خبير: استهداف لوغانسك محاولة أوكرانية لاستقطاب المزيد من الدعم العسكري والمالي

أشار مدير مركز "الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي"، الدكتور عمّار قناة، من روسيا، إلى أن "الدعوة الروسية للإعلام الغربي لتوثيق الضربة التي استهدفت المعهد...

ووفقا له: "تعد هذه جريمة حرب ارتكبتها أوكرانيا بحق الطلبة في جمهورية لوغانسك الشعبية التي ترفض الاعتراف بروسيتها، وكانت متعمدة في محاولة لجر روسيا إلى مربعات عسكرية بهدف تعزيز الدعم العسكري والمالي لكييف".وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى الخبير أن "استخدام صواريخ "أوريشنيك" من قبل روسيا، والتي لا تحمل عبوات تفجيرية ناسفة، يشكل "رسالة إلى أوكرانيا والغرب والمنظومة الأوروبية بضرورة التحلي بالعقلانية وعدم التصعيد، مع قدرة روسيا على الوصول إلى أي مكان من دون الحاجة إلى استخدام الأسلحة النووية أو أسلحة الدمار الشامل، بينما يحاول الغرب توظيفها للإيحاء بأن الخطر الأساسي مصدره روسيا".وفي ما يتعلق بالمنتدى الدولي الأول للأمن الذي سيعقد تحت رعاية مجلس الأمن الروسي في موسكو رأى قناة أن "جميع المؤتمرات التي تعقد في المرحلة الحالية تعد إيجابية، كونها تشكل محاولات ومنصات لتوثيق الأحداث ووجهات النظر، في ظل ما يشهده العالم من ارتباك في المنظومة الدولية، ومحاولات الدول الإقليمية الخروج من الأزمات السياسية والعسكرية، مع غياب أي أفق سياسي أو دبلوماسي يدفع المنظومة الدولية نحو مفهوم الاستقرار الاستراتيجي".إعلام إيطالي: من المستحيل تبرير الهجوم الأوكراني على ستاروبيلسك في الغربواشنطن: ندعو إلى وقف فوري للموت والدمار الناجمين عن الصراع في أوكرانيا

