لماذا لا يستطيع الذكاء الاصطناعي ابتكار علاج للأمراض؟

سبوتنيك عربي

شهد قطاع الصناعات الدوائية خلال السنوات الأخيرة تحولاً كبيراً مع التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي باتت حاضرة في مختلف مراحل تطوير... 15.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-15T15:04+0000

وتعِد شركات الأدوية العالمية بتقليص المدة الزمنية اللازمة لتطوير الأدوية من سنوات طويلة إلى أشهر معدودة بفضل هذه التقنيات، في وقت أصبح فيه الباحثون يمتلكون أدوات أكثر قدرة على التعامل مع الكم الهائل من البيانات الطبية والبيولوجية.ورغم هذا التقدم اللافت، تؤكد شركات القطاع والخبراء أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه استبدال العلماء أو تحمّل مسؤولية تقييم فعالية الأدوية وسلامتها. وحتى اليوم، لا يوجد أي دواء في العالم تم تطويره بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي ودخوله إلى الممارسة السريرية دون تدخل فرق متخصصة من الباحثين والأطباء والمهندسين والتقنيين.اهتمام متزايد في روسياوفي هذا السياق، تحظى الشركات التي تمتلك دورة تطوير وإنتاج متكاملة بأفضلية واضحة، لأنها تستطيع دمج الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في جميع مراحل العمل، بدلاً من استخدامه في عمليات محددة فقط.وتتضمن عملية تطوير الدواء التقليدية مراحل طويلة ومعقدة تشمل اكتشاف الهدف العلاجي، واختيار الجزيئات المناسبة، وإنتاجها، وإجراء الدراسات ما قبل السريرية والسريرية، ثم توسيع نطاق الإنتاج وتسجيل الدواء رسمياً. وخلال هذه المراحل، يتم استبعاد عدد كبير من المرشحين بسبب الفشل أو ضعف النتائج. وهنا يبرز الدور الحقيقي للذكاء الاصطناعي، إذ تكمن أهميته في التعامل مع الكم الهائل من البيانات والخيارات المحتملة، وليس في تعويض غياب الأفكار العلمية.تسريع اكتشاف الجزيئاتكما تساعد هذه النماذج في اقتراح الجزيئات التي تستحق الاختبار العملي أولاً، ما يتيح للمختبرات اختبار مئات أو حتى آلاف الفرضيات خلال فترة زمنية قصيرة، ويوفر شهوراً أو سنوات من العمل المكلف.ويُستخدم الذكاء الاصطناعي أيضاً للتنبؤ بخصائص الجزيئات قبل دخولها المختبرات، بما في ذلك الذوبانية، والنفاذية، واحتمالات السمية، والتفاعلات مع الإنزيمات الأيضية، ومدى استقرار المركب الكيميائي.ويؤكد الخبراء أن اكتشاف نقاط الضعف مبكراً يقلل من هدر الوقت والموارد في التجارب غير المجدية، ويزيد من كفاءة عمليات التطويروتستطيع الأنظمة الذكية قراءة ملايين الوثائق بسرعة، وربط المعلومات ببعضها، والكشف عن التجارب السابقة المشابهة، وأسباب فشل بعض الأساليب، والآثار الجانبية المرتبطة بجزيئات متقاربة في التركيب.كما أصبح الذكاء الاصطناعي أداة فعالة في إعادة توظيف الأدوية، وهي عملية تعتمد على إيجاد استخدامات علاجية جديدة لأدوية موجودة بالفعل بدلاً من تطوير أدوية جديدة بالكامل. ويساعد الذكاء الاصطناعي في تسريع هذه العملية عبر تنظيم البيانات وتقليص نطاق البحث وتحديد الخيارات الواعدة.ويقول بيتر بيلي، رئيس شركة "بروموميد" الروسية للأدوية الحيوية، إن الذكاء الاصطناعي يسهم بشكل ملحوظ في تقليل الوقت المطلوب للمراحل الأولية من البحث، موضحاً أنه يساعد في التنبؤ بالنشاط البيولوجي للجزيئات المعروفة، وتسريع عمليات التخليق الكيميائي، وحتى توقع كيفية امتصاص الجسم للأدوية باستخدام النماذج الحاسوبية.الإنسان يبقى العنصر الحاسمورغم التطور الكبير في أدوات الذكاء الاصطناعي، لم يتم حتى الآن تسجيل أي دواء تم تطويره بالكامل بواسطة هذه التقنيات وحدها. ويعود ذلك إلى أن تطوير الأدوية لا يقتصر على اختيار بنية جزيئية مناسبة، بل يتطلب فهماً عميقاً لبيولوجيا الأمراض ووظائف الجسم البشري، إضافة إلى إدارة المخاطر، وإثبات العلاقة بين السبب والنتيجة، وتقييم الفائدة العلاجية الحقيقية، وضمان سلامة المرضى.كما تبرز مسألة جودة البيانات باعتبارها تحدياً رئيسياً، إذ إن النماذج القائمة على بيانات غير مكتملة أو متحيزة قد تؤدي إلى نتائج مضللة وتسريع العمل في الاتجاه الخاطئ، ولهذا السبب، تعتمد شركات الأدوية على ما يعرف بـ"انضباط البيانات"، الذي يشمل معايير صارمة لتوثيق التجارب وتخزين البيانات والتحكم في التعديلات.في روسيا، يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في المجالات التي تحقق نتائج قابلة للقياس بسرعة، مثل تسريع اكتشاف الجزيئات وتقليل عدد التجارب المكلفة والمساعدة في تصميم التجارب السريرية.وتعد شركة "بروموميد" مثالاً على هذا التوجه، إذ تمتلك مركزاً متكاملاً للبحث والتطوير إلى جانب منشآت صناعية متقدمة مثل مصنعي "بيوكيميك" و"بيراخيم".ويتيح هذا التكامل للشركة تطبيق مفهوم الإنتاج المتكامل "من الفكرة إلى الجزيء، ومن الجزيء إلى المريض"، مع القدرة على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق وتطبيق أحدث التقنيات الدوائية.وتؤكد الشركة أن امتلاك دورة تطوير وإنتاج متكاملة يقلل من مخاطر تطوير منتجات تبدو فعالة نظرياً على الحاسوب لكنها غير قابلة للتصنيع الصناعي.وتشمل محفظة الشركة أكثر من 360 منتجاً دوائياً، من بينها أدوية حيوية مبتكرة لعلاج أمراض مثل السكري والسمنة والسرطان والأمراض العصبية والمعدية والروماتيزمية.تقليل الاعتماد على التجارب البشريةومن الاتجاهات البارزة في الأبحاث الدوائية الحديثة تقليل عدد المتطوعين في الدراسات السريرية عبر التوسع في الدراسات الصيدلانية الحيوية والنماذج الحاسوبية المعتمدة على الأدلة.كما تم استخدام نماذج حركية دوائية قائمة على أسس فسيولوجية لتقييم خصائص إطلاق الدواء واستقراره وتأكيد التكافؤ الحيوي لبعض المستحضرات العلاجية. وأكدت النتائج نجاح هذا النهج في دعم قرارات تنظيمية إيجابية تتعلق بأدوية مضادة للفيروسات القهقرية لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية.الذكاء الاصطناعي في التصنيع والأمن الدوائيلا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على المختبرات والأبحاث، بل يمتد أيضاً إلى عمليات التصنيع الدوائي، حيث يتم استخدام الروبوتات وأنظمة التحكم الآلي والسجلات الإلكترونية وأنظمة التتبع الرقمية بهدف تقليل التدخل البشري ورفع مستويات الجودة والإنتاجية.ومع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، تزداد أهمية قضايا الثقة والشفافية، إذ لا يكفي في القطاع الطبي تحقيق نتائج دقيقة داخل بيئة الاختبار فقط، بل يجب إثبات موثوقية النماذج وقابلية تكرار نتائجها والسيطرة على أخطائها المحتملة. ويفرض ذلك على الشركات التزاماً صارماً بالتوثيق والتحقق من جودة البيانات ومراقبة نماذج التعلم الآلي وإدارة التغييرات والأمن السيبراني.ورغم أن الذكاء الاصطناعي يغيّر بالفعل مستقبل الأبحاث الصيدلانية، فإنه لا يلغي أسس الطب القائم على الأدلة ولا يعفي البشر من مسؤولية حماية المرضى وضمان سلامة العلاجات.

