https://sarabic.ae/20260528/مجلس-الأمن-الإيراني-طهران-تعارض-انضمام-دول-أخرى-إلى-اتفاقيات-أبراهام-وتعتبر-ذلك-تهديدا-لها-1113823945.html

مجلس الأمن الإيراني: طهران تعارض انضمام دول أخرى إلى اتفاقيات "أبراهام" وتعتبر ذلك تهديدا لها

مجلس الأمن الإيراني: طهران تعارض انضمام دول أخرى إلى اتفاقيات "أبراهام" وتعتبر ذلك تهديدا لها

سبوتنيك عربي

صرح نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، اليوم الخميس، أن إيران تعارض انضمام دول جديدة إلى اتفاقيات "أبراهام"، التي تهدف إلى تطبيع... 28.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-28T12:29+0000

2026-05-28T12:29+0000

2026-05-28T12:29+0000

أخبار إيران

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091700830_0:22:1640:945_1920x0_80_0_0_27a09e999fc0dbaf5650d4f93e5b22aa.jpg

وأوضح كني خلال مشاركته في الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الأمنية المنعقد في ضواحي موسكو، أن "إصرار الحكومة الأمريكية على إشراك طيف واسع من دول المنطقة سيؤدي إلى مزيد من التعقيد وانتشار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مما يفتح الطريق أمام هذه الدول لمواجهة عدم الاستقرار والتهديدات".يُذكر أن الولايات المتحدة أطلقت في عام 2020، مسارًا يهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية، وأسفر ذلك عن توقيع مجموعة من الوثائق عرفت باسم "اتفاقيات أبراهام للسلام"، والتي انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

https://sarabic.ae/20260528/باحث-واشنطن-عاجزة-عن-حسم-المواجهة-مع-إيران-والتسوية-المؤقتة-هي-الأقرب-1113821704.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية