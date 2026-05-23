عراقجي في رسالة لنعيم قاسم: إیران لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يدين الهجوم الإرهابي الأوكراني في لوغانسك... طهران تؤكد إن الاتفاق مع واشنطن ليس وشيكا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
عراقجي في رسالة لنعيم قاسم: إیران لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية
سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن عراقجي في رسالته إلى قاسم، أنه "منذ اللحظة الأولى التي تدخلت فيها بعض دول المنطقة كوسيط بقصد خفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أکدت طهران ضرورة ربط أي اتفاق بإقرار وقف إطلاق النار في لبنان وایران لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية وعلى رأسها حزب الله المقاوم والمنتصر".وشدد عراقجي على أن "هذا الموضوع الهام حتى يومنا هذا بقي بمثابة مبدأ لا ريب فيه، وهذا يعد من المطالب المشروعة لحكومة الجمهورية الإسلامية وشعبنا البطل، وسيبقى كذلك".ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت الخارجية الإيرانية، أن تركيز طهران حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجهات لا سيما لبنان، لافتة إلى أن بلادها تخوض المفاوضات "بحسن نية".وقال متحدث الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي: "نركز حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجهات لا سيما لبنان ونتفاوض بحسن نية وسوء الظن بأمريكا وعلى الطرف الأمريكي إثبات جديته في المفاوضات".وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، فإنه أكد التزامه بالهدنة بشرط أن تتضمن وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان.إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.
20:47 GMT 23.05.2026
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، في رسالة وجهها إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن إیران لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية.
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن عراقجي في رسالته إلى قاسم، أنه "منذ اللحظة الأولى التي تدخلت فيها بعض دول المنطقة كوسيط بقصد خفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أکدت طهران ضرورة ربط أي اتفاق بإقرار وقف إطلاق النار في لبنان وایران لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية وعلى رأسها حزب الله المقاوم والمنتصر".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
الخارجية الإيرانية: إيران تركز حاليا على إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في لبنان
20 مايو, 17:35 GMT
وشدد عراقجي على أن "هذا الموضوع الهام حتى يومنا هذا بقي بمثابة مبدأ لا ريب فيه، وهذا يعد من المطالب المشروعة لحكومة الجمهورية الإسلامية وشعبنا البطل، وسيبقى كذلك".
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت الخارجية الإيرانية، أن تركيز طهران حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجهات لا سيما لبنان، لافتة إلى أن بلادها تخوض المفاوضات "بحسن نية".
وقال متحدث الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي: "نركز حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجهات لا سيما لبنان ونتفاوض بحسن نية وسوء الظن بأمريكا وعلى الطرف الأمريكي إثبات جديته في المفاوضات".
وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2026
إسرائيليون يتسللون إلى لبنان والجيش يعتقلهم
14:33 GMT
ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، فإنه أكد التزامه بالهدنة بشرط أن تتضمن وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان.
إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.
