باحث سياسي: المفاوضات معقدة وواشنطن لن تعترف بالهزيمة

أكد الباحث السياسي ووزير الاقتصاد الفلسطيني السابق، الدكتور باسم خوري، أن "الخلافات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال قائمة، ومن المستبعد أن تحسم الأمور بهذه...

2026-05-29T10:10+0000

وقال خوري، في حديث لإذاعة "سبوتنيك:، "اعتراف الولايات المتحدة بخسارتها مضيق هرمز هو النقطة الأساسية في الصراع، وفي المقابل لن تتخلى إيران عن السيطرة عليه، إلا إذا حصلت على مكتسبات كبيرة".وتابع: "ليس من السهل أبدا أن تعترف أمريكا بالخسارة، فهي تعتقد أنها القوة العظمى الوحيدة في العالم، لذلك عليها أن تصل إلى قناعة بوجود قوى أخرى في العالم، ما سيساعد على حل الكثير من الملفات، كما أن أي مواجهة مستقبلية في أمريكا مع أي جهة خارجية مثل الصين أو غيره لن تستطيع تحل المشكلة كما تريد".وختم خوري بالقول: "هناك إمكانية للسلام، ولكن بشروط منها: اعتراف إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية، والحد من توسعها في كل دول، والحد من هجماتها في مناطق مختلفة".

