مجلس الأمن الروسي: موسكو ملتزمة بالتعاون الوثيق مع إيران لإيجاد حلول للأزمة
سبوتنيك عربي
أكد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ملتزمة بالعمل عن كثب مع إيران لإيجاد حلول سلمية للأزمة في الشرق الأوسط.
18:56 GMT 13.05.2026 (تم التحديث: 19:22 GMT 13.05.2026)
أكد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ملتزمة بالعمل عن كثب مع إيران لإيجاد حلول سلمية للأزمة في الشرق الأوسط.
وقال فينيديكتوف خلال اجتماع مع نائب رئيس مجلس الأمن الإيراني علي باقري: "يسرني أن ألتقي بكم، ونلاحظ المستوى العالي من التنسيق في السياسة الخارجية بين بلدينا في ظل الظروف الصعبة الحالية.
وأضاف: "نحن نحافظ على حوار منتظم على أعلى المستويات... نعرب عن تعازينا في الخسارة التي لا يمكن تعويضها للمسؤولين والقادة العسكريين الإيرانيين، الذين خدموا مصالح بلادهم وشعبهم بإخلاص خلال الهجمات التي شنتها واشنطن وتل أبيب".
وأضاف فينيديكتوف: "نلاحظ أنه على الرغم من الخسائر الفادحة، فإن الشعب الإيراني لم ينكسر. لقد أظهر الشعب تماسكاً ووحدة في مواجهة تهديد خارجي. ونحن ملتزمون بالعمل عن كثب مع طهران لإيجاد حلول سلمية للأزمة استناداً إلى مبادئ القانون الدولي".
وصرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن أحد أهداف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران هو منع تطبيع علاقاتها مع الدول العربية.
وقال الوزير في مقابلة مع قناة "آر تي- إنديا": "لا شك لديّ أنه عندما وُضعت الخطط لشنّ الحرب على إيران، كان أحد أهدافها منع تطبيع العلاقات بين إيران والعرب".
وأشار الوزير لافروف إلى أنه "قبل سنوات عديدة، عقد الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن قمةً للمصالحة بين السنة والشيعة؛ لكن تُبذل الآن جهودٌ حثيثة لضمان عدم حدوث ذلك، وأن تصبح إيران دولةً منبوذة".
وأوضح بالقول: "يُبذل كل جهد الآن لضمان عدم حدوث هذه المصالحة
، ولتصوير إيران، إحدى الدول الشيعية الرئيسية، كدولة منبوذة، ولتجنيد جيرانها الخليجيين الآخرين في هياكل لن تُركز، أولاً على حل القضية الفلسطينية، وثانياً ستُجبر على خيانة القضية الفلسطينية كثمن لتطبيع العلاقات مع إسرائيل".