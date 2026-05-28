https://sarabic.ae/20260528/وزير-الخزانة-الأمريكي-يتوعد-بخنق-حركة-الطيران-الإيراني-ووقف-خدماته-عالميا-1113827593.html

وزير الخزانة الأمريكي يتوعد بخنق حركة الطيران الإيراني ووقف خدماته عالميا

وزير الخزانة الأمريكي يتوعد بخنق حركة الطيران الإيراني ووقف خدماته عالميا

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الخميس، أن واشنطن ستعمل على منع شركتي الطيران الإيرانيتين من الوصول إلى مهابط الطائرات وخدمات التزود بالوقود وبيع... 28.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-28T13:44+0000

2026-05-28T13:44+0000

2026-05-28T13:45+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103288/54/1032885418_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_90e90e27de2e455a6ae000531b0d6600.jpg

وقال بيسنت على منصة “إكس”، إن وزارة الخزانة فرضت عقوبات جديدة على سلطة مضيق الخليج العربي الإيرانية، محذرًا الشركات والجهات الحكومية من دفع رسوم العبور أو تمريرها تحت مسمى "مساعدات". وأضاف أن الحصار البحري الأمريكي أدى إلى تراجع مستويات النفط الخام الإيراني في المياه إلى "أدنى مستوى على الإطلاق"، معتبرا أن الاقتصاد الإيراني والعملة المحلية يمران بحالة "انهيار حاد". وأكد وزير الخزانة الأمريكي، أن هذا التدهور لن يتوقف إلا عبر التوصل إلى "نتيجة مرضية" في المفاوضات الجارية مع إيران.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أرسل مسودة مذكرة تفاهم مع إيران إلى عدد من قادة المنطقة.وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن ترامب أرسل المسودة لعدد من دول منطقة الشرق الأوسط، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف الحصول على ملاحظاتهم.وأوضحت أنه "تم إرسال المسودة، فيما جرت مناقشتها الليلة الماضية خلال اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو، إلى جانب قضايا أخرى، ولم يتضح بعد ما إذا كان النص قد حظي بموافقة الجانب الإيراني، أم أنه لا يزال مجرد أحدث مقترح أمريكي، إلا أن هذه الخطوة قد تعكس توجها نحو التوصل إلى تفاهم مع طهران".وفي السياق نفسه، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بـنسف سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز. وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "المضيق سيكون مفتوحًا أمام الجميع، ولن يتمكن أحد من السيطرة عليه وسنراقب ذلك".وأكمل: "على سلطنة عُمان أن تتصرف مثلها مثل أي دولة أخرى، وإلا سنضطر لنسفها، إنهم يدركون ذلك".وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

https://sarabic.ae/20260528/باحث-واشنطن-عاجزة-عن-حسم-المواجهة-مع-إيران-والتسوية-المؤقتة-هي-الأقرب-1113821704.html

https://sarabic.ae/20260518/واشنطن-توافق-على-تعليق-العقوبات-النفطية-على-إيران-خلال-فترة-المفاوضات-1113509254.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن