إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، قطع علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، على خلفية إدراج الأمم المتحدة كيانات إسرائيلية في ملحق تقرير...
وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، إن "قرار الأمم المتحدة المخزي والمثير للسخرية بإدراج كيانات إسرائيلية في ملحق تقرير العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، يمثل نموذجا آخر على العداء المؤسسي الطويل الأمد الذي تكنّه الأمم المتحدة تجاه إسرائيل".وأضافت أنه "نظرا لأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اختار انتهاك معايير الصدق والنزاهة والمهنية، فقد قررت إسرائيل قطع جميع العلاقات مع مكتب الأمين العام، والانتظار حتى تعيين أمين عام جديد للأمم المتحدة". وتابع البيان: أن "القرار عكس الطبيعة الحقيقية للأمم المتحدة كمنظمة مسيّسة وفاسدة تخلّ عن مبادئها" وأنه “محاولة لخلق توازن زائف بين إسرائيل والفظائع الجنسية التي ارتكبتها حركة "حماس" الفلسطينية، مؤكدا أن "إسرائيل دحضت هذه الادعاءات بشكل شامل ودقيق وقاطع".ودعت الأمم المتحدة إسرائيل، الإثنين قبل الماضي، إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، وذلك وفق ما أكده مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.وأوضح تقرير جديد صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية "المحتلة"، أن الانتهاكات المرتكبة في غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمثل خروقات خطيرة للقانون الدولي، وقد ترقى في العديد من الحالات إلى جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى.وقال رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية "المحتلة"، أجيت سونغاي، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن "على إسرائيل ضمان عدم توريط جيشها في أي أعمال قد تصنف كإبادة جماعية، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية". كما شددت المفوضية على ضرورة التزام إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، والذي يلزمها باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة. ومنذ بداية الحرب بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفًا، فيما أعلنت إسرائيل مقتل ما لا يقل عن 1200 من مواطنيها.وتقدّر منظمات دولية وإقليمية أن إعادة إعمار القطاع، الذي تعرض لدمار واسع، قد تستغرق نحو عشر سنوات بتكلفة تصل إلى 70 مليار دولار.
إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة

16:15 GMT 28.05.2026
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، قطع علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، على خلفية إدراج الأمم المتحدة كيانات إسرائيلية في ملحق تقرير العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، إن "قرار الأمم المتحدة المخزي والمثير للسخرية بإدراج كيانات إسرائيلية في ملحق تقرير العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، يمثل نموذجا آخر على العداء المؤسسي الطويل الأمد الذي تكنّه الأمم المتحدة تجاه إسرائيل".
وأضافت أنه "نظرا لأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اختار انتهاك معايير الصدق والنزاهة والمهنية، فقد قررت إسرائيل قطع جميع العلاقات مع مكتب الأمين العام، والانتظار حتى تعيين أمين عام جديد للأمم المتحدة".

وأضاف البيان: أن "غوتيريش هو من يقف وراء هذه المهزلة، وهو نفسه الذي سعى إلى وضع أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في سياقها، وتستر على تورط موظفي الأمم المتحدة في تلك الفظائع، وانحدر بالأمم المتحدة إلى أدنى مستوياتها"، معتبرا أنه "يستغل أشهره الأخيرة في منصبه لفبركة اتهامات لا أساس لها ضد إسرائيل".

وتابع البيان: أن "القرار عكس الطبيعة الحقيقية للأمم المتحدة كمنظمة مسيّسة وفاسدة تخلّ عن مبادئها" وأنه “محاولة لخلق توازن زائف بين إسرائيل والفظائع الجنسية التي ارتكبتها حركة "حماس" الفلسطينية، مؤكدا أن "إسرائيل دحضت هذه الادعاءات بشكل شامل ودقيق وقاطع".
ودعت الأمم المتحدة إسرائيل، الإثنين قبل الماضي، إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، وذلك وفق ما أكده مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأوضح تقرير جديد صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية "المحتلة"، أن الانتهاكات المرتكبة في غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمثل خروقات خطيرة للقانون الدولي، وقد ترقى في العديد من الحالات إلى جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى.
وقال رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية "المحتلة"، أجيت سونغاي، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن "على إسرائيل ضمان عدم توريط جيشها في أي أعمال قد تصنف كإبادة جماعية، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية".
كما شددت المفوضية على ضرورة التزام إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، والذي يلزمها باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ومنذ بداية الحرب بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفًا، فيما أعلنت إسرائيل مقتل ما لا يقل عن 1200 من مواطنيها.
وتقدّر منظمات دولية وإقليمية أن إعادة إعمار القطاع، الذي تعرض لدمار واسع، قد تستغرق نحو عشر سنوات بتكلفة تصل إلى 70 مليار دولار.
