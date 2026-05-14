خبير لـ"سبوتنيك": روبيو يعلن صراحة عن نهاية حقبة الحماية الأمريكية لأوروبا وبداية مرحلة المصالح

مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير لـ"سبوتنيك": روبيو يعلن صراحة عن نهاية حقبة الحماية الأمريكية لأوروبا وبداية مرحلة المصالح
وقال، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية هي إعلان صريح عن انتهاء العلاقة السابقة (التقليدية)، والتي كانت تتعهد خلالها واشنطن بحماية أوروبا، وبداية مرحلة المصالح والمنافع المتبادلة، مؤكدًا أن أوروبا والولايات المتحدة تدخلان مرحلة جديدة قوامها المصالح المتبادلة والتكاليف المشتركة.وتابع مهران أن تصريح روبيو لقناة "فوكس نيوز"، بأن واشنطن ستضطر لإعادة النظر في علاقتها مع الناتو، وتساؤله: "عندما نحتاج منهم أن يسمحوا لنا باستخدام قواعدهم العسكرية يكون ردهم: لا.. فلِمَ نحن في الناتو إذن؟"، يكشف عن انقلاب جوهري في الفلسفة الاستراتيجية الأمريكية تجاه الحلف، مشيرًا إلى أن رفض دول أوروبية، بما فيها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، السماح باستخدام قواعدها العسكرية خلال العمليات ضد إيران، أثار غضبًا أمريكيًا عميقًا.ولفت مهران إلى أن اعتراف روبيو بأنه كان من أشرس المدافعين عن الناتو، لأنه وجد فيه قيمة كبيرة تكمن في وجود قواعد عسكرية في أوروبا سمحت للجيش الأمريكي ببسط نفوذه في أجزاء مختلفة من العالم، يكشف الحقيقة المسكوت عنها، وهي أن الناتو لم يكن يومًا مجرد حلف دفاعي، بل أداة أمريكية لبسط الهيمنة العالمية، موضحًا أن أوروبا باتت تدرك أنها كانت قاعدة انطلاق للمغامرات الأمريكية وليست شريكًا متساويًا.ونوه إلى أن تهديد روبيو بأن "الناتو" سيصبح، حال استمراره بهذا الشكل، تحالفًا أحادي الجانب تتحمل فيه الولايات المتحدة عبء الدفاع عن أوروبا دون مقابل فعلي، يتجاهل حقيقة أن الإنفاق الدفاعي الأوروبي ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن دولًا مثل بولندا وبريطانيا وفرنسا تنفق مليارات على الدفاع، موضحًا أن المشكلة ليست في الإنفاق، بل في رفض أوروبا التحول إلى أداة طيعة للسياسة الأمريكية.وقال أستاذ القانون الدولي إن دراسة دائرة أبحاث الكونغرس الصادرة، في 27 فبراير/شباط 2026، بعنوان "فصل السلطات والانسحاب من حلف الناتو"، تكشف أن الإدارة الأمريكية تدرس جديًا إمكانية الانسحاب من الحلف، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة تناقش ما إذا كان ترامب يملك صلاحية سحب أمريكا من المعاهدة دون موافقة الكونغرس، موضحًا أن توقيت صدورها قبل الحرب على إيران بيومٍ واحد ليس مصادفة.وقبل ذلك، قال ترامب إنه كان يفكر بـ"جدّية" في انسحاب بلاده من حلف الناتو، بعد أن رفض الحلف المساعدة في الحرب ضد إيران.وكان الرئيس الأمريكي صرّح بأن سلطة "الناتو" تعرضت لأضرار جسيمة بسبب عدم رغبة الكتلة العسكرية في مساعدة الولايات المتحدة على فتح مضيق هرمز، ووصف التحالف أيضًا بأنه "نمر من ورق".
خبير لـ"سبوتنيك": روبيو يعلن صراحة عن نهاية حقبة الحماية الأمريكية لأوروبا وبداية مرحلة المصالح

أكد د. محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي (مصر)، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بضرورة إعادة تقييم علاقة واشنطن بحلف الناتو بعد انتهاء الحرب على إيران، تمثل إعلانًا صريحًا عن نهاية المرحلة التقليدية للحلف.
وقال، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية هي إعلان صريح عن انتهاء العلاقة السابقة (التقليدية)، والتي كانت تتعهد خلالها واشنطن بحماية أوروبا، وبداية مرحلة المصالح والمنافع المتبادلة، مؤكدًا أن أوروبا والولايات المتحدة تدخلان مرحلة جديدة قوامها المصالح المتبادلة والتكاليف المشتركة.
وتابع مهران أن تصريح روبيو لقناة "فوكس نيوز"، بأن واشنطن ستضطر لإعادة النظر في علاقتها مع الناتو، وتساؤله: "عندما نحتاج منهم أن يسمحوا لنا باستخدام قواعدهم العسكرية يكون ردهم: لا.. فلِمَ نحن في الناتو إذن؟"، يكشف عن انقلاب جوهري في الفلسفة الاستراتيجية الأمريكية تجاه الحلف، مشيرًا إلى أن رفض دول أوروبية، بما فيها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، السماح باستخدام قواعدها العسكرية خلال العمليات ضد إيران، أثار غضبًا أمريكيًا عميقًا.

وأشار إلى أن معاهدة شمال الأطلسي الموقعة عام 1949 تنص، في المادة الخامسة، على أن الهجوم المسلح ضد عضو واحد أو أكثر يعتبر هجومًا ضد الجميع، موضحًا أن هذا النص لم يتضمن أي التزام قانوني على الدول الأعضاء بتوفير قواعدها لعمليات عسكرية أمريكية خارج نطاق الدفاع الجماعي، مؤكدًا أن رفض أوروبا المشاركة في الحرب على إيران ليس خرقًا للمعاهدة، بل ممارسة لحقها السيادي.

ولفت مهران إلى أن اعتراف روبيو بأنه كان من أشرس المدافعين عن الناتو، لأنه وجد فيه قيمة كبيرة تكمن في وجود قواعد عسكرية في أوروبا سمحت للجيش الأمريكي ببسط نفوذه في أجزاء مختلفة من العالم، يكشف الحقيقة المسكوت عنها، وهي أن الناتو لم يكن يومًا مجرد حلف دفاعي، بل أداة أمريكية لبسط الهيمنة العالمية، موضحًا أن أوروبا باتت تدرك أنها كانت قاعدة انطلاق للمغامرات الأمريكية وليست شريكًا متساويًا.
ونوه إلى أن تهديد روبيو بأن "الناتو" سيصبح، حال استمراره بهذا الشكل، تحالفًا أحادي الجانب تتحمل فيه الولايات المتحدة عبء الدفاع عن أوروبا دون مقابل فعلي، يتجاهل حقيقة أن الإنفاق الدفاعي الأوروبي ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن دولًا مثل بولندا وبريطانيا وفرنسا تنفق مليارات على الدفاع، موضحًا أن المشكلة ليست في الإنفاق، بل في رفض أوروبا التحول إلى أداة طيعة للسياسة الأمريكية.
وقال أستاذ القانون الدولي إن دراسة دائرة أبحاث الكونغرس الصادرة، في 27 فبراير/شباط 2026، بعنوان "فصل السلطات والانسحاب من حلف الناتو"، تكشف أن الإدارة الأمريكية تدرس جديًا إمكانية الانسحاب من الحلف، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة تناقش ما إذا كان ترامب يملك صلاحية سحب أمريكا من المعاهدة دون موافقة الكونغرس، موضحًا أن توقيت صدورها قبل الحرب على إيران بيومٍ واحد ليس مصادفة.
واختتم مهران بالتأكيد أن تصريحات روبيو تمثل نقطة تحول استراتيجية في العلاقات عبر الأطلسي، مؤكدًا أن أوروبا أمام خيارين: إما الخضوع الكامل للأجندة الأمريكية وتحويل أراضيها إلى قواعد لحروب لا ناقة لها فيها ولا جمل، أو بناء استقلالية استراتيجية حقيقية تحفظ سيادتها وتحميها من الانجرار إلى مغامرات عسكرية كارثية، محذرًا من أن انهيار الناتو سيعيد رسم خريطة التحالفات العالمية ويفتح الباب لنظام دولي متعدد الأقطاب تتراجع فيه الهيمنة الأمريكية لصالح قوى صاعدة.

وقبل ذلك، قال ترامب إنه كان يفكر بـ"جدّية" في انسحاب بلاده من حلف الناتو، بعد أن رفض الحلف المساعدة في الحرب ضد إيران.
وكان الرئيس الأمريكي صرّح بأن سلطة "الناتو" تعرضت لأضرار جسيمة بسبب عدم رغبة الكتلة العسكرية في مساعدة الولايات المتحدة على فتح مضيق هرمز، ووصف التحالف أيضًا بأنه "نمر من ورق".
