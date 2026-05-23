https://sarabic.ae/20260523/سيدات-برشلونة-يعوضن-تعثر-رجال-النادي-ويتوجن-بدوري-أبطال-أوروبا-1113688710.html
سيدات برشلونة يعوضن تعثر رجال النادي ويتوجن بدوري أبطال أوروبا
سيدات برشلونة يعوضن تعثر رجال النادي ويتوجن بدوري أبطال أوروبا
سبوتنيك عربي
توج فريق برشلونة للسيدات بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه الكبير على أولمبيك ليون للسيدات بنتيجة 4-0 في المباراة... 23.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-23T20:00+0000
2026-05-23T20:00+0000
2026-05-23T20:11+0000
نادي برشلونة
أخبار دوري أبطال أوروبا
العالم
ليون
رياضة
مجتمع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/17/1113688796_0:0:2559:1440_1920x0_80_0_0_c61e092888b1d72aef89046c67b5c60a.jpg
وافتتحت إيفا بايور، التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 55 بعد تمريرة من باتريسيا غيخارو، قبل أن تعود لتضيف الهدف الثاني في الدقيقة 69 مستفيدة من تمريرة سلمى بارالويلو، مؤكدة تفوق الفريق الكتالوني في اللقاء.ويعد هذا اللقب هو الرابع لبرشلونة في تاريخ البطولة بعد نسخ 2021 و2023 و2024، ليواصل الفريق هيمنته على كرة القدم النسائية الأوروبية في السنوات الأخيرة.في المقابل، لا يزال فريق برشلونة للرجال يعاني من غياب لقب دوري أبطال أوروبا منذ 11 عاما، حيث ودّع النسخة الحالية من البطولة من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.النصر يتوج رسميا بلقب الدوري السعودي... فيديوبعد "الدون".. ليونيل ميسي ينضم رسميا إلى نادي المليارديرات
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/17/1113688796_0:0:2401:1801_1920x0_80_0_0_32301e4debf2951e57e86b8766901b99.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي برشلونة, أخبار دوري أبطال أوروبا, العالم, ليون, رياضة
نادي برشلونة, أخبار دوري أبطال أوروبا, العالم, ليون, رياضة
سيدات برشلونة يعوضن تعثر رجال النادي ويتوجن بدوري أبطال أوروبا
20:00 GMT 23.05.2026 (تم التحديث: 20:11 GMT 23.05.2026)
توج فريق برشلونة للسيدات بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه الكبير على أولمبيك ليون للسيدات بنتيجة 4-0 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم السبت.
وافتتحت إيفا بايور، التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 55 بعد تمريرة من باتريسيا غيخارو، قبل أن تعود لتضيف الهدف الثاني في الدقيقة 69 مستفيدة من تمريرة سلمى بارالويلو، مؤكدة تفوق الفريق الكتالوني في اللقاء.
وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، أحرزت بارالويلو الهدف الثالث بعد هجمة منظمة أنهاها برشلونة في شباك ليون، قبل أن تعود اللاعب نفسها لتسجل الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليختتم الفريق المباراة بانتصار عريض وتتويج مستحق.
ويعد هذا اللقب هو الرابع لبرشلونة في تاريخ البطولة بعد نسخ 2021 و2023 و2024، ليواصل الفريق هيمنته على كرة القدم النسائية الأوروبية في السنوات الأخيرة.
في المقابل، لا يزال فريق برشلونة للرجال يعاني من غياب لقب دوري أبطال أوروبا منذ 11 عاما، حيث ودّع النسخة الحالية من البطولة من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.