https://sarabic.ae/20260528/مجلس-الأمن-الإيراني-طهران-تعارض-انضمام-دول-أخرى-إلى-اتفاقيات-أبراهام-وتعتبر-ذلك-تهديدا-لها-1113823945.html
مجلس الأمن الإيراني: طهران تعارض انضمام دول أخرى إلى اتفاقيات "أبراهام" وتعتبر ذلك تهديدا لها
سبوتنيك عربي
صرح نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، اليوم الخميس، أن إيران تعارض انضمام دول جديدة إلى اتفاقيات "أبراهام"، التي تهدف إلى تطبيع...
2026-05-28T12:29+0000
صرح نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، اليوم الخميس، أن إيران تعارض انضمام دول جديدة إلى اتفاقيات "أبراهام"، التي تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه العملية تعتبر تهديدًا لها.
وأوضح كني خلال مشاركته في الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الأمنية المنعقد في ضواحي موسكو، أن "إصرار الحكومة الأمريكية على إشراك طيف واسع من دول المنطقة سيؤدي إلى مزيد من التعقيد وانتشار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مما يفتح الطريق أمام هذه الدول لمواجهة عدم الاستقرار والتهديدات".
وقال: "إن الاتفاق، بتحويل الدول إلى أدوات في يد الكيان الصهيوني، يشكل تهديدًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكما أثبتت الحروب الأخيرة، لن تسمح إيران بذلك، وستواجه هذا الإجراء برد حاسم".
يُذكر أن الولايات المتحدة أطلقت في عام 2020، مسارًا يهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية، وأسفر ذلك عن توقيع مجموعة من الوثائق عرفت باسم "اتفاقيات أبراهام للسلام"، والتي انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.
وكان ممثلو البيت الأبيض أعربوا عن أملهم في أن تشهد الولاية الرئاسية الثانية لترامب، انضمام المزيد من الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية
"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات
، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية
بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.