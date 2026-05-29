مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" بأن ثلاثة فلسطينيين قُتلوا وأُصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في سلسلة غارات وقصف إسرائيلي استهدفت عدة مناطق في... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" بأن ثلاثة فلسطينيين قُتلوا وأُصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في سلسلة غارات وقصف إسرائيلي استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.
وذكرت الوكالة
أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر.
وفي منطقة مواصي القرارة، أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف استهدف "بركسًا" وأرضًا قرب دفيئات زراعية، الأمر الذي تسبب في اندلاع حرائق داخل خيام للنازحين.
وأُصيب خمسة مواطنين إثر قصف استهدف شارع اليرموك في مدينة غزة، كما أدى القصف إلى اندلاع حريق داخل إحدى البنايات.
وفي السياق ذاته، شنت الطائرات الإسرائيلية غارة استهدفت محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع
، وذلك بعد إخلاء المواطنين من المنطقة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف طال المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة
، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.