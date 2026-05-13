مجلس الأمن الروسي: موسكو ملتزمة بالتعاون الوثيق مع إيران لإيجاد حلول للأزمة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إلى أي مدى قانون "محاكمة النخبة" في إسرائيل يشرعن إعدام الأسرى؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مجلس الأمن الروسي: موسكو ملتزمة بالتعاون الوثيق مع إيران لإيجاد حلول للأزمة
أكد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ملتزمة بالعمل عن كثب مع إيران لإيجاد حلول سلمية للأزمة في الشرق الأوسط. 13.05.2026, سبوتنيك عربي
مجلس الأمن الروسي: موسكو ملتزمة بالتعاون الوثيق مع إيران لإيجاد حلول للأزمة

18:56 GMT 13.05.2026 (تم التحديث: 19:22 GMT 13.05.2026)
أكد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ملتزمة بالعمل عن كثب مع إيران لإيجاد حلول سلمية للأزمة في الشرق الأوسط.
وقال فينيديكتوف خلال اجتماع مع نائب رئيس مجلس الأمن الإيراني علي باقري: "يسرني أن ألتقي بكم، ونلاحظ المستوى العالي من التنسيق في السياسة الخارجية بين بلدينا في ظل الظروف الصعبة الحالية.

وأضاف: "نحن نحافظ على حوار منتظم على أعلى المستويات... نعرب عن تعازينا في الخسارة التي لا يمكن تعويضها للمسؤولين والقادة العسكريين الإيرانيين، الذين خدموا مصالح بلادهم وشعبهم بإخلاص خلال الهجمات التي شنتها واشنطن وتل أبيب".

وأضاف فينيديكتوف: "نلاحظ أنه على الرغم من الخسائر الفادحة، فإن الشعب الإيراني لم ينكسر. لقد أظهر الشعب تماسكاً ووحدة في مواجهة تهديد خارجي. ونحن ملتزمون بالعمل عن كثب مع طهران لإيجاد حلول سلمية للأزمة استناداً إلى مبادئ القانون الدولي".
الحرس الثوري: عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز دون إذن إيران ليس ممكنا
13:45 GMT
وصرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن أحد أهداف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران هو منع تطبيع علاقاتها مع الدول العربية.
وقال الوزير في مقابلة مع قناة "آر تي- إنديا": "لا شك لديّ أنه عندما وُضعت الخطط لشنّ الحرب على إيران، كان أحد أهدافها منع تطبيع العلاقات بين إيران والعرب".

وأشار الوزير لافروف إلى أنه "قبل سنوات عديدة، عقد الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن قمةً للمصالحة بين السنة والشيعة؛ لكن تُبذل الآن جهودٌ حثيثة لضمان عدم حدوث ذلك، وأن تصبح إيران دولةً منبوذة".

وأوضح بالقول: "يُبذل كل جهد الآن لضمان عدم حدوث هذه المصالحة، ولتصوير إيران، إحدى الدول الشيعية الرئيسية، كدولة منبوذة، ولتجنيد جيرانها الخليجيين الآخرين في هياكل لن تُركز، أولاً على حل القضية الفلسطينية، وثانياً ستُجبر على خيانة القضية الفلسطينية كثمن لتطبيع العلاقات مع إسرائيل".
