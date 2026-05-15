موهبة "ليل" الفرنسي أيوب بوعدي يحسم قراره الدولي ويمثل المغرب بدلا من فرنسا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260515/موهبة-ليل-الفرنسي-أيوب-بوعدي-يحسم-قراره-الدولي-ويمثل-المغرب-بدلا-من-فرنسا-1113449109.html
موهبة "ليل" الفرنسي أيوب بوعدي يحسم قراره الدولي ويمثل المغرب بدلا من فرنسا
موهبة "ليل" الفرنسي أيوب بوعدي يحسم قراره الدولي ويمثل المغرب بدلا من فرنسا
سبوتنيك عربي
حسم لاعب وسط نادي ليل الفرنسي، أيوب بوعدي، قراره بشأن مستقبله الدولي، باختيار تمثيل المنتخب المغربي بدلاً من المنتخب الفرنسي، وفق ما أفادت به وسائل إعلام... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-15T14:23+0000
2026-05-15T14:24+0000
أخبار فرنسا
أخبار المغرب اليوم
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109275686_0:0:1926:1083_1920x0_80_0_0_31bfc71c8bf659afabed1a82e37584a3.jpg
وكان بوعدي، البالغ من العمر 18 عاماً، قد أكد في تصريحات سابقة نهاية مارس/آذار الماضي، أنه لم يتخذ قراره النهائي بعد، مشيراً إلى أن اختيار المنتخب الوطني يعد خطوة مهمة في مسيرة أي لاعب، وأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت قبل الحسم.وأضافت الصحيفة أن الاتحاد المغربي لكرة القدم استكمل، أمس الخميس، الإجراءات الإدارية الخاصة بضم اللاعب، على أن يتم الإعلان الرسمي عن تمثيله لـ"أسود الأطلس" خلال الساعات المقبلة.وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.
https://sarabic.ae/20260514/لأول-مرة-في-تاريخ-المونديال-عرض-غنائي-بين-شوطي-نهائي-كأس-العالم-2026--1113423015.html
https://sarabic.ae/20260425/إصابة-صلاح-مع-ليفربول-تثير-قلقا-في-مصر-قبل-كأس-العالم-2026--1112881509.html
أخبار فرنسا
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109275686_0:0:1712:1284_1920x0_80_0_0_582bb432bb84457ed8dfe9633ca402d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , أخبار المغرب اليوم, رياضة
أخبار فرنسا , أخبار المغرب اليوم, رياضة

موهبة "ليل" الفرنسي أيوب بوعدي يحسم قراره الدولي ويمثل المغرب بدلا من فرنسا

14:23 GMT 15.05.2026 (تم التحديث: 14:24 GMT 15.05.2026)
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutorكأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutor
تابعنا عبر
حسم لاعب وسط نادي ليل الفرنسي، أيوب بوعدي، قراره بشأن مستقبله الدولي، باختيار تمثيل المنتخب المغربي بدلاً من المنتخب الفرنسي، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية، وذلك قبل أقل من شهر على انطلاق كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وكان بوعدي، البالغ من العمر 18 عاماً، قد أكد في تصريحات سابقة نهاية مارس/آذار الماضي، أنه لم يتخذ قراره النهائي بعد، مشيراً إلى أن اختيار المنتخب الوطني يعد خطوة مهمة في مسيرة أي لاعب، وأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت قبل الحسم.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
لأول مرة في تاريخ المونديال.. عرض غنائي بين شوطي نهائي كأس العالم 2026
أمس, 17:30 GMT
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أمس الخميس، أن اللاعب أنهى حالة الجدل التي استمرت لأشهر بين الاتحادين المغربي والفرنسي، بعدما اتخذ قراره النهائي خلال الأيام الأخيرة، مفضلاً تمثيل المغرب، بلد أصول والديه.
نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2026
إصابة صلاح مع ليفربول تثير قلقا في مصر قبل كأس العالم 2026
25 أبريل, 17:46 GMT
وأضافت الصحيفة أن الاتحاد المغربي لكرة القدم استكمل، أمس الخميس، الإجراءات الإدارية الخاصة بضم اللاعب، على أن يتم الإعلان الرسمي عن تمثيله لـ"أسود الأطلس" خلال الساعات المقبلة.
وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала