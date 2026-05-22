الخارجية الباكستانية: الصين دعمت جهودنا للوساطة بمبادرة من 5 بنود

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:00 GMT
30 د
الخارجية الباكستانية: الصين دعمت جهودنا للوساطة بمبادرة من 5 بنود
سبوتنيك عربي
صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، اليوم الجمعة، أن الصين تدعم جهود إسلام آباد للوساطة في حرب إيران، وقدمت بالتعاون مع باكستان مبادرة من... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح أندرابي في تصريحات صحفية، صباح اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، سيبحث في زيارته للصين، غدا السبت، مبادرة مشتركة لإنهاء الحرب في إيران. وشدد على أن "السلام بين أمريكا وإيران مسألة ذات أهمية بالنسبة لباكستان، وهو ما ينعكس في مجمل الجهد المبذول بقيادة رئيس الوزراء". ويأتي هذا في وقت نفى أندرابي اطلاعه على أي زيارة مخطط لها لإيران من جانب أي مسؤول باكستاني، بعد تقارير إيرانية تحدثت عن زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية، إلى أن "موقف إسلام آباد واضح في عدم الإفصاح عن أي تفاصيل، كون باكستان دولة وساطة"، موضحا أن بلاده لم تتلقَ أي طلب يتعلق بالسماح لقوات أمريكية باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال، أمس الخميس، إن الصراع مع إيران سينتهي في القريب العاجل. وقال ترامب للصحفيين، إن "الصراع مع إيران سينتهي قريبا، قريبا جدا".وفي السياق ذاته، أوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة لا تستبعد أي خيار في حال فشلت المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، وقال: "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق جيد، فقد أوضح الرئيس أن لديه خيارات أخرى".وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
© REUTERS Pakistan's Ministry of Informationوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يسير مع نظيره الباكستاني، محمد إسحاق دار، ورئيس أركان الجيش، المشير عاصم منير، لدى وصوله إلى إسلام آباد، باكستان، في 24 نيسان/ أبريل 2026، لمناقشة مقترحات استئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة
صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، اليوم الجمعة، أن الصين تدعم جهود إسلام آباد للوساطة في حرب إيران، وقدمت بالتعاون مع باكستان مبادرة من 5 بنود.
وأوضح أندرابي في تصريحات صحفية، صباح اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، سيبحث في زيارته للصين، غدا السبت، مبادرة مشتركة لإنهاء الحرب في إيران.
وشدد على أن "السلام بين أمريكا وإيران مسألة ذات أهمية بالنسبة لباكستان، وهو ما ينعكس في مجمل الجهد المبذول بقيادة رئيس الوزراء".
ويأتي هذا في وقت نفى أندرابي اطلاعه على أي زيارة مخطط لها لإيران من جانب أي مسؤول باكستاني، بعد تقارير إيرانية تحدثت عن زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.
وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية، إلى أن "موقف إسلام آباد واضح في عدم الإفصاح عن أي تفاصيل، كون باكستان دولة وساطة"، موضحا أن بلاده لم تتلقَ أي طلب يتعلق بالسماح لقوات أمريكية باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال، أمس الخميس، إن الصراع مع إيران سينتهي في القريب العاجل. وقال ترامب للصحفيين، إن "الصراع مع إيران سينتهي قريبا، قريبا جدا".
وفي السياق ذاته، أوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة لا تستبعد أي خيار في حال فشلت المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، وقال: "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق جيد، فقد أوضح الرئيس أن لديه خيارات أخرى".
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
