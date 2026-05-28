إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، قطع علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، على خلفية إدراج الأمم المتحدة كيانات إسرائيلية في ملحق تقرير... 28.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-28T16:15+0000

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، إن "قرار الأمم المتحدة المخزي والمثير للسخرية بإدراج كيانات إسرائيلية في ملحق تقرير العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، يمثل نموذجا آخر على العداء المؤسسي الطويل الأمد الذي تكنّه الأمم المتحدة تجاه إسرائيل".وأضافت أنه "نظرا لأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اختار انتهاك معايير الصدق والنزاهة والمهنية، فقد قررت إسرائيل قطع جميع العلاقات مع مكتب الأمين العام، والانتظار حتى تعيين أمين عام جديد للأمم المتحدة". وتابع البيان: أن "القرار عكس الطبيعة الحقيقية للأمم المتحدة كمنظمة مسيّسة وفاسدة تخلّ عن مبادئها" وأنه “محاولة لخلق توازن زائف بين إسرائيل والفظائع الجنسية التي ارتكبتها حركة "حماس" الفلسطينية، مؤكدا أن "إسرائيل دحضت هذه الادعاءات بشكل شامل ودقيق وقاطع".ودعت الأمم المتحدة إسرائيل، الإثنين قبل الماضي، إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، وذلك وفق ما أكده مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.وأوضح تقرير جديد صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية "المحتلة"، أن الانتهاكات المرتكبة في غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمثل خروقات خطيرة للقانون الدولي، وقد ترقى في العديد من الحالات إلى جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى.وقال رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية "المحتلة"، أجيت سونغاي، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن "على إسرائيل ضمان عدم توريط جيشها في أي أعمال قد تصنف كإبادة جماعية، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية". كما شددت المفوضية على ضرورة التزام إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، والذي يلزمها باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة. ومنذ بداية الحرب بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفًا، فيما أعلنت إسرائيل مقتل ما لا يقل عن 1200 من مواطنيها.وتقدّر منظمات دولية وإقليمية أن إعادة إعمار القطاع، الذي تعرض لدمار واسع، قد تستغرق نحو عشر سنوات بتكلفة تصل إلى 70 مليار دولار.

