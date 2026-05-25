"يوم أفريقيا".. احتفاء بالوحدة مع طموحات اقتصادية وتنموية ومراجعة لتحديات القارة السمراء

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في برقية تهنئة إلى رؤساء دول وحكومات القارة الأفريقية بمناسبة "يوم أفريقيا"، أن روسيا تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات...

وتحتفل القارة السمراء بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963، والتي تحولت لاحقا إلى الاتحاد الأفريقي في "يوم أفريقيا" كل عام في الـ25 من مايو/ أيار، وأعلن الاتحاد الأفريقي عام 2026 عام "ضمان توافر المياه بشكل مستدام وأنظمة الصرف الصحي الآمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063".ومن قلب جامعة القاهرة، انطلق احتفال مصر بـ"يوم أفريقيا" الـ63، لتسليط الضوء على الدور المصري التاريخي والمعاصر في دعم القارة الأفريقية، فضلا عن إبراز نماذج الشراكات الناجحة التي تُسهم في تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التحركات المصرية تنوعت بين القمم الثنائية مع دول حوض النيل، والانخراط في آليات تشاورية مع الدول غير المنضمة للاتفاقية الإطارية، وصولاً إلى إثارة القضية على المستوى الدولي".إعلان نيروبي: يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودانناقشت القوى السودانية الرافضة للحرب الموقعة على "إعلان المبادئ لبناء وطن جديد"، خلال اجتماعاتها في العاصمة الكينية نيروبي، ورقة سياسية بعنوان "وقف إطلاق النار المؤقت وترتيبات إنهاء الحرب"، قدمها نائب رئيس حركة جيش تحرير السودان، عبد الله حران.واقترحت الورقة إعلان وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، تحت رقابة محلية وإقليمية ودولية، بهدف خفض مستوى العنف وتهيئة المناخ لبناء الثقة بين الأطراف المتحاربة، بما يشمل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.وتضمّنت المقترحات إنشاء "اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار"، لتتولى مراقبة تنفيذ الاتفاق والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب تشكيل "المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار" للإشراف السياسي ومعالجة الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ أثناء التنفيذ.وأشارت إلى أن "الأزمة في السودان بدأت بخلاف سياسي مدني-عسكري ثم تحولت إلى صراع عسكري-عسكري، ما يجعل توحيد القوى السياسية حول مشروع وطني خطوة أساسية لتقصير الطريق نحو اتفاق سلام شامل".قانون تجريم الاستعمار الفرنسي يدخل حيز التنفيذ في الجزائر بعد نشره في الجريدة الرسميةأصبح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ساري المفعول بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وينص القانون على ضرورة اعتراف باريس بجرائمها في الجزائر ، مما يفتح فصلًا جديدًا من التوتر بين البلدين.ويتضمّن القانون، الذي وقّعه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على 4 فصول و21 مادة.ويُعرّف القانون الاستعمار الفرنسي للجزائر على أنه "جريمة دولة تنتهك المبادئ والقيم الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية، المكرسة في القوانين والمواثيق والأعراف الوطنية والدولية".وعدّد القانون جرائم الاستعمار في جملة من الأفعال والممارسات، منها العدوان على الدولة الجزائرية، والقتل العمد، وتعمّد توجيه الهجمات العسكرية ضد السكان المدنيين، واستخدام الأسلحة غير التقليدية والمحرمة دولياً، والتجارب الكيماوية والتفجيرات النووية.وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على أن "المصادقة على القانون وتوقيع الرئيس، عبد المجيد تبون، ثم نشره في الجريدة الرسمية يجعله نافذا، لكنه لا يرتبط مباشرة بالأزمة الراهنة بين الجزائر وباريس، إذ أن العلاقات بين البلدين محكومة بالمصالح المتبادلة والوعي بضرورة إيجاد صيغة تهدئة".

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

