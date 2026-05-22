وزير الصحة الفلسطيني: النظام الصحي يواجه خطر الانهيار الكامل

سبوتنيك عربي

حذر وزير الصحة الفلسطيني، ماجد أبو رمضان، من انهيار كامل للنظام الصحي الفلسطيني، في ظل ما وصفه بالظروف الكارثية التي تفوق قدرة أي منظومة صحية في العالم على... 22.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-22T15:03+0000

جاءت تصريحات أبو رمضان، اليوم الجمعة، خلال افتتاح ندوة دولية خاصة عُقدت في مدينة جنيف، على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، تحت عنوان: "صحة الفلسطينيين واللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة: تحديات مستمرة ورعاية غير منقطعة"، بمشاركة وفد دولة فلسطين من سفارة فلسطين في جنيف ووزارة الصحة الفلسطينية، وبتنظيم مشترك من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومنظمة الصحة العالمية، ومجلة "ذا لانسيت" الطبية، والاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب.وأكد وزير الصحة أن ما يمر به الفلسطينيون اليوم يتجاوز كونه أزمة إنسانية أو صحية، معتبرا أنه "أزمة تمس الإنسانية ذاتها"، وتمثل تهديدا مباشرا لبقاء الشعب الفلسطيني وكرامته، إلى جانب انتهاك واضح للقانون الدولي، بحسب ماذكرت شبكة فلسطين للأنباء شفا.وأوضح أن الواقع الصحي في القطاع يشهد مشاهد مأساوية، من بينها إجراء عمليات بتر للأطفال دون تخدير، واضطرار النساء للولادة في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من الرعاية الصحية، فضلا عن حرمان مرضى السرطان والأمراض المزمنة من الأدوية والعلاجات الأساسية، بالتزامن مع تصاعد معدلات سوء التغذية وانتشار الأمراض المعدية نتيجة الاكتظاظ وتدمير شبكات الصرف الصحي.وأشار الوزير إلى أن الأزمة الصحية لا تقتصر على قطاع غزة، بل تمتد إلى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، في ظل الاعتداءات المتواصلة على مخيمات اللاجئين وعمليات التهجير القسري التي طالت عشرات الآلاف من السكان في شمال الضفة.وشهدت الندوة الدولية مشاركة واسعة من ممثلي المنظمات الدولية والمسؤولين عن البرامج الصحية في "الأونروا" بقطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب ممثلين عن طلبة الطب في الخارج، حيث ناقش المشاركون سبل ضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للفلسطينيين رغم الظروف الراهنة.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

