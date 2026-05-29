باحث سياسي: المفاوضات معقدة وواشنطن لن تعترف بالهزيمة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
باحث سياسي: المفاوضات معقدة وواشنطن لن تعترف بالهزيمة
أكد الباحث السياسي ووزير الاقتصاد الفلسطيني السابق، الدكتور باسم خوري، أن "الخلافات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال قائمة، ومن المستبعد أن تحسم الأمور بهذه... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
باحث سياسي: المفاوضات معقدة وواشنطن لن تعترف بالهزيمة

© AP Photo / Jacquelyn Martinموكب نائب الرئيس جيه دي فانس في فندق "سيرينا" بعد وقت قصير من وصوله يوم السبت 11 أبريل 2026 إلى إسلام آباد لإجراء مفاوضات مع إيران
أكد الباحث السياسي ووزير الاقتصاد الفلسطيني السابق، الدكتور باسم خوري، أن "الخلافات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال قائمة، ومن المستبعد أن تحسم الأمور بهذه السهولة".
وقال خوري، في حديث لإذاعة "سبوتنيك:، "اعتراف الولايات المتحدة بخسارتها مضيق هرمز هو النقطة الأساسية في الصراع، وفي المقابل لن تتخلى إيران عن السيطرة عليه، إلا إذا حصلت على مكتسبات كبيرة".

وأضاف: "بالتالي ليس من السهل أن تعترف واشنطن بالهزيمة وتوافق إسرائيل على أن أمريكا تعطي وقفا لإطلاق النار يشمل لبنان، لأن هذا سيُعتبر هزيمة كبيرة لإسرائيل، لأنها إذا أوقفت إطلاق النار من دون أي مكتسبات ستكون هناك مشكلة كبيرة على نتنياهو والأوساط الإسرائيلية كافة التي كانت تنادي بالحرب".

تحميل زخائر الطائرات الحربية على متن حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
إعلام: كلفة الحرب الأمريكية على إيران تخطت 95 مليار دولار
06:50 GMT

ورأى خوري أنه "في حال عادت الولايات المتحدة إلى الحرب سيكون الثمن خروجها وقواعدها العسكرية من المنطقة وهذا ما يحصل اليوم، لأنها لن تستطيع أن تعيد بناء هذه القواعد التي كلفت تريليونات الدولارات، وبالتالي هذه خسارة استراتيجية كبيرة لأمريكا".

وتابع: "ليس من السهل أبدا أن تعترف أمريكا بالخسارة، فهي تعتقد أنها القوة العظمى الوحيدة في العالم، لذلك عليها أن تصل إلى قناعة بوجود قوى أخرى في العالم، ما سيساعد على حل الكثير من الملفات، كما أن أي مواجهة مستقبلية في أمريكا مع أي جهة خارجية مثل الصين أو غيره لن تستطيع تحل المشكلة كما تريد".
مستشار المرشد الأعلى في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2026
إيران تكشف عن "الضامن الملموس" لبقاء الاتفاق مع الولايات المتحدة
27 مايو, 12:29 GMT

وبحسب خوري، "لا يريد ترامب لإيران أن تنتصر، وهو دخل الحرب بتشجيع وبطلب من نتنياهو ولم يحسب عواقبها واعتبرها نزهة مثل فنزويلا، لكن هذا غير صحيح، لذلك على العالم كله أن يدرك أن هناك واقعا جديدا هو أن إيران اليوم دولة موجودة وقوية وأن دمارها لن يكون سهلا، وبالتالي الحل الوحيد هو الوصول إلى تفاهم مع إيران كدولة متماسكة وليس مع تفتيتها".

وختم خوري بالقول: "هناك إمكانية للسلام، ولكن بشروط منها: اعتراف إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية، والحد من توسعها في كل دول، والحد من هجماتها في مناطق مختلفة".
