الصحة اللبنانية: مقتل 9 أشخاص وإصابة 37 جراء غارات إسرائيلية جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط عدد من الضحايا جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

2026-05-28T09:33+0000

وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأن غارة استهدفت منطقة البص عصر أمس، أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 37 آخرين، من بينهم 8 أطفال و13 سيدة.كما أشارت الصحة اللبنانية، إلى "غارة أخرى فجر اليوم الخميس استهدفت بلدة عدلون، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص، بينهم طفلان ووالداهما".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مقتل جندية في الجيش وإصابة جنديين، أحدهما إصابته خطيرة أثناء عملية عسكرية على الحدود مع لبنان.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن ضابطة صف برتبة "رقيبة" تدعى "روتام يناي" قتلت وأصيب جنديين اثنين آخرين أحدهما إصابته خطيرة والآخر متوسطة والقتيلة والمصابان من لواء "جفعاتي".وأكدت الإذاعة أن المجندة قتلت بسبب طائرة مسيرة مفخخة أطلقت عليها وعلى زميليها بالقرب من الحدود اللبنانية.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 56 قتيلًا و103 جرحى.كما أفاد مصدر عسكري لبناني لوكالة "سبوتنيك" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت، يوم الأربعاء، 47 مدينة وقرية في جنوب وشرق لبنان. ووفقًا للمصدر، فقد استهدفت الهجمات، على وجه الخصوص، مدنًا رئيسية مثل النبطية وصور، بالإضافة إلى عدد من المناطق في وادي البقاع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 نيسان/أبريل الماضي (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 نيسان/أبريل الماضي بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 نيسان/أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.

