إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية... ومجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة

سبوتنيك عربي

قالت تقارير إعلامية أمريكية نقلا عن مصادرة استخباراتية أمريكية إن إيران استأنفت إنتاج الطائرات المسيّرة خلال فترة وقف إطلاق النار التي بدأت في أوائل أبريل/... 22.05.2026, سبوتنيك عربي

الاستخبارات الأمريكية تقول إن إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية ومجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة

وأشارت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر، أن الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن الجيش الإيراني يعيد بناء صفوفه بوتيرة "أسرع بكثير مما كان متوقعاً".وبينما يختلف الوقت اللازم لاستئناف إنتاج مكونات الأسلحة المختلفة، تشير بعض تقديرات الاستخبارات الأمريكية، إلى أن إيران قد تعيد بناء قدرتها على شن هجمات بالطائرات المسيّرة بشكل كامل في غضون ستة أشهر فقط.وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوسائل إعلام أمريكية، الأسبوع الماضي، بأن الصين تزود إيران بـ"مكونات تصنيع الصواريخ"، لكنه امتنع عن الخوض في مزيد من التفاصيل.وأوضح أمهز أن "إيران تفضل التفاوض السلمي، لكنها مستعدة تماماً للحرب إذا فُرضت عليها، ولديها مفاجآت عسكرية، وستستخدم معادلة العين بعين، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز واستهداف منشآت نفطية إذا استُهدفت منشآتها".مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة بعد تقديم مجلس السلام أول تقاريرهعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا لمناقشة تنفيذ قراره رقم 2803، المتعلق بالخطة الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة، واستعرض خلاله أول تقرير مقدم من مجلس السلام في غزة بشأن خارطة الطريق المقترحة لتطبيق الخطة.وحذّرت الأمم المتحدة من تصاعد المخاطر في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدة ضرورة التطبيق الكامل لجميع عناصر الخطة الشاملة، بما في ذلك تثبيت وقف إطلاق النار، ومعالجة الأزمة الإنسانية.قال الباحث السياسي، الدكتور سعيد أبو رحمة، إنه "من الصعب القول بأن هناك وقف إطلاق نار حقيقي منذ الإعلان عنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رغم تصريح الرئيس التنفيذي لمجلس السلام، نيكولاي ميلادينوف، بأن وقف النار موجود لكنه لم ينهِ الحرب".وتابع: "فقد سجل أكثر من 900 شهيد وأكثر من 2000 اختراق، مع انهيار شامل في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في غزة، ولم يدخل للقطاع سوى 30 في المئة من الـ600 شاحنة المتفق عليها".دول جوار ليبيا تدعم الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة وتعبر عن قلقها بشأن التحديات الأمنيةأكدت مصر وتونس والجزائر، خلال اجتماع وزراء خارجيتها في القاهرة، أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، تقوم على قيادة ليبية خالصة بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.ودعت الدول الثلاث، في بيان مشترك، إلى تعزيز المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، بما يضمن توحيد مؤسسات الدولة الليبية وإنهاء حالة الانقسام، مع الإسراع في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وأبدى وزراء خارجية دول جوار ليبيا رفضهم لأشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي، معتبرين ذلك عاملاً رئيساً في تأجيج التوترات وإطالة أمد الأزمة.لكنه أوضح أن هناك تبايناً في تفاصيل المواقف، حيث تميل القاهرة أكثر إلى الشرق الليبي وبنغازي، بينما تقترب الجزائر وتونس من الغرب الليبي وطرابلس، وهو ما قد يشكل عاملاً محورياً في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.الصين تتوعد أوروبا بإجراءات حازمة وتحذر من استهداف شركاتها بذريعة "فائض الإنتاج"قال مسؤول في وزارة التجارة الصينية إن بلاده سوف تتخذ إجراءات مضادة في حال مضى الاتحاد الأوروبي قُدماً في فرض قيود جديدة على الواردات الصينية، في ظل استمرار تصاعد التوترات التجارية بين الجانبين.وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي يادونغ، إن بروكسل عليها أن تعود إلى مسار الحوار الصحيح مع بكين، وتعهد باتخاذ "إجراءات مضادة حازمة" في حال قرر التكتل فرض إجراءات تمييزية جديدة ضد الصين، دون أن يتطرق إلى مزيد من التفاصيل .وأعربت وزارة التجارة الصينية، عن معارضتها الشديدة لخطة الاتحاد الأوروبي المعلنة لإدخال "أداة تجارية جديدة"، محذرة من أن بكين ستتخذ إجراءات مضادة حازمة إذا ما أطلق الاتحاد هذه الأداة التي تستهدف الشركات أو المنتجات الصينية.قال الباحث في الشؤون الآسيوية، إسلام شحتة، إن الصين باتت تنتج بكميات هائلة تفوق قدرة سوقها المحلي على الاستيعاب، ما يدفعها إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات منخفضة الأسعار بشكل غير مسبوق.وأوضح، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أن الصين تستحوذ على نحو 30 في المئة من الإنتاج العالمي، لكنها لا تستهلك داخلياً سوى 13 في المئة، وهو ما يعني أن الفائض يتجه مباشرة إلى الأسواق الخارجية، مسبّباً انخفاضاً في الأسعار العالمية وحروباً تجارية شرسة مع الشركات الأوروبية والأمريكية.وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي يعكس عمق الاعتماد المتبادل، إذ بلغت صادرات أوروبا إلى الصين عام 2025 نحو 199 مليار يورو، نصفها آلات ومركبات، بينما ارتفعت واردات أوروبا من السيارات الصينية بشكل كبير.البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغييرأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، متمشياً مع التوقعات، في ظل تصاعد مخاطر تسارع معدلات التضخم على المستويين المحلي والعالمي نتيجة حرب إيران.وقررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع عند 19 في المئة، وسعر الإقراض عند 20 في المئة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5 في المئة.وقال المركزي في بيان إن هذا القرار يأتي مُتسقاً مع رؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، وذلك في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين.ويتبقى للجنة السياسة النقدية 5 اجتماعات خلال العام الحالي، في ظل ترقب الأسواق لتطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة العالمية.وأوضح النحاس أن "القطاع المصرفي يعني من نقص حاد في السيولة، ما دفع بعض البنوك لرفع فوائد الودائع لامتصاص السيولة المتاحة" مشيرا إلى أن "الدولة تستهلك نسبة كبيرة من التمويل، والمواطنون يعانون ضعف السيولة وارتفاع الاقتراض الاستهلاكي، وهذا التثبيت يحمي من صدمات خارجية قادمة لكنه يبقى تكلفة الدين مرتفعة".للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

