خبير حرب معلومات لـ"سبوتنيك": الإعلام الغربي تحول إلى أداة تعبئة عسكرية في تغطية قصف "ستاروبيلسك"

قال خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات المصري، العقيد حاتم صابر، إن "تفكيك المشهد الإعلامي الغربي وطريقة تعاطيه مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين... 29.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-29T21:13+0000

وأضاف صابر في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "هذا المشهد يمكن قراءته من خلال نقاط تحليلية متسلسلة تفضح آليات التضليل الممنهج، وجاءت كالتالي:"فخ التأطير" والانتقائية الإعلاميةوأشار إلى أن الإعلام الغربي يتعامل مع الهجمات الأوكرانية داخل مناطق السيطرة الروسية مثل ( لوغانسك ودونيتسك) إما بتجاهل تام أو بوصفها "ضربات استراتيجية مشروعة"، مع إغفال كامل للضحايا المدنيين.ازدواجية المعاييرأكد العقيد حاتم صابر أن الإعلام الغربي يتبنى نظرية "تسييس الملفات الإنسانية"، حيث يتم منح المدني في كييف أو خاركيف اسما وقصة وصورة وعائلة، بينما يُختصر المدني في لوجانسك أو دونيتسك في "رقم مبهم" أو ينظر إليه بريبة كمتعاطف مع روسيا، ما يسقط قيمته الإنسانية.سقوط "البروباغندا البيضاء" وأزمة الثقةويرى صابر أن الانحياز الأعمى للرواية الأوكرانية أحدث شرخا عميقا في مصداقية المنظومة الإعلامية الغربية، حيث تحولت مؤسسات عريقة من "سلطة رابعة" تبحث عن الحقيقة إلى "أدوات تعبئة عسكرية" تدعم المجهود الحربي الأوكراني.الحقيقةولفت خبير حرب المعلومات في تصريحاته لـ "سبوتنيك" بالتأكيد على أن الحروب تكشف دائما أن "الحقيقة هي الضحية الأولى"، مشددا على أن "شعارات الحياد والموضوعية الغربية تترنح وتختفي بمجرد تعارضها مع المصالح الاستراتيجية والسياسية للدول الممولة والموجهة لهذه الوسائل".وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لكازاخستان: "أتابع أحيانا قنوات غربية، أتابع هذه القنوات بين الحين والآخر لفهم المشهد الإعلامي الذي يتطور هناك والذي يتم بثه، بالدرجة الأولى، للجمهور الأوروبي. إنه لأمر مخز وكابوس. إنهم ببساطة يخدعون مواطنيهم".

محمد حميدة

