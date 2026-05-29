المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتوفير الحماية الدولية لأهالي قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، "استمرار المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة"، محذرًا من تفاقم الكارثة الإنسانية في...

2026-05-29T11:22+0000

وقال المجلس، في بيان صدر عن رئيسه روحي فتوح ونقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن القصف الإسرائيلي الأخير الذي استهدف خيام النازحين في منطقة مواصي القرارة شمال غربي خان يونس، وأسفر عن اندلاع حرائق التهمت أجساد مدنيين بينهم أطفال ونساء، يعكس "مستويات خطيرة من الإجرام المنظم والانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني". وأضاف البيان أن الأيام الأخيرة شهدت سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، بالتزامن مع استمرار تدمير الأحياء السكنية واستهداف مراكز الإيواء والتجمعات المكتظة بالنازحين، في إطار ما وصفه بسياسة ممنهجة تهدف إلى تعميق المأساة الإنسانية وفرض التهجير القسري والإبادة الجماعية والتطهير العرقي. وأشار فتوح إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل استخدام الحصار والتجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية كسلاح ضد أكثر من مليوني فلسطيني، معتبرًا أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية واتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ. ودعا رئيس المجلس الوطني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفها بالجرائم الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وإنهاء حالة الصمت الدولي التي تتيح استمرار استهداف المدنيين. وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.

