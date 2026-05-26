المرشد الإيراني: دول المنطقة وأراضيها لن تعود "دروعا" للقواعد الأمريكية

صرّح المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة "لن يكون لها مكان آمن في المنطقة"، مؤكدًا أن "دول المنطقة وأراضيها لن تعود دروعًا...

وأضاف خامنئي، في رسالة له، أن "واشنطن لن تمتلك بعد الآن نقطة آمنة لممارسة شرورها وإقامة قواعدها العسكرية”، معتبرًا أن "النفوذ الأمريكي في المنطقة يتراجع يومًا بعد يوم".وأشار إلى أن "المجاهدين استخدموا الصواريخ والطائرات المسيّرة في البر والجو والبحر، لاستهداف الولايات المتحدة والكيان الصهيوني"، في إشارة إلى تصاعد المواجهة العسكرية غير المباشرة في المنطقة.كما وصف المرشد الإيراني، إسرائيل بأنها "كيان مهتز وغدة سرطانية"، قائلًا إنها "تقترب من المراحل الأخيرة من عمرها"، مستشهدًا بتصريحات سابقة للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، حول "عدم بقاء إسرائيل خلال 25 عامًا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أمس الاثنين، بأن المفاوضات مع إيران "تسير بشكل جيد"، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق شامل "يبقى الخيار الأفضل" لتجنب العودة إلى التصعيد العسكري.وأشار ترامب إلى أنه ناقش هذا الملف خلال اتصالات ومحادثات مع قادة كل من السعودية والإمارات وقطر ومصر وتركيا والأردن والبحرين وباكستان، مؤكدًا أن "معظم هذه الدول مستعدة وقادرة على الانضمام إلى الاتفاقات"، على حد قوله.وأخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان، في أبريل/ نيسان الماضي، في التوصل لاتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير/ شباط 2026، ودامت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين،وفرضت الولايات المتحدة، في 13 أبريل الماضي، حصارًا بحريًا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 21 من الشهر ذاته، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع المواني الإيرانية "سيبقى مستمرًا".

