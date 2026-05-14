هل ينتقل ليفاندوفسكي للهلال السعودي؟

سبوتنيك عربي

رجحت صحيفة غربية، اليوم الخميس، انتقال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة إلى الدوري السعودي، أكثر من أي وقت.

وأفادت صحيفة غربية، اليوم الخميس أن ليفاندوفسكي تلقى عرضا رسميا من الهلال السعودي، وهو على وشك قبوله، وبأن الهلال هو أكثر الأندية جدية في المفاوضات مع مهاجم برشلونة.وأشارت إلى أنه قدّم عرضا ضخما يصل إلى 90 مليون يورو سنويا لقائد المنتخب البولندي، وبأن اللاعب الدولي ليفاندوفسكي على وشك اتخاذ قراره النهائي، معتبرة أن السعودية هي وجهة يفكر فيها اللاعب بجدية.ويحيط الغموض بمستقبل المهاجم المخضرم، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، في وقت لم تحسم فيه الإدارة الكتالونية قرارها النهائي بشأن التجديد.وكانت صحيفة غربية قد أوضحت أن ناديه برشلونة قدّم لللاعب الدولي عرضا يشمل خفضاً ملحوظاً في الراتب الثابت قد يصل إلى 50%، مقابل إدراج حوافز مالية مرتفعة ترتبط بعدد الأهداف التي يسجلها اللاعب والمباريات التي يشارك فيها.وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي النادي لتقدير مساهمات ليفاندوفسكي منذ انضمامه في ظروف صعبة، مع الأخذ بالاعتبار القيود المالية التي يواجهها برشلونة، والتي تفرض تقليص فاتورة الأجور خلال الموسم المقبل.وكان اللاعب قد أكد، في وقت سابق، أن استمراره مع برشلونة يمثل أولوية بالنسبة له، رغم أن إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا لم تحسم موقفها النهائي حتى الآن.

