زعيم حزب فرنسي: زيلينسكي سيكون التالي الذي سيزج به خلف القضبان في أوكرانيا

دعا فلوريان فيليبو، زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، حكومة بلاده إلى وقف تحويل 17 مليار يورو إلى كييف بشكل عاجل، مشيراً إلى أن المطاف سينتهي بالقيادة الأوكرانية في...

2026-05-14T13:44+0000

وكتب على منصة "إكس": "تم سجن الشخص الثاني في فريق زيلينسكي. والتالي هو زيلينسكي. فلنمنع تحويل مبلغ 17 مليار دولار إلى هذا البلد في أسرع وقت ممكن".سبق أن وجه المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (SAPO) اتهامات إلى أندريه يرماك، الرئيس السابق لمكتب فلاديمير زيلينسكي، بتهمة غسل أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة خلال بناء مجمع داينستي السكني الفاخر. وفي 14 مايو، تم إيداع يرماك الحبس الاحتياطي مع إمكانية الإفراج عنه بكفالة.وفي الأول من مايو الجاري، نشرت وسائل إعلام أوكرانية الجزء الثاني من "تسجيلات مينديتش"، ووفقًا لهذه المواد، ناقش رجل الأعمال تيمور مينديتش، المقرب من زيلينسكي، عقودًا دفاعية بملايين الدولارات مع رستم أوميروف، الذي شغل منصب وزير الدفاع الأوكراني حتى يوليو/تموز 2025، وتحديدًا، يتعلق الأمر بعقود مع شركة "فاير بوينت" للتكنولوجيا الدفاعية، والتي قد يكون مينديتش نفسه أحد المستفيدين منها.و في 13 نوفمبر 2025، فرض زيلينسكي عقوبات على مينديتش، ومموله الرئيسي ألكسندر زوكرمان، وفي الـ19 من الشهر ذاته، أقال البرلمان الأوكراني غالوشينكو من منصبه، وسفيتلانا غرينتشوك من منصب وزيرة الطاقة.ويتهم مينديتش، الذي غادر أوكرانيا قبيل تفجر الفضيحة، بتدبير مخطط فساد مع عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزراء في الحكومة الأوكرانية، وهو شريك في ملكية شركة الإنتاج السمعي البصري التي أسسها زيلينسكي.مسؤول أوكراني سابق: النخبة الأوكرانية تغرق في الترف والسكان يموتون من الفقرمسؤول أوكراني سابق: زيلينسكي قد يقوم باستفزاز بسبب فضيحة الفساد

