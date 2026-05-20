تونسيون مشاركون في "أسطول الصمود2" يضربون عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية وسط مطالب بإطلاق سراحهم

سبوتنيك عربي

أعلنت "هيئة الصمود التونسية"، أن النشطاء التونسيين المشاركين في النسخة الثانية من "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة، "دخلوا في إضراب جوع مفتوح داخل السجون...

وقالت الهيئة، التابعة لـ"أسطول الصمود المغاربي"، في بيان تلقت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" نسخة منه، إن "سفن الأسطول تعرضت لاعتداء من الجيش الإسرائيلي مباشر يومي 18 و19 مايو الجاري"، مشيرة إلى أن "عملية الاعتراض تخللها إطلاق للرصاص الحي على عدد من السفن، قبل أن تنتهي بقرصنة نحو 50 سفينة واعتقال من كان على متنها من ناشطين وناشطات، من بينهم ثمانية تونسيين".دعوات تونسية لتحرك دبلوماسي عاجلوفي حديث خاص لـ"سبوتنيك"، أدان عضو الأسطول وعضو "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" صلاح الدين المصري، ما وصفه بـ"القرصنة المتواصلة" بحق سفن "أسطول الصمود العالمي"، معتبرًا أن "اعتراض السفن واحتجاز النشطاء يكشف حجم الانزعاج الإسرائيلي من تنامي الحراك المدني الدولي الداعم لغزة والساعي إلى كسر الحصار المفروض عليها".وأشار إلى أن "السلطات التونسية لم تبادر، إلى حد الآن، بأي تحرك رسمي ملموس للدفع نحو الإفراج عن المعتقلين، خلافًا لما حدث خلال النسخة الأولى من "أسطول الصمود"، حين تدخلت وزارة الشؤون الخارجية التونسية من أجل متابعة الملف والعمل على إطلاق سراح النشطاء المحتجزين"، على حد قوله.وأضاف المصري: "هيئة الأسطول التونسية على تواصل مستمر مع هيئة الأسطول المغاربي وهيئة الأسطول العالمي، كما تم تشكيل لجنة خاصة للتنسيق مع منظمات وهيئات دولية من أجل دعم النشطاء المختطفين ومتابعة أوضاعهم القانونية والإنسانية".ولفت إلى أن "النشطاء المعتقلين يتعرضون، مثل من سبقهم من المشاركين في الأساطيل السابقة، إلى أساليب ترهيب ومضايقات من قبل القوات الإسرائيلية، في محاولة لبث الخوف في صفوفهم وثنيهم عن الانخراط مجددًا في المبادرات الإنسانية الداعمة للفلسطينيين".واعتبر المتحدث أن "أسطول الصمود 2" يمثل امتدادًا لتحركات شعبية ومدنية متواصلة تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، وكسر الحصار المفروض عليهم"، مؤكدًا أن "فلسطين في حاجة اليوم إلى كل أشكال الدعم والنضال المدني والسياسي والجماهيري من أجل فضح الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني".أصوات حقوقية تونسية تندد باحتجاز النشطاءمن جانبه، اعتبر رئيس جمعية "الأرض للجميع" والناشط المدافع عن القضية الفلسطينية عماد السلطاني، أن "ما تعرّض له النشطاء التونسيون وبقية المشاركين في "أسطول الصمود 2" لم يكن حدثًا مفاجئًا، بقدر ما يندرج ضمن سياسة ممنهجة تنتهجها إسرائيل ضد كل تحرك مدني أو إنساني يسعى إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة".وأشار إلى أن "ما حدث للنشطاء التونسيين وغيرهم من المشاركين القادمين من جنسيات مختلفة ليس سوى امتداد للممارسات التي يتعرض لها الفلسطينيون يوميًا"، مضيفًا: "إسرائيل مارست مختلف أشكال التنكيل والقتل والحصار والتجويع بحق المدنيين في غزة، متجاوزة بذلك كل الخطوط الحمراء الإنسانية والقانونية".وأدان السلطاني بشدة "اعتقال النشطاء التونسيين، الذين كانوا في مهمة إنسانية ومدنية سلمية هدفها إيصال مساعدات غذائية وطبية إلى سكان غزة، إلى جانب بقية النشطاء الدوليين الذين قدموا من بلدان مختلفة دعمًا لحق الفلسطينيين في الحياة وكسر العزلة المفروضة عليهم".وشدد السلطاني على "ضرورة تحرك السلطات التونسية بشكل رسمي وعاجل من أجل إطلاق سراح النشطاء المحتجزين، خاصة وأنهم لم يكونوا طرفًا في أي عمل عسكري أو أمني، بل كانوا يشاركون في تحرك إنساني سلمي تكفله القوانين والاتفاقيات الدولية".وختم حديثه بالقول: "محاولات الترهيب والاحتجاز لن توقف الحراك الشعبي العالمي المناصر لفلسطين"، معتبرًا أن "ما جرى سيزيد من إصرار النشطاء حول العالم على مواصلة التحركات الداعية إلى إنهاء الحصار ومحاسبة الاحتلال على الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين".وأكدت الهيئة العالمية للأسطول أن "القوات الإسرائيلية اعتقلت إلى حد اليوم أكثر من 340 ناشطًا من النشطاء المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"، وذلك عقب اعتراض عشرات السفن في المياه الدولية خلال رحلتها من السواحل التركية باتجاه قطاع غزة، في محاولة لإيصال المساعدات وكسر الحصار المفروض على القطاع".

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

