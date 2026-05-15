موهبة "ليل" الفرنسي أيوب بوعدي يحسم قراره الدولي ويمثل المغرب بدلا من فرنسا

حسم لاعب وسط نادي ليل الفرنسي، أيوب بوعدي، قراره بشأن مستقبله الدولي، باختيار تمثيل المنتخب المغربي بدلاً من المنتخب الفرنسي، وفق ما أفادت به وسائل إعلام...

وكان بوعدي، البالغ من العمر 18 عاماً، قد أكد في تصريحات سابقة نهاية مارس/آذار الماضي، أنه لم يتخذ قراره النهائي بعد، مشيراً إلى أن اختيار المنتخب الوطني يعد خطوة مهمة في مسيرة أي لاعب، وأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت قبل الحسم.وأضافت الصحيفة أن الاتحاد المغربي لكرة القدم استكمل، أمس الخميس، الإجراءات الإدارية الخاصة بضم اللاعب، على أن يتم الإعلان الرسمي عن تمثيله لـ"أسود الأطلس" خلال الساعات المقبلة.وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

