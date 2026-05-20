أردوغان لترامب: تمديد وقف إطلاق النار مع إيران تطور إيجابي

سبوتنيك عربي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، إن أنقرة ستواصل دعمها للمبادرات البنّاءة المطروحة لحل القضايا الخلافية في منطقة الشرق الأوسط.

2026-05-20T21:53+0000

وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء الأربعاء، أن تصريحات أردوغان جاءت خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، وتناول الرئيسان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.وأشار أردوغان، إلى أنه يعتبر قرار تمديد وقف إطلاق النار في مسار الصراع بالمنطقة "تطورا إيجابيا"، معبرا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى حل معقول بشأن القضايا الخلافية.وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قد تشن هجومًا جديدًا على إيران يوم الجمعة المقبل أو خلال الأيام التالية.وأضاف ترامب: "الولايات المتحدة ربما ستنفذ هجومًا واسعًا على إيران، لكن لم يتم اتخاذ قرار ملموس بعد... قد نضطر إلى توجيه ضربة كبيرة أخرى لهم... لست متأكدًا بعد، وتابع: "كنت يوم الإثنين (أول أمس) على بُعد ساعة واحدة من توجيه ضربة ضد إيران".وكشف الرئيس الأمريكي أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".وقال ترامب إن "مفاوضات جادة تجرى حاليًا بشأن إيران"، مشيرًا إلى أن "أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات، أبلغوه باعتقادهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط".وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.وأوضح المصدر، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن أمريكا كانت أرسلت أخيرا ردًا على المقترح الإيراني السابق، الذي تضمن أيضا 14 فقرة، مشيرًا إلى أن إيران أدخلت تعديلات على نصها قبل تسليمه إلى الوسيط الباكستاني.وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.

