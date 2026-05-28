موسكو: شركة "بلانتير" للذكاء الاصطناعي متورطة بالسياسة النازية الأوكرانية المعادية لروسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260528/موسكو-شركة-بلانتير-للذكاء-الاصطناعي-متورطة-بالسياسة-النازية-الأوكرانية-المعادية-لروسيا-1113828332.html
موسكو: شركة "بلانتير" للذكاء الاصطناعي متورطة بالسياسة النازية الأوكرانية المعادية لروسيا
موسكو: شركة "بلانتير" للذكاء الاصطناعي متورطة بالسياسة النازية الأوكرانية المعادية لروسيا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن شركة "بالانتير" أقحمت نفسها بالعمليات العسكرية الأوكرانية منذ سنوات، وتساهم في صياغة سياسة نظام... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T14:18+0000
2026-05-28T14:18+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:489:1365:1257_1920x0_80_0_0_30bffbcb676968c8580b682122604b8f.jpg
وقالت زاخاروفا، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، عما إذا كانت الشركة الأمريكية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالهجوم الدامي على كلية ستاروبيلسك الذي أسفر عن مقتل 21 شخصًا، بينهم أطفال: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، عملت "بالانتير" بشكل وثيق مع نظام كييف، موفرةً قدرات نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت زاخاروفا: "من المعروف أن الشركة لديها اتفاقيات والتزامات مع البنتاغون بصفتها متعاقدة، وتتبنى قيادة هذه المنظمة آراء فاشية صريحة، تتجلى في بيان الشركة الصادر في أبريل/نيسان، والذي يُبرر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل ما سمته "انتصار التفوق الغربي"، ولكنه في جوهره يُقسّم العالم إلى "نحن" و"هم"، إلى حديقة زاهرة وغابة وحشية.واختتمت زاخاروفا كلامها بالقول: "أعتقد أنه إذا كان هذا الادعاء غير صحيح، فستتمكن الشركة من تقديم أدلة دامغة تثبت عكس ذلك، وسنأخذها بعين الاعتبار".وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة روستيخ الحكومية، ألكسندر نازاروف، عقب الإعلان عن تقديم حزمة برمجية للأجهزة تحمل اسم "الدولة"، وذلك خلال المنتدى الدولي الأول للأمن في روسيا: "لا تسعى سوى قلة من الشركات الغربية إلى تطوير أنظمة بهذا المستوى. لكن أهدافها، كما نرى، بعيدة كل البعد عن البناء... على سبيل المثال، إلى ما تفعله شركتا "بالانتير" و"ستراتفور"، فهما جزء من حروب هجينة تهدف إلى قمع المعارضة في أنحاء متفرقة من العالم".الخارجية الروسية: نشر صواريخ أمريكية على أراضي اليابان خطوة تهدد حدود روسيا في الشرق الأقصى
https://sarabic.ae/20260528/موسكو-أوروبا-تتجه-بخطى-سريعة-نحو-الحرب-مع-روسيا--1113827454.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:361:1365:1385_1920x0_80_0_0_12c07026af7d13dbddfa23468581075d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

موسكو: شركة "بلانتير" للذكاء الاصطناعي متورطة بالسياسة النازية الأوكرانية المعادية لروسيا

14:18 GMT 28.05.2026
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن شركة "بالانتير" أقحمت نفسها بالعمليات العسكرية الأوكرانية منذ سنوات، وتساهم في صياغة سياسة نظام زيلينسكي المعادية لروسيا.
وقالت زاخاروفا، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، عما إذا كانت الشركة الأمريكية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالهجوم الدامي على كلية ستاروبيلسك الذي أسفر عن مقتل 21 شخصًا، بينهم أطفال: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، عملت "بالانتير" بشكل وثيق مع نظام كييف، موفرةً قدرات نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت زاخاروفا: "من المعروف أن الشركة لديها اتفاقيات والتزامات مع البنتاغون بصفتها متعاقدة، وتتبنى قيادة هذه المنظمة آراء فاشية صريحة، تتجلى في بيان الشركة الصادر في أبريل/نيسان، والذي يُبرر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل ما سمته "انتصار التفوق الغربي"، ولكنه في جوهره يُقسّم العالم إلى "نحن" و"هم"، إلى حديقة زاهرة وغابة وحشية.
قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
موسكو: أوروبا تتجه بخطى سريعة نحو الحرب مع روسيا
13:46 GMT

وأضافت زاخاروفا: لا شك أن "بالانتير" متورطة في صياغة السياسات النازية والمعادية لروسيا لنظام "زيلينسكي بانديرا".

واختتمت زاخاروفا كلامها بالقول: "أعتقد أنه إذا كان هذا الادعاء غير صحيح، فستتمكن الشركة من تقديم أدلة دامغة تثبت عكس ذلك، وسنأخذها بعين الاعتبار".
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة روستيخ الحكومية، ألكسندر نازاروف، عقب الإعلان عن تقديم حزمة برمجية للأجهزة تحمل اسم "الدولة"، وذلك خلال المنتدى الدولي الأول للأمن في روسيا: "لا تسعى سوى قلة من الشركات الغربية إلى تطوير أنظمة بهذا المستوى. لكن أهدافها، كما نرى، بعيدة كل البعد عن البناء... على سبيل المثال، إلى ما تفعله شركتا "بالانتير" و"ستراتفور"، فهما جزء من حروب هجينة تهدف إلى قمع المعارضة في أنحاء متفرقة من العالم".
الخارجية الروسية: نشر صواريخ أمريكية على أراضي اليابان خطوة تهدد حدود روسيا في الشرق الأقصى
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала