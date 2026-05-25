الخارجية الروسية: موسكو ستوجه ضربات ممنهجة لمراكز القرار والبنية العسكرية في كييف
خبير: استهداف لوغانسك محاولة أوكرانية لاستقطاب المزيد من الدعم العسكري والمالي
سبوتنيك عربي
أشار مدير مركز "الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي"، الدكتور عمّار قناة، من روسيا، إلى أن "الدعوة الروسية للإعلام الغربي لتوثيق الضربة التي استهدفت المعهد... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
خبير: استهداف لوغانسك محاولة أوكرانية لاستقطاب المزيد من الدعم العسكري والمالي

13:35 GMT 25.05.2026
حصري
أشار مدير مركز "الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي"، الدكتور عمّار قناة، من روسيا، إلى أن "الدعوة الروسية للإعلام الغربي لتوثيق الضربة التي استهدفت المعهد التعليمي في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، جاءت بهدف إظهار حقيقة هذه العملية الإرهابية أمام العالم.
ووفقا له: "تعد هذه جريمة حرب ارتكبتها أوكرانيا بحق الطلبة في جمهورية لوغانسك الشعبية التي ترفض الاعتراف بروسيتها، وكانت متعمدة في محاولة لجر روسيا إلى مربعات عسكرية بهدف تعزيز الدعم العسكري والمالي لكييف".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى الخبير أن "استخدام صواريخ "أوريشنيك" من قبل روسيا، والتي لا تحمل عبوات تفجيرية ناسفة، يشكل "رسالة إلى أوكرانيا والغرب والمنظومة الأوروبية بضرورة التحلي بالعقلانية وعدم التصعيد، مع قدرة روسيا على الوصول إلى أي مكان من دون الحاجة إلى استخدام الأسلحة النووية أو أسلحة الدمار الشامل، بينما يحاول الغرب توظيفها للإيحاء بأن الخطر الأساسي مصدره روسيا".
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: التصعيد الأوروبي في دعم أوكرانيا يفتح مرحلة أكثر خطورة
16 أبريل, 12:42 GMT
واعتبر أن "التوظيف الغربي للصراع في أوكرانيا لا يزال قائما من خلال الدعم العسكري واللوجستي والاستخباري، إلا أن واشنطن بحاجة إلى حلحلة هذا الصراع وتقديمه كنصر إعلامي يتم توظيفه داخليا في الانتخابات الأمريكية، في حين تواجه أوروبا أزمة ترتبط بقدرتها على الاستمرار في دعم أوكرانيا".
وفي ما يتعلق بالمنتدى الدولي الأول للأمن الذي سيعقد تحت رعاية مجلس الأمن الروسي في موسكو رأى قناة أن "جميع المؤتمرات التي تعقد في المرحلة الحالية تعد إيجابية، كونها تشكل محاولات ومنصات لتوثيق الأحداث ووجهات النظر، في ظل ما يشهده العالم من ارتباك في المنظومة الدولية، ومحاولات الدول الإقليمية الخروج من الأزمات السياسية والعسكرية، مع غياب أي أفق سياسي أو دبلوماسي يدفع المنظومة الدولية نحو مفهوم الاستقرار الاستراتيجي".
