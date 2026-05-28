موسكو: شركة "بلانتير" للذكاء الاصطناعي متورطة بالسياسة النازية الأوكرانية المعادية لروسيا

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن شركة "بالانتير" أقحمت نفسها بالعمليات العسكرية الأوكرانية منذ سنوات، وتساهم في صياغة سياسة نظام... 28.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-28T14:18+0000

وقالت زاخاروفا، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، عما إذا كانت الشركة الأمريكية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالهجوم الدامي على كلية ستاروبيلسك الذي أسفر عن مقتل 21 شخصًا، بينهم أطفال: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، عملت "بالانتير" بشكل وثيق مع نظام كييف، موفرةً قدرات نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت زاخاروفا: "من المعروف أن الشركة لديها اتفاقيات والتزامات مع البنتاغون بصفتها متعاقدة، وتتبنى قيادة هذه المنظمة آراء فاشية صريحة، تتجلى في بيان الشركة الصادر في أبريل/نيسان، والذي يُبرر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل ما سمته "انتصار التفوق الغربي"، ولكنه في جوهره يُقسّم العالم إلى "نحن" و"هم"، إلى حديقة زاهرة وغابة وحشية.واختتمت زاخاروفا كلامها بالقول: "أعتقد أنه إذا كان هذا الادعاء غير صحيح، فستتمكن الشركة من تقديم أدلة دامغة تثبت عكس ذلك، وسنأخذها بعين الاعتبار".وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة روستيخ الحكومية، ألكسندر نازاروف، عقب الإعلان عن تقديم حزمة برمجية للأجهزة تحمل اسم "الدولة"، وذلك خلال المنتدى الدولي الأول للأمن في روسيا: "لا تسعى سوى قلة من الشركات الغربية إلى تطوير أنظمة بهذا المستوى. لكن أهدافها، كما نرى، بعيدة كل البعد عن البناء... على سبيل المثال، إلى ما تفعله شركتا "بالانتير" و"ستراتفور"، فهما جزء من حروب هجينة تهدف إلى قمع المعارضة في أنحاء متفرقة من العالم".الخارجية الروسية: نشر صواريخ أمريكية على أراضي اليابان خطوة تهدد حدود روسيا في الشرق الأقصى

