "لا يزالان عقبة أمام إنهاء الصراع بسبب مصالحهما الأنانية".