ولادة أول دجاجة من بيضة اصطناعية

سبوتنيك عربي

حققت إحدى الشركات المتخصصة في التقنيات الحيوية والأنواع المنقرضة خطوة جديدة تمثلت في نجاح ولادة دجاجة ضمن بيئة مصنَّعة، في تطور أثار ردود فعل متباينة بين داعم... 20.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-20T13:41+0000

وذكرت شركة "كلوسال بيوساينسيز" أن 26 فرخ دجاج، تتراوح أعمارهم بين أيام وأشهر قليلة، قد ولدوا بنجاح داخل هيكل شبكي مُنتج بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، صُمم ليحاكي وظيفة القشرة الطبيعية للبيضة.من جهته، أشار بن لام، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن تقنية القشرة الاصطناعية قد تُوظَّف مستقبلا في تعديل طيور حية وراثيًا لتقارب طائر "الموا" العملاق الذي انقرض في نيوزيلندا، علمًا أن بيضة هذا الطائر تبلغ نحو 80 ضعف حجم بيضة الدجاج، مما يجعل احتضانها بواسطة طيور معاصرة أمرًا شبه مستحيل.رغم ذلك، عبّر علماء مستقلون عن تحفظاتهم، معترفين بأهمية التقنية لكنهم رأوا أنها تفتقر لعناصر جوهرية تؤهلها لاعتبارها "بيضة اصطناعية" متكاملة، كما شككوا في إمكانية إحياء أنواع منقرضة فعليًا.ولتحقيق عملية الفقس، قام فريق الشركة بوضع بيض مخصَّب داخل النظام الاصطناعي، ثم نقله إلى حاضنة مع تزويده بالكالسيوم الذي تمتصه الأجنة عادة من القشرة الطبيعية، مع متابعة مستمرة لنمو الأجنة وتطورها لحظيًا.واختتم لينش تعليقه بالقول: "لا يمكن اعتبار هذه بيضة اصطناعية حقيقية، لأنكم أضفتم يدويًا جميع المكونات الأخرى التي تكوّن البيضة؛ ما صنعتموه هو في الواقع قشرة بيض اصطناعية فقط".وفي سياق التعليقات العلمية على هذا الإنجاز، أشارت، نيكولا هيمينغز، الباحثة المتخصصة في بيولوجيا تكاثر الطيور بجامعة "شيفيلد"، والمستقلة عن الشركة، إلى أن فكرة إنتاج صيصان من أوساط اصطناعية ليست مبتكرة بالضرورة، إذ سبق للعلم استكشاف مسارات مشابهة.وفي هذا الإطار، تساءل آرثر كابلان، أستاذ أخلاقيات علم الأحياء بكلية "غروسمان" للطب بجامعة "نيويورك": "ما هو التحدي الأكبر؟ إنه تحديد البيئة المناسبة التي سيطلق فيها هذا الكائن ليعيش؟".روسيا وكوبا تختبران داء للكشف عن السرطانلماذا لا يستطيع الذكاء الاصطناعي ابتكار علاج للأمراض؟

