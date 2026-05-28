"حماس" تحذر: جرائم إسرائيل المتواصلة تدفع نحو انهيار اتفاق وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

2026-05-28T10:23+0000

وقالت حماس، في بيان لها، إن "هذه الضربات تمثل خرقًا جديدًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ"، مشيرة إلى أن التصعيد الأخير أدى إلى مقتل أكثر من 20 فلسطينيًا خلال 48 ساعة، نتيجة استهداف أحياء سكنية في مناطق متفرقة من القطاع.وأضاف البيان، أن "استمرار الغارات على قطاع غزة يعكس توجهًا نحو تصعيد عسكري قد يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، وسط دعوات لاحترام التفاهمات الدولية والالتزامات المرتبطة به".ودعت الحركة، الإدارة الأمريكية والدول الضامنة للاتفاق إلى تحمل مسؤولياتها، وإدانة الانتهاكات، واتخاذ خطوات عاجلة لإلزام الأطراف المعنية بالاتفاق، منعًا لانهياره واستمرار التصعيد.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أنه استهدف عنصرين بارزين من حركة "حماس" الفلسطينية في شمال قطاع غزة.وأكد الجيش الإسرائيلي، بأن المستهدفين كانا قائدين في حركة "حماس"، وتم اغتيالهما في عملية عسكرية جرت شمال قطاع غزة.وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم أمس الأربعاء، تسهيل نقل 15 أسيرًا من قطاع غزة، بينهم سيدة، أُفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح لتلقي العلاج.وأكدت اللجنة في بيان لها، أن "اللجنة سهّلت اليوم نقل 15 معتقلًا بينهم سيدة أُطلق سراحهم، وجرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى "شهداء الأقصى"، وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه "كما سهّل فريقنا تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم".وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنها سهّلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2500 معتقل أُفرج عنهم بهذه الآلية، في إطار جهودها الإنسانية المتعلقة بالمعتقلين والأسر.يأتي ذلك، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار، الموقّع في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

