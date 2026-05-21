أقلام التوأم تواجه الحرب.. قصة المعلمة زينب من ركام منزلها في مجدل زون إلى مراكز الإيواء في صيدا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
أقلام التوأم تواجه الحرب.. قصة المعلمة زينب من ركام منزلها في مجدل زون إلى مراكز الإيواء في صيدا
أقلام التوأم تواجه الحرب.. قصة المعلمة زينب من ركام منزلها في مجدل زون إلى مراكز الإيواء في صيدا
في إحدى زوايا غرفة تعج بالعائلات النازحة داخل "المدرسة اللبنانية الكويتية" في مدينة صيدا، تجلس زينب مسلماني، معلمة اللغة الإنجليزية، محاولةً خلق مساحة من الأمل... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
18:56 GMT 21.05.2026
© Sputnik — غارة إسرائيلية تدمر مبنى في صيدا اللبنانية وتشرد عشرات العائلات
في إحدى زوايا غرفة تعج بالعائلات النازحة داخل "المدرسة اللبنانية الكويتية" في مدينة صيدا، تجلس زينب مسلماني، معلمة اللغة الإنجليزية، محاولةً خلق مساحة من الأمل وسط الركام.
تروي زينب لوكالة "سبوتنيك" فصولاً من رحلة نزوحها القاسية مع زوجها وابنتيها التوأم "ليا" و"غيا" من بلدتهم الحدودية "مجدل زون"، في قصة تتجسد فيها كل معاني الصمود، حيث قررت الطفلتان أن تواجها أصوات المدافع بأقلامهما ودفاترهما المدرسية.
حقائب المدرسة تسبق كل شيء
لم يكن فجر ذلك اليوم عاديًا؛ ففي تمام الساعة الثالثة صباحًا، وتحت وطأة القصف العنيف الذي باغت البلدة، اتخذت العائلة قرار الفرار.

تبتسم زينب بفخر ممزوج بالغصة وهي تروي لـ"سبوتنيك" ردة فعل طفلتيها (في الصف الخامس) لحظة الهروب، وتقول: "أول شيء فعلتاه عندما بدأ القصف أنه حملتا الحقائب المدرسية.. كل واحدة حملت حقيبتها على ظهرها وأحضروهما معهما".

اليوم، ووسط زحام النزوح، تصر الطفلتان على متابعة الدروس "أونلاين وأوفلاين" بالكتب التي أنقذتاها، حتى أنهما أنجزتا بشغف فرضًا في مادة الرسم، في محاولة من العائلة للتمسك بالحياة والروتين المدرسي.
تضيف المعلمة والأم التي تحاول جاهدة أن تكون الدرع النفسي لعائلتها: "أحاول قدر الإمكان ألا أخبرهم بحقيقة ما يجري، وألا أنقل هذا الخوف إليهم. هم يعرفون أننا سنعود، ففي النهاية هم أطفال. نقوم بواجباتنا المدرسية ليشعر الطفل أنه ما زال يسير في عامه الدراسي على ما يرام".
منزل رُمّم ليُترك من جديد
رحلة النزوح بالنسبة لزينب وعائلتها ليست وليدة اللحظة، بل هي جرح مفتوح منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. فقد تنقلت العائلة في مناطق نزوح عدة وصولاً إلى عكار وطرابلس شمالاً، قبل أن تحط رحالها اليوم في صيدا.
والمفارقة القاسية في قصة زينب، أن منزلها في "مجدل زون" كان قد تعرض لتدمير جزئي في حرب عام 2025، لتقوم العائلة بترميمه بجهد وتعب، وتعود لتسكن فيه لمدة تقارب الستة أشهر فقط، قبل أن تندلع الحرب الحالية وتجبرهم على تركه من جديد، وهم يجهلون مصيره اليوم.
التأقلم كخيار وحيد للنجاة
داخل أسوار المدرسة، تغيب الخصوصية تمامًا. تشرح زينب واقع الحال قائلة: "نحن لسنا عائلة واحدة في الغرفة، بل عدة عائلات. لا يوجد مهرب، هذا ظرف طارئ وعلينا التعايش معه. إما أن أجلس في الطريق، أو أتأقلم مع الناس الموجودين معي في هذه الغرفة".
ورغم ضيق المساحة، تثني زينب على حالة التكاتف والتعاون بين النازحين، حيث يحرص الجميع على التحدث بهدوء واحترام مساحة الآخرين قدر الإمكان لتمرير هذه الأزمة العاصفة.
ورغم أن أصوات الضربات العسكرية لا تزال تخرق هدوء مدينة صيدا بين الحين والآخر، وتسمع العائلة بوضوح هدير الطائرات الحربية المارة في الأجواء، إلا أن زينب تحاول استيعاب الأمر وطمأنة نفسها وطفلتيها، مؤكدة لـ"سبوتنيك" أن البقاء في صيدا يظل خيارًا "آمنًا" مقارنة بالجحيم الذي تعيشه منطقة صور والقرى الحدودية.
بين غصة المنزل المتروك وحلم العودة، تقف زينب مسلماني كنموذج للأم اللبنانية والمعلمة التي ترفض الاستسلام، متسلحة بإرادة طفلتيها اللتين اختارتا أن ترسما بالألوان مستقبلًا يرفض الانكسار أمام مشهد الدمار.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة الـ17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل/نيسان الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في 15 مايو/ أيار الجاري، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يومًا، عقب محادثات استضافتها الولايات المتحدة يومي 14 و15 من الشهر ذاته، بهدف إتاحة المجال لتحقيق مزيد من التقدم في المفاوضات بين الجانبين.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة للبنان مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وفي حين أنه تم التوصل إلى هدنة مؤقتة بين "حزب الله" وإسرائيل بوساطة أمريكية، فإنها بقيت هشة وغير مستقرة، إذ سرعان ما تبادل الطرفان الاتهامات بخرقها، مع استمرار الغارات الجوية والهجمات الصاروخية بشكل متقطع.
