عراقجي في رسالة لنعيم قاسم: إیران لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، في رسالة وجهها إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن إیران لن تتخلى عن دعم الحركات... 23.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-23T20:47+0000
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن عراقجي في رسالته إلى قاسم، أنه "منذ اللحظة الأولى التي تدخلت فيها بعض دول المنطقة كوسيط بقصد خفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أکدت طهران ضرورة ربط أي اتفاق بإقرار وقف إطلاق النار في لبنان وایران لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية وعلى رأسها حزب الله المقاوم والمنتصر".وشدد عراقجي على أن "هذا الموضوع الهام حتى يومنا هذا بقي بمثابة مبدأ لا ريب فيه، وهذا يعد من المطالب المشروعة لحكومة الجمهورية الإسلامية وشعبنا البطل، وسيبقى كذلك".ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت الخارجية الإيرانية، أن تركيز طهران حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجهات لا سيما لبنان، لافتة إلى أن بلادها تخوض المفاوضات "بحسن نية".وقال متحدث الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي: "نركز حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجهات لا سيما لبنان ونتفاوض بحسن نية وسوء الظن بأمريكا وعلى الطرف الأمريكي إثبات جديته في المفاوضات".وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، فإنه أكد التزامه بالهدنة بشرط أن تتضمن وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان.إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.
