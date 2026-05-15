عراقجي: ملف نقل اليورانيوم الإيراني وصل إلى طريق مسدود مع واشنطن

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، إن مسألة نقل اليورانيوم المخصب من إيران وصلت إلى طريق مسدود في الحوار مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن... 15.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-15T21:31+0000

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، تعليقًا على قضية نقل اليورانيوم المخصب من إيران والمبادرة الروسية بشأنه: "إن مسألة المواد المخصبة معقدة للغاية. وقد قررنا مع الأمريكيين، نظرًا لأن هذا الملف وصل عمليًا إلى طريق مسدود، تأجيله إلى مراحل لاحقة من المفاوضات".وأشار إلى أنه يثمّن عرض روسيا ورغبتها في المساعدة على حل هذه المشكلة.وتابع: "لقد كنا دائمًا نجري مشاورات مع أصدقائنا الروس بشأن جميع القضايا الإقليمية والدولية والثنائية. وقد عقدت لقاءً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبورغ قبل نحو عشرة أيام، وناقشنا كل القضايا، بما في ذلك القضية التي ذكرتموها (نقل اليورانيوم الإيراني إلى روسيا). ونحن ممتنون لأصدقائنا الروس على مبادرتهم ورغبتهم في المساعدة على حل هذه المشكلة".وفي وقت سابق، الجمعة، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه إذا لم تسلّم إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، فإن الأمريكيين سيأتون لأخذه بأنفسهم.وأوضح ترامب في تصريحات صحفية، أنه "في اللحظة المناسبة، إما أن نتدخل [لأخذ اليورانيوم] أو سنستلمه. أعتقد أننا سنستلمه على الأرجح. ولكن إذا لم يسلم لنا، فسنتدخل".وقال ترامب: "ألقي نظرة على المقترح، وإذا لم يعجبني المقترح الأول، أرفضه ببساطة... إذا كان لديهم (السلطات الإيرانية) أي شيء نووي بأي شكل من الأشكال، فلن أقرأ الصفحات الأربعين الأخرى".وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

