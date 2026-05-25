إعلام: شي جين بينغ رفع صوته في وجه ترامب لهذا السبب
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن "الرئيس الصيني شي جين بينغ، رفع صوته بوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال المحادثات التي عقدت بينهما، في... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-25T09:17+0000
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن "الرئيس الصيني شي جين بينغ، رفع صوته بوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال المحادثات التي عقدت بينهما، في الآونة الأخيرة، بالعاصمة بكين".
ووفقا لتلك الوسائل، فإن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أبدى انفعالًا واضحًا ونبرة حادة عند تطرقه لقرار اليابان زيادة ميزانيتها العسكرية وتخفيف القيود الدستورية المفروضة على قواتها الدفاعية، حيث حذّر شي، من أن "هذه الخطوة تشكل خطرًا على استقرار المنطقة". ولم يكن الملف الياباني ضمن جدول الأعمال المدرج الذي تم إعداده مسبقًا.
وبدوره، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا إن "تعزيز القدرات الدفاعية اليابانية يأتي استجابة للتهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية، في محاولة منه لتخفيف حدة التوتر الذي أبداه الجانب الصيني".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى في وقت سابق من الأسبوع الماضي، محادثات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، في العاصمة بكين، خلال الزيارة التي قام بها إلى الصين.
وكانت آخر زيارة لترامب إلى الصين، في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، خلال ولايته الأولى. أما الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، فلم يزر الصين خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.