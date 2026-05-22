مخاطبا دول المنطقة... بقائي: الوجود العسكري الأمريكي يمثل تهديدا وليس فرصة

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، مخاطبا دول المنطقة، اليوم الجمعة، أنه "أوضحنا جليا أننا لا نكنُّ العداء لأي دولة في المنطقة، فنحن...

وأوضحت وكالة إرنا"، مساء اليوم الجمعة، أن تصريحات بقائي جاءت خلال مقابلة مع صحيفة غربية، شدد خلالها على أن "إيران تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس، وهو ما لا يُعد انتقاما".وأعرب بقائي عن أمله في أن "تكون دول المنطقة قد استوعبت دروس الماضي، وأن تُدرك أن الوجود العسكري الأمريكي يشكل تهديدا لأمن المنطقة، لا عاملا لتعزيزه".وقال بقائي: "مطلبنا هو وضع حد للأعمال التي تستهدف الشعب الإيراني، وذلك برفع العقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة، ووقف الحصار المفروض على مضيق هرمز، والذي يُعد مخالفا للقانون الدولي".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال، أمس الخميس، إن الصراع مع إيران سينتهي في القريب العاجل. وقال ترامب للصحفيين، إن "الصراع مع إيران سينتهي قريبا، قريبا جدا".وفي السياق ذاته، أوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة لا تستبعد أي خيار في حال فشلت المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، وقال: "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق جيد، فقد أوضح الرئيس أن لديه خيارات أخرى".وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

