ولادة أول دجاجة من بيضة اصطناعية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
ولادة أول دجاجة من بيضة اصطناعية
حققت إحدى الشركات المتخصصة في التقنيات الحيوية والأنواع المنقرضة خطوة جديدة تمثلت في نجاح ولادة دجاجة ضمن بيئة مصنَّعة، في تطور أثار ردود فعل متباينة بين داعم... 20.05.2026, سبوتنيك عربي
حققت إحدى الشركات المتخصصة في التقنيات الحيوية والأنواع المنقرضة خطوة جديدة تمثلت في نجاح ولادة دجاجة ضمن بيئة مصنَّعة، في تطور أثار ردود فعل متباينة بين داعم لمشروعها الطموح ومشكك في جدواه العلمية.
وذكرت شركة "كلوسال بيوساينسيز" أن 26 فرخ دجاج، تتراوح أعمارهم بين أيام وأشهر قليلة، قد ولدوا بنجاح داخل هيكل شبكي مُنتج بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، صُمم ليحاكي وظيفة القشرة الطبيعية للبيضة.
يُذكر أن الشركة كانت قد أعلنت من قبل عن نجاحها في إجراء تعديلات جينية على كائنات حية لتقريب صفاتها من أنواع منقرضة، شملت فئران تحمل خصائص الماموث الصوفي، وجراء ذئاب ذات سمات مشابهة للذئاب الرهيبة المنقرضة.
من جهته، أشار بن لام، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن تقنية القشرة الاصطناعية قد تُوظَّف مستقبلا في تعديل طيور حية وراثيًا لتقارب طائر "الموا" العملاق الذي انقرض في نيوزيلندا، علمًا أن بيضة هذا الطائر تبلغ نحو 80 ضعف حجم بيضة الدجاج، مما يجعل احتضانها بواسطة طيور معاصرة أمرًا شبه مستحيل.
وأضاف: "هدفنا كان محاكاة ما طورته الطبيعة ببراعة، ثم تحسينه وجعله قابلاً للتطوير على نطاق واسع وأكثر كفاءة".
رغم ذلك، عبّر علماء مستقلون عن تحفظاتهم، معترفين بأهمية التقنية لكنهم رأوا أنها تفتقر لعناصر جوهرية تؤهلها لاعتبارها "بيضة اصطناعية" متكاملة، كما شككوا في إمكانية إحياء أنواع منقرضة فعليًا.
وفي هذا السياق، علق فنسنت لينش، عالم الأحياء التطورية بجامعة "بافالو"، قائلاً: "قد تساعدهم هذه التقنية في إنتاج طائر مُعدَّل وراثيًا، لكنه يبقى طائرًا مُعدَّلاً وليس طائر "الموا" الأصلي".
ولتحقيق عملية الفقس، قام فريق الشركة بوضع بيض مخصَّب داخل النظام الاصطناعي، ثم نقله إلى حاضنة مع تزويده بالكالسيوم الذي تمتصه الأجنة عادة من القشرة الطبيعية، مع متابعة مستمرة لنمو الأجنة وتطورها لحظيًا.
ويشير خبراء إلى أن القشرة الاصطناعية التي طورتها الشركة تتضمن غشاءً ينظم تدفق الأكسجين مشابهًا للبيضة الطبيعية، لكنها تفتقر لمكونات حيوية أخرى ضرورية، مثل الأعضاء المؤقتة التي تغذي الجنين، وتثبته داخل البيضة، وتخلصه من الفضلات أثناء النمو.
واختتم لينش تعليقه بالقول: "لا يمكن اعتبار هذه بيضة اصطناعية حقيقية، لأنكم أضفتم يدويًا جميع المكونات الأخرى التي تكوّن البيضة؛ ما صنعتموه هو في الواقع قشرة بيض اصطناعية فقط".
وفي سياق التعليقات العلمية على هذا الإنجاز، أشارت، نيكولا هيمينغز، الباحثة المتخصصة في بيولوجيا تكاثر الطيور بجامعة "شيفيلد"، والمستقلة عن الشركة، إلى أن فكرة إنتاج صيصان من أوساط اصطناعية ليست مبتكرة بالضرورة، إذ سبق للعلم استكشاف مسارات مشابهة.

وأبدى عدد من الخبراء قلقهم إزاء قدرة أي طائر مُستحدَث يشبه "الموا" على التكيف والبقاء على قيد الحياة، خاصة في ظل اختلاف البيئة الحالية جذريًا عن موطنه الأصلي الذي اندثر منه.

وفي هذا الإطار، تساءل آرثر كابلان، أستاذ أخلاقيات علم الأحياء بكلية "غروسمان" للطب بجامعة "نيويورك": "ما هو التحدي الأكبر؟ إنه تحديد البيئة المناسبة التي سيطلق فيها هذا الكائن ليعيش؟".
