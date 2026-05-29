باحث سياسي: المفاوضات معقدة وواشنطن لن تعترف بالهزيمة
سبوتنيك عربي
أكد الباحث السياسي ووزير الاقتصاد الفلسطيني السابق، الدكتور باسم خوري، أن "الخلافات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال قائمة، ومن المستبعد أن تحسم الأمور بهذه... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
أكد الباحث السياسي ووزير الاقتصاد الفلسطيني السابق، الدكتور باسم خوري، أن "الخلافات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال قائمة، ومن المستبعد أن تحسم الأمور بهذه السهولة".
وقال خوري، في حديث لإذاعة "سبوتنيك:، "اعتراف الولايات المتحدة بخسارتها مضيق هرمز هو النقطة الأساسية في الصراع، وفي المقابل لن تتخلى إيران عن السيطرة عليه، إلا إذا حصلت على مكتسبات كبيرة".
وأضاف: "بالتالي ليس من السهل أن تعترف واشنطن بالهزيمة وتوافق إسرائيل على أن أمريكا تعطي وقفا لإطلاق النار يشمل لبنان، لأن هذا سيُعتبر هزيمة كبيرة لإسرائيل، لأنها إذا أوقفت إطلاق النار من دون أي مكتسبات ستكون هناك مشكلة كبيرة على نتنياهو والأوساط الإسرائيلية كافة التي كانت تنادي بالحرب".
ورأى خوري أنه "في حال عادت الولايات المتحدة إلى الحرب سيكون الثمن خروجها وقواعدها العسكرية من المنطقة وهذا ما يحصل اليوم، لأنها لن تستطيع أن تعيد بناء هذه القواعد التي كلفت تريليونات الدولارات، وبالتالي هذه خسارة استراتيجية كبيرة لأمريكا".
وتابع: "ليس من السهل أبدا أن تعترف أمريكا بالخسارة
، فهي تعتقد أنها القوة العظمى الوحيدة في العالم، لذلك عليها أن تصل إلى قناعة بوجود قوى أخرى في العالم، ما سيساعد على حل الكثير من الملفات، كما أن أي مواجهة مستقبلية في أمريكا مع أي جهة خارجية مثل الصين أو غيره لن تستطيع تحل المشكلة كما تريد".
وبحسب خوري، "لا يريد ترامب لإيران أن تنتصر، وهو دخل الحرب بتشجيع وبطلب من نتنياهو ولم يحسب عواقبها واعتبرها نزهة مثل فنزويلا، لكن هذا غير صحيح، لذلك على العالم كله أن يدرك أن هناك واقعا جديدا هو أن إيران اليوم دولة موجودة وقوية وأن دمارها لن يكون سهلا، وبالتالي الحل الوحيد هو الوصول إلى تفاهم مع إيران كدولة متماسكة وليس مع تفتيتها".
وختم خوري بالقول: "هناك إمكانية للسلام، ولكن بشروط منها: اعتراف إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية، والحد من توسعها في كل دول
، والحد من هجماتها في مناطق مختلفة".