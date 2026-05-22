https://sarabic.ae/20260522/الخارجية-الباكستانية-الصين-دعمت-جهودنا-للوساطة-بمبادرة-من-5-بنود-1113639960.html

الخارجية الباكستانية: الصين دعمت جهودنا للوساطة بمبادرة من 5 بنود

الخارجية الباكستانية: الصين دعمت جهودنا للوساطة بمبادرة من 5 بنود

سبوتنيك عربي

صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، اليوم الجمعة، أن الصين تدعم جهود إسلام آباد للوساطة في حرب إيران، وقدمت بالتعاون مع باكستان مبادرة من... 22.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-22T09:31+0000

2026-05-22T09:31+0000

2026-05-22T09:31+0000

باكستان

إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/19/1112862485_0:0:1516:853_1920x0_80_0_0_80ca066d152117b0f7e4e66c5f690436.jpg

وأوضح أندرابي في تصريحات صحفية، صباح اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، سيبحث في زيارته للصين، غدا السبت، مبادرة مشتركة لإنهاء الحرب في إيران. وشدد على أن "السلام بين أمريكا وإيران مسألة ذات أهمية بالنسبة لباكستان، وهو ما ينعكس في مجمل الجهد المبذول بقيادة رئيس الوزراء". ويأتي هذا في وقت نفى أندرابي اطلاعه على أي زيارة مخطط لها لإيران من جانب أي مسؤول باكستاني، بعد تقارير إيرانية تحدثت عن زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية، إلى أن "موقف إسلام آباد واضح في عدم الإفصاح عن أي تفاصيل، كون باكستان دولة وساطة"، موضحا أن بلاده لم تتلقَ أي طلب يتعلق بالسماح لقوات أمريكية باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال، أمس الخميس، إن الصراع مع إيران سينتهي في القريب العاجل. وقال ترامب للصحفيين، إن "الصراع مع إيران سينتهي قريبا، قريبا جدا".وفي السياق ذاته، أوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة لا تستبعد أي خيار في حال فشلت المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، وقال: "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق جيد، فقد أوضح الرئيس أن لديه خيارات أخرى".وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

https://sarabic.ae/20260515/باكستان-إعادة-11-مواطنا-و20-إيرانيا-كانوا-على-متن-سفن-احتجزتها-أمريكا-1113453992.html

https://sarabic.ae/20260522/إعلام-إسرائيلي-إيران-قد-تهاجم-تل-أبيب-بشكل-مفاجئ-1113635573.html

باكستان

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

باكستان, إيران, العالم, الأخبار