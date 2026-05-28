الجيش الإسرائيلي يزعم أن "حزب الله" اللبناني فقد ثلث قواته منذ 2023

سبوتنيك عربي

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي دفرين، اليوم الخميس، إن الجيش قتل ما يقارب ثلث مقاتلي "حزب الله" اللبناني الذين كانوا ضمن صفوف الحزب قبل... 28.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-28T17:50+0000

وجاءت تصريحات دفرين في معرض رده على انتقادات وُجهت إلى الجيش والحكومة الإسرائيليين بشأن عدم اتخاذ إجراءات كافية لحماية سكان القرى الحدودية في شمال إسرائيل، إضافة إلى القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، من هجمات الطائرات المسيّرة التابعة لـ"حزب الله" اللبناني. وأوضح المتحدث أن نحو 2500 مقاتل من "حزب الله" اللبناني قُتلوا منذ اندلاع الحرب الحالية في مارس/ آذار 2026، فيما قدّر الجيش الإسرائيلي إجمالي قتلى الحزب منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بما يتراوح بين 7000 و8000 مقاتل، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يقدّر أيضا إصابة نحو 10 آلاف عنصر من "حزب الله" اللبناني خلال الحرب الحالية، فضلا عن إصابة آلاف آخرين خلال مواجهات 2023 - 2024، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف أجهزة الاتصال اللاسلكية وأجهزة النداء الآلي "البيجر" التابعة للحزب في سبتمبر/ أيلول 2024. وفي سياق متصل، أقر مسؤولون عسكريون إسرائيليون في تصريحات لصحيفة "جيروزاليم بوست" بأن تهديد الطائرات المسيّرة، خاصة طائرات الدرون ذات الرؤية الأمامية "FPV"، لا يزال يشكل تحديا كبيرا، مشيرين إلى أن الجيش قد يحتاج إلى أشهر أو أكثر للتوصل إلى حلول فعالة لمواجهته. وأوضح مسؤول عسكري أن الجيش بدأ توزيع بنادق خاصة تطلق ذخيرة أمريكية الصنع تنتشر على شكل كريات صغيرة، بهدف رفع فرص إصابة الطائرات المسيّرة الصغيرة، كما جرى توسيع استخدام الشباك الخاصة لاعتراض الطائرات المسيّرة وإسقاطها. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يعمل بالتعاون مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، وشركات خاصة على تطوير تقنيات جديدة لرصد الطائرات المسيّرة وإنذار الجنود بشكل أسرع تحسباً لأي هجمات مفاجئة. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن استبعاد "حزب الله" اللبناني من أي اتفاق دائم لوقف إطلاق النار مع إيران سيمنح إسرائيل مكاسب استراتيجية في المستقبل، مشيرا في الوقت نفسه إلى تفاؤل حذر إزاء المفاوضات الثلاثية بين إسرائيل وأمريكا والحكومة اللبنانية، التي تسعى للنأي بنفسها عن "حزب الله" اللبناني خلال الحرب الحالية. وأكد مسؤولون عسكريون أن "حزب الله" اللبناني يضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق مع أمريكا يُفضي إلى وقف إطلاق النار، بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب خلال الحرب الأخيرة

