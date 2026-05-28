وزير الخزانة الأمريكي يتوعد بخنق حركة الطيران الإيراني ووقف خدماته عالميا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
وزير الخزانة الأمريكي يتوعد بخنق حركة الطيران الإيراني ووقف خدماته عالميا
أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الخميس، أن واشنطن ستعمل على منع شركتي الطيران الإيرانيتين من الوصول إلى مهابط الطائرات وخدمات التزود بالوقود وبيع...
وقال بيسنت على منصة "إكس"، إن وزارة الخزانة فرضت عقوبات جديدة على سلطة مضيق الخليج العربي الإيرانية، محذرًا الشركات والجهات الحكومية من دفع رسوم العبور أو تمريرها تحت مسمى "مساعدات". وأضاف أن الحصار البحري الأمريكي أدى إلى تراجع مستويات النفط الخام الإيراني في المياه إلى "أدنى مستوى على الإطلاق"، معتبرا أن الاقتصاد الإيراني والعملة المحلية يمران بحالة "انهيار حاد". وأكد وزير الخزانة الأمريكي، أن هذا التدهور لن يتوقف إلا عبر التوصل إلى "نتيجة مرضية" في المفاوضات الجارية مع إيران.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أرسل مسودة مذكرة تفاهم مع إيران إلى عدد من قادة المنطقة.وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن ترامب أرسل المسودة لعدد من دول منطقة الشرق الأوسط، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف الحصول على ملاحظاتهم.وأوضحت أنه "تم إرسال المسودة، فيما جرت مناقشتها الليلة الماضية خلال اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو، إلى جانب قضايا أخرى، ولم يتضح بعد ما إذا كان النص قد حظي بموافقة الجانب الإيراني، أم أنه لا يزال مجرد أحدث مقترح أمريكي، إلا أن هذه الخطوة قد تعكس توجها نحو التوصل إلى تفاهم مع طهران".وفي السياق نفسه، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بـنسف سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز. وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "المضيق سيكون مفتوحًا أمام الجميع، ولن يتمكن أحد من السيطرة عليه وسنراقب ذلك".وأكمل: "على سلطنة عُمان أن تتصرف مثلها مثل أي دولة أخرى، وإلا سنضطر لنسفها، إنهم يدركون ذلك".وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
وزير الخزانة الأمريكي يتوعد بخنق حركة الطيران الإيراني ووقف خدماته عالميا

13:44 GMT 28.05.2026 (تم التحديث: 13:45 GMT 28.05.2026)
أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الخميس، أن واشنطن ستعمل على منع شركتي الطيران الإيرانيتين من الوصول إلى مهابط الطائرات وخدمات التزود بالوقود وبيع التذاكر، في إطار ما وصفه بمواصلة “الحملة الاقتصادية” ضد طهران.
وقال بيسنت على منصة “إكس”، إن وزارة الخزانة فرضت عقوبات جديدة على سلطة مضيق الخليج العربي الإيرانية، محذرًا الشركات والجهات الحكومية من دفع رسوم العبور أو تمريرها تحت مسمى "مساعدات".
وأضاف أن الحصار البحري الأمريكي أدى إلى تراجع مستويات النفط الخام الإيراني في المياه إلى "أدنى مستوى على الإطلاق"، معتبرا أن الاقتصاد الإيراني والعملة المحلية يمران بحالة "انهيار حاد".
وأكد وزير الخزانة الأمريكي، أن هذا التدهور لن يتوقف إلا عبر التوصل إلى "نتيجة مرضية" في المفاوضات الجارية مع إيران.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أرسل مسودة مذكرة تفاهم مع إيران إلى عدد من قادة المنطقة.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن ترامب أرسل المسودة لعدد من دول منطقة الشرق الأوسط، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف الحصول على ملاحظاتهم.
وأوضحت أنه "تم إرسال المسودة، فيما جرت مناقشتها الليلة الماضية خلال اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو، إلى جانب قضايا أخرى، ولم يتضح بعد ما إذا كان النص قد حظي بموافقة الجانب الإيراني، أم أنه لا يزال مجرد أحدث مقترح أمريكي، إلا أن هذه الخطوة قد تعكس توجها نحو التوصل إلى تفاهم مع طهران".
وفي السياق نفسه، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بـنسف سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز. وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "المضيق سيكون مفتوحًا أمام الجميع، ولن يتمكن أحد من السيطرة عليه وسنراقب ذلك".
وأكمل: "على سلطنة عُمان أن تتصرف مثلها مثل أي دولة أخرى، وإلا سنضطر لنسفها، إنهم يدركون ذلك".
وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
