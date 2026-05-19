"احتوى مغالطات".. "حماس" تنتقد تقرير مجلس السلام بشأن غزة

سبوتنيك عربي

انتقدت حركة "حماس" الفلسطينية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، ما جاء في تقرير صادر عن "مجلس السلام" بشأن غزة، مؤكدة أنه "يتضمن مغالطات تُعفي الاحتلال من مسؤولياته...

2026-05-19T13:25+0000

وأعلنت الحركة رفضها ما ورد في تقرير مجلس السلام المقدم إلى مجلس الأمن، الذي "تضمَّن جملة من المغالطات التي تُعفي حكومة الاحتلال من مسؤولياتها عن الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتعطيلها التزامات الاتفاق عبر رفض الالتزام بتعهداتها، وإصرارها على تجاوزها، مع التركيز على مسألة نزع السلاح".وأكدت الحركة أن "الادعاء بأنها تمثل العقبة أمام البدء في إعادة إعمار غزة هو ادعاء باطل ومشوّه للحقيقة، ويتجاهل عدم التزام الاحتلال بغالبية تعهداته، واستمراره في فرض القيود على المعابر، ومنع إدخال مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنية التحتية الرئيسية في القطاع، بما يعيق جهود التعافي".وأفادت حركة "حماس" بجاهزيتها لتسليم إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية، ودعت إلى "تمكينها من أداء مهامها، في حين يواصل الاحتلال منعها من الوصول إلى غزة لتولي مسؤولياتها، مشيرة إلى أن تبني التقرير لشروط الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، يمثل محاولة مشبوهة لخلط الأوراق وتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار الواضح في مراحله ومساراته".وطالبت الحركة، مجلس السلام، بعدم الانحياز للرواية الإسرائيلية، والعمل على إلزامه بتنفيذ تعهداته ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، وفي مقدمتها وقف الاعتداءات اليومية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أبلغ "مجلس السلام" بشأن غزة، في تقرير قدّمه إلى مجلس الأمن الدولي، بـ"لائحة العراقيل" التي تواجه تنفيذ "خارطة الطريق" الخاصة بالقطاع، مؤكدًا أن "العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطة الشاملة تتمثل في رفض حركة حماس، لنزع السلاح والتخلي عن السيطرة على القطاع"، وفق تعبيره.وأوضح التقرير أن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، صمد لمدة 7 أشهر، رغم الانتهاكات والتحديات المستمرة"، مشيرًا إلى "ارتفاع حجم المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع بنسبة تجاوزت 70%، منذ سريان الهدنة، مع إدخال نحو 300 ألف طن من المساعدات".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

