المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتوفير الحماية الدولية لأهالي قطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260529/المجلس-الوطني-الفلسطيني-يطالب-بتوفير-الحماية-الدولية-لأهالي-قطاع-غزة--1113850418.html
المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتوفير الحماية الدولية لأهالي قطاع غزة
المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتوفير الحماية الدولية لأهالي قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، "استمرار المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة"، محذرًا من تفاقم الكارثة الإنسانية في... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T11:22+0000
2026-05-29T11:22+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106934436_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f24a0ca78e2f68957170547da6baa237.jpg
وقال المجلس، في بيان صدر عن رئيسه روحي فتوح ونقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن القصف الإسرائيلي الأخير الذي استهدف خيام النازحين في منطقة مواصي القرارة شمال غربي خان يونس، وأسفر عن اندلاع حرائق التهمت أجساد مدنيين بينهم أطفال ونساء، يعكس "مستويات خطيرة من الإجرام المنظم والانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني". وأضاف البيان أن الأيام الأخيرة شهدت سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، بالتزامن مع استمرار تدمير الأحياء السكنية واستهداف مراكز الإيواء والتجمعات المكتظة بالنازحين، في إطار ما وصفه بسياسة ممنهجة تهدف إلى تعميق المأساة الإنسانية وفرض التهجير القسري والإبادة الجماعية والتطهير العرقي. وأشار فتوح إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل استخدام الحصار والتجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية كسلاح ضد أكثر من مليوني فلسطيني، معتبرًا أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية واتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ. ودعا رئيس المجلس الوطني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفها بالجرائم الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وإنهاء حالة الصمت الدولي التي تتيح استمرار استهداف المدنيين. وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
https://sarabic.ae/20260529/مقتل-3-فلسطينيين-وإصابة-آخرين-جراء-قصف-إسرائيلي-استهدف-مناطق-متفرقة-في-غزة--1113845926.html
https://sarabic.ae/20260528/عيد-الأضحى-للعام-الثالث-في-غزة-بلا-أضاح-1113793361.html
https://sarabic.ae/20260528/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-عنصرين-بارزين-من-حماس-في-غزة-1113806225.html
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106934436_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d539535dba7c4cc460276abc8235ea87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتوفير الحماية الدولية لأهالي قطاع غزة

11:22 GMT 29.05.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatعائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة
عائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، "استمرار المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة"، محذرًا من تفاقم الكارثة الإنسانية في ظل تصاعد الهجمات على المناطق المدنية ومراكز إيواء النازحين.
وقال المجلس، في بيان صدر عن رئيسه روحي فتوح ونقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن القصف الإسرائيلي الأخير الذي استهدف خيام النازحين في منطقة مواصي القرارة شمال غربي خان يونس، وأسفر عن اندلاع حرائق التهمت أجساد مدنيين بينهم أطفال ونساء، يعكس "مستويات خطيرة من الإجرام المنظم والانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني".
مبنى في دير البلح بوسط قطاع غزة تضرر بشدة جراء العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في غزة
08:25 GMT
وأضاف البيان أن الأيام الأخيرة شهدت سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، بالتزامن مع استمرار تدمير الأحياء السكنية واستهداف مراكز الإيواء والتجمعات المكتظة بالنازحين، في إطار ما وصفه بسياسة ممنهجة تهدف إلى تعميق المأساة الإنسانية وفرض التهجير القسري والإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وأكد المجلس أن "استهداف خيام النازحين وحرق المدنيين أحياء يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة القانونية أمام المحاكم الدولية، خاصة مع استمرار استهداف المدنيين وحرمانهم من أي مناطق آمنة".

وأشار فتوح إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل استخدام الحصار والتجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية كسلاح ضد أكثر من مليوني فلسطيني، معتبرًا أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية واتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ.
عيد الأضحى للعام الثالث في غزة بلا أضاحٍ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
عيد الأضحى للعام الثالث في غزة بلا أضاح
أمس, 11:00 GMT
ودعا رئيس المجلس الوطني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفها بالجرائم الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وإنهاء حالة الصمت الدولي التي تتيح استمرار استهداف المدنيين.
وشدد فتوح على أن هذه الجرائم "لن تسقط بالتقادم"، مؤكدًا أن مرتكبيها سيظلون عرضة للمساءلة القانونية والأخلاقية أمام العدالة الدولية.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
غزة.. صدى إبادة جماعية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عنصرين بارزين من "حماس" في غزة
أمس, 06:19 GMT
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала