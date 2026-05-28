الجيش الإسرائيلي يزعم أن "حزب الله" اللبناني فقد ثلث قواته منذ 2023

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
الجيش الإسرائيلي يزعم أن "حزب الله" اللبناني فقد ثلث قواته منذ 2023
قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي دفرين، اليوم الخميس، إن الجيش قتل ما يقارب ثلث مقاتلي "حزب الله" اللبناني الذين كانوا ضمن صفوف الحزب قبل... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
وجاءت تصريحات دفرين في معرض رده على انتقادات وُجهت إلى الجيش والحكومة الإسرائيليين بشأن عدم اتخاذ إجراءات كافية لحماية سكان القرى الحدودية في شمال إسرائيل، إضافة إلى القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، من هجمات الطائرات المسيّرة التابعة لـ"حزب الله" اللبناني. وأوضح المتحدث أن نحو 2500 مقاتل من "حزب الله" اللبناني قُتلوا منذ اندلاع الحرب الحالية في مارس/ آذار 2026، فيما قدّر الجيش الإسرائيلي إجمالي قتلى الحزب منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بما يتراوح بين 7000 و8000 مقاتل، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يقدّر أيضا إصابة نحو 10 آلاف عنصر من "حزب الله" اللبناني خلال الحرب الحالية، فضلا عن إصابة آلاف آخرين خلال مواجهات 2023 - 2024، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف أجهزة الاتصال اللاسلكية وأجهزة النداء الآلي "البيجر" التابعة للحزب في سبتمبر/ أيلول 2024. وفي سياق متصل، أقر مسؤولون عسكريون إسرائيليون في تصريحات لصحيفة "جيروزاليم بوست" بأن تهديد الطائرات المسيّرة، خاصة طائرات الدرون ذات الرؤية الأمامية "FPV"، لا يزال يشكل تحديا كبيرا، مشيرين إلى أن الجيش قد يحتاج إلى أشهر أو أكثر للتوصل إلى حلول فعالة لمواجهته. وأوضح مسؤول عسكري أن الجيش بدأ توزيع بنادق خاصة تطلق ذخيرة أمريكية الصنع تنتشر على شكل كريات صغيرة، بهدف رفع فرص إصابة الطائرات المسيّرة الصغيرة، كما جرى توسيع استخدام الشباك الخاصة لاعتراض الطائرات المسيّرة وإسقاطها. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يعمل بالتعاون مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، وشركات خاصة على تطوير تقنيات جديدة لرصد الطائرات المسيّرة وإنذار الجنود بشكل أسرع تحسباً لأي هجمات مفاجئة. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن استبعاد "حزب الله" اللبناني من أي اتفاق دائم لوقف إطلاق النار مع إيران سيمنح إسرائيل مكاسب استراتيجية في المستقبل، مشيرا في الوقت نفسه إلى تفاؤل حذر إزاء المفاوضات الثلاثية بين إسرائيل وأمريكا والحكومة اللبنانية، التي تسعى للنأي بنفسها عن "حزب الله" اللبناني خلال الحرب الحالية. وأكد مسؤولون عسكريون أن "حزب الله" اللبناني يضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق مع أمريكا يُفضي إلى وقف إطلاق النار، بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب خلال الحرب الأخيرة
قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي دفرين، اليوم الخميس، إن الجيش قتل ما يقارب ثلث مقاتلي "حزب الله" اللبناني الذين كانوا ضمن صفوف الحزب قبل عام 2023، وذلك خلال العمليات العسكرية التي شهدتها السنوات الأخيرة.
وجاءت تصريحات دفرين في معرض رده على انتقادات وُجهت إلى الجيش والحكومة الإسرائيليين بشأن عدم اتخاذ إجراءات كافية لحماية سكان القرى الحدودية في شمال إسرائيل، إضافة إلى القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، من هجمات الطائرات المسيّرة التابعة لـ"حزب الله" اللبناني.
وأوضح المتحدث أن نحو 2500 مقاتل من "حزب الله" اللبناني قُتلوا منذ اندلاع الحرب الحالية في مارس/ آذار 2026، فيما قدّر الجيش الإسرائيلي إجمالي قتلى الحزب منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بما يتراوح بين 7000 و8000 مقاتل، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأشار دفرين إلى أن عدد مقاتلي "حزب الله" اللبناني بلغ نحو 30 ألف مقاتل في عام 2023، معتبرا أن عدد القتلى يمثل قرابة ثلث القوة العسكرية للحزب آنذاك، رغم وجود تقديرات أخرى داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية رفعت العدد إلى ما بين 40 - و50 ألف مقاتل.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يقدّر أيضا إصابة نحو 10 آلاف عنصر من "حزب الله" اللبناني خلال الحرب الحالية، فضلا عن إصابة آلاف آخرين خلال مواجهات 2023 - 2024، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف أجهزة الاتصال اللاسلكية وأجهزة النداء الآلي "البيجر" التابعة للحزب في سبتمبر/ أيلول 2024.
وفي سياق متصل، أقر مسؤولون عسكريون إسرائيليون في تصريحات لصحيفة "جيروزاليم بوست" بأن تهديد الطائرات المسيّرة، خاصة طائرات الدرون ذات الرؤية الأمامية "FPV"، لا يزال يشكل تحديا كبيرا، مشيرين إلى أن الجيش قد يحتاج إلى أشهر أو أكثر للتوصل إلى حلول فعالة لمواجهته.
وأوضح مسؤول عسكري أن الجيش بدأ توزيع بنادق خاصة تطلق ذخيرة أمريكية الصنع تنتشر على شكل كريات صغيرة، بهدف رفع فرص إصابة الطائرات المسيّرة الصغيرة، كما جرى توسيع استخدام الشباك الخاصة لاعتراض الطائرات المسيّرة وإسقاطها.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يعمل بالتعاون مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، وشركات خاصة على تطوير تقنيات جديدة لرصد الطائرات المسيّرة وإنذار الجنود بشكل أسرع تحسباً لأي هجمات مفاجئة.

وعلى الصعيد السياسي، أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من احتمال فشل جهود فصل ملف "حزب الله" اللبناني عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية، مؤكدين أن نجاح هذا المسار يعتمد بدرجة كبيرة على الموقف الأمريكي.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن استبعاد "حزب الله" اللبناني من أي اتفاق دائم لوقف إطلاق النار مع إيران سيمنح إسرائيل مكاسب استراتيجية في المستقبل، مشيرا في الوقت نفسه إلى تفاؤل حذر إزاء المفاوضات الثلاثية بين إسرائيل وأمريكا والحكومة اللبنانية، التي تسعى للنأي بنفسها عن "حزب الله" اللبناني خلال الحرب الحالية.
وأكد مسؤولون عسكريون أن "حزب الله" اللبناني يضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق مع أمريكا يُفضي إلى وقف إطلاق النار، بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب خلال الحرب الأخيرة
