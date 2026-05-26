المرشد الإيراني: دول المنطقة وأراضيها لن تعود "دروعا" للقواعد الأمريكية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
المرشد الإيراني: دول المنطقة وأراضيها لن تعود "دروعا" للقواعد الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرّح المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة "لن يكون لها مكان آمن في المنطقة"، مؤكدًا أن "دول المنطقة وأراضيها لن تعود دروعًا... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف خامنئي، في رسالة له، أن "واشنطن لن تمتلك بعد الآن نقطة آمنة لممارسة شرورها وإقامة قواعدها العسكرية"، معتبرًا أن "النفوذ الأمريكي في المنطقة يتراجع يومًا بعد يوم".وأشار إلى أن "المجاهدين استخدموا الصواريخ والطائرات المسيّرة في البر والجو والبحر، لاستهداف الولايات المتحدة والكيان الصهيوني"، في إشارة إلى تصاعد المواجهة العسكرية غير المباشرة في المنطقة.كما وصف المرشد الإيراني، إسرائيل بأنها "كيان مهتز وغدة سرطانية"، قائلًا إنها "تقترب من المراحل الأخيرة من عمرها"، مستشهدًا بتصريحات سابقة للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، حول "عدم بقاء إسرائيل خلال 25 عامًا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أمس الاثنين، بأن المفاوضات مع إيران "تسير بشكل جيد"، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق شامل "يبقى الخيار الأفضل" لتجنب العودة إلى التصعيد العسكري.وأشار ترامب إلى أنه ناقش هذا الملف خلال اتصالات ومحادثات مع قادة كل من السعودية والإمارات وقطر ومصر وتركيا والأردن والبحرين وباكستان، مؤكدًا أن "معظم هذه الدول مستعدة وقادرة على الانضمام إلى الاتفاقات"، على حد قوله.وأخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان، في أبريل/ نيسان الماضي، في التوصل لاتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير/ شباط 2026، ودامت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين،وفرضت الولايات المتحدة، في 13 أبريل الماضي، حصارًا بحريًا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 21 من الشهر ذاته، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع المواني الإيرانية "سيبقى مستمرًا".
07:58 GMT 26.05.2026
صرّح المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة "لن يكون لها مكان آمن في المنطقة"، مؤكدًا أن "دول المنطقة وأراضيها لن تعود دروعًا للقواعد الأمريكية، كما في السابق"، وفق تعبيره.
وأضاف خامنئي، في رسالة له، أن "واشنطن لن تمتلك بعد الآن نقطة آمنة لممارسة شرورها وإقامة قواعدها العسكرية”، معتبرًا أن "النفوذ الأمريكي في المنطقة يتراجع يومًا بعد يوم".
وأشار إلى أن "المجاهدين استخدموا الصواريخ والطائرات المسيّرة في البر والجو والبحر، لاستهداف الولايات المتحدة والكيان الصهيوني"، في إشارة إلى تصاعد المواجهة العسكرية غير المباشرة في المنطقة.
كما وصف المرشد الإيراني، إسرائيل بأنها "كيان مهتز وغدة سرطانية"، قائلًا إنها "تقترب من المراحل الأخيرة من عمرها"، مستشهدًا بتصريحات سابقة للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، حول "عدم بقاء إسرائيل خلال 25 عامًا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أمس الاثنين، بأن المفاوضات مع إيران "تسير بشكل جيد"، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق شامل "يبقى الخيار الأفضل" لتجنب العودة إلى التصعيد العسكري.

وأوضح ترمب، في بيان مطوّل عبر منصة "تروث سوشال"، أمس الاثنين، أن "أي اتفاق محتمل مع طهران يجب أن يترافق مع انضمام عدد من دول الشرق الأوسط إلى "اتفاقات أبراهام"، معتبرًا أن ذلك "سيحوّل التسوية إلى حدث تاريخي يعزز الاستقرار الإقليمي".

وأشار ترامب إلى أنه ناقش هذا الملف خلال اتصالات ومحادثات مع قادة كل من السعودية والإمارات وقطر ومصر وتركيا والأردن والبحرين وباكستان، مؤكدًا أن "معظم هذه الدول مستعدة وقادرة على الانضمام إلى الاتفاقات"، على حد قوله.
وأخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان، في أبريل/ نيسان الماضي، في التوصل لاتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير/ شباط 2026، ودامت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين،

وردت إيران على ذلك بتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، على حد قولها، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وفرضت الولايات المتحدة، في 13 أبريل الماضي، حصارًا بحريًا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 21 من الشهر ذاته، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع المواني الإيرانية "سيبقى مستمرًا".
