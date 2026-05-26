"حزب الله" يعلن تصدي مقاتليه لقوة إسرائيلية توغلت باتجاه بلدة زوطر الشرقية

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن مقاتليه تصدوا لقوة إسرائيلية توغلت باتجاه بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية جنوبي لبنان، وذلك عقب غارات جوية وقصف... 26.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-26T16:09+0000

وقال الحزب، في سلسلة بيانات، إن عناصره واجهوا القوة المتقدمة "بعد غارات حربية وقصف مدفعي عنيف"، مستخدمين أسلحة صاروخية وقذائف مدفعية وطائرات مسيّرة انقضاضية، إلى جانب الاشتباك المباشر مع القوات المتقدمة. وأضاف البيان أن مقاتليه تمكنوا عند الساعة 08:45 صباحًا من تدمير دبابة من طراز "ميركافا" عبر طائرة مسيّرة انقضاضية، مؤكدًا استمرار الاشتباكات على الأرض. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر، اليوم الثلاثاء، تحذيرات بالإخلاء لقريتين في جنوب لبنان تحسبا لغارات جوية تستهدف "حزب الله" اللبناني، على حد قوله.ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان له، إنه "يُطلب من سكان قرى مشغرة، سحمر (البقاع) إخلاء منازلهم لمسافة كيلومتر واحد على الأقل".وتابع محذرا من أنه "في ضوء انتهاكات "حزب الله" اللبناني لاتفاق وقف إطلاق النار، يضطر الجيش الإسرائيلي للتحرك ضده بالقوة"، وفق تعبيره.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

