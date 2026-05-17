إسرائيل تعلن اغتيال بهاء بارود قائد هيئة العمليات التابعة لحركة حماس

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاحد، اغتيال القائد في حركة حماس الفلسطينية بهاء بارود، بقصف استهدفه في غزة. 17.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال الجيش، في بيان له، "استهدفنا بهاء بارود القائد بهيئة عمليات تابعة لحماس، يوم أمس، وتم القضاء عليه"، مشيرا إلى أن "نبارود عمل خلال الحرب لاسيما في الأسابيع الأخيرة، على التخطيط ودفع العديد من الهجمات ضد قوات الجيش والمستوطنين".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس السبت، رسميا اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، عز الدين الحداد، وأصدر تقييمًا للوضع عقب تنفيذ العملية.وأضاف في بيان له، أن عملية اغتيال الحداد تمثل "نجاحا عملياتيا كبيرا"، تحقق بتعاون بين القيادة الجنوبية والاستخبارات العسكرية وسلاح الجو وجهاز الأمن العام "الشاباك"، واعتبر أن العملية تشكل "خطوة مهمة" نحو تحقيق أهدافه العسكرية.وأضاف الجيش أن اسم الحداد تكرر خلال إفادات رهائن إسرائيليين عادوا من قطاع غزة، واصفًا إياه بأنه أحد أبرز المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

