خبير حرب معلومات لـ"سبوتنيك": الإعلام الغربي تحول إلى أداة تعبئة عسكرية في تغطية قصف "ستاروبيلسك"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير حرب معلومات لـ"سبوتنيك": الإعلام الغربي تحول إلى أداة تعبئة عسكرية في تغطية قصف "ستاروبيلسك"
قال خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات المصري، العقيد حاتم صابر، إن "تفكيك المشهد الإعلامي الغربي وطريقة تعاطيه مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف صابر في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "هذا المشهد يمكن قراءته من خلال نقاط تحليلية متسلسلة تفضح آليات التضليل الممنهج، وجاءت كالتالي:"فخ التأطير" والانتقائية الإعلاميةوأشار إلى أن الإعلام الغربي يتعامل مع الهجمات الأوكرانية داخل مناطق السيطرة الروسية مثل ( لوغانسك ودونيتسك) إما بتجاهل تام أو بوصفها "ضربات استراتيجية مشروعة"، مع إغفال كامل للضحايا المدنيين.ازدواجية المعاييرأكد العقيد حاتم صابر أن الإعلام الغربي يتبنى نظرية "تسييس الملفات الإنسانية"، حيث يتم منح المدني في كييف أو خاركيف اسما وقصة وصورة وعائلة، بينما يُختصر المدني في لوجانسك أو دونيتسك في "رقم مبهم" أو ينظر إليه بريبة كمتعاطف مع روسيا، ما يسقط قيمته الإنسانية.سقوط "البروباغندا البيضاء" وأزمة الثقةويرى صابر أن الانحياز الأعمى للرواية الأوكرانية أحدث شرخا عميقا في مصداقية المنظومة الإعلامية الغربية، حيث تحولت مؤسسات عريقة من "سلطة رابعة" تبحث عن الحقيقة إلى "أدوات تعبئة عسكرية" تدعم المجهود الحربي الأوكراني.الحقيقةولفت خبير حرب المعلومات في تصريحاته لـ "سبوتنيك" بالتأكيد على أن الحروب تكشف دائما أن "الحقيقة هي الضحية الأولى"، مشددا على أن "شعارات الحياد والموضوعية الغربية تترنح وتختفي بمجرد تعارضها مع المصالح الاستراتيجية والسياسية للدول الممولة والموجهة لهذه الوسائل".
21:13 GMT 29.05.2026 (تم التحديث: 21:16 GMT 29.05.2026)
قال خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات المصري، العقيد حاتم صابر، إن "تفكيك المشهد الإعلامي الغربي وطريقة تعاطيه مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن القصف الأوكراني على مدينة "ستاروبيلسك"، يكشف عن حالة من الانحدار المهني والسياسي".
وأضاف صابر في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "هذا المشهد يمكن قراءته من خلال نقاط تحليلية متسلسلة تفضح آليات التضليل الممنهج، وجاءت كالتالي:

"فخ التأطير" والانتقائية الإعلامية

وأوضح الخبير أن التناقض في الإعلام الغربي لا يظهر غالبا في "فبركة الأخبار" بشكل فج، بل عبر ما يعرف بـ "التأطير الإعلامي" واختيار الأحداث التي تستحق الضوء وتلك التي يجب تجاهلها.
وأشار إلى أن الإعلام الغربي يتعامل مع الهجمات الأوكرانية داخل مناطق السيطرة الروسية مثل ( لوغانسك ودونيتسك) إما بتجاهل تام أو بوصفها "ضربات استراتيجية مشروعة"، مع إغفال كامل للضحايا المدنيين.

ولفت صابر إلى "تغيير المصطلحات" كأداة للتلاعب، حيث تُوصف العمليات الروسية بلغة عاطفية حادة بينما تُصاغ أخبار الهجمات الأوكرانية بلغة تقنية جافة ومحايدة، ما يغير وعي المتلقي بالكامل.

ازدواجية المعايير

أكد العقيد حاتم صابر أن الإعلام الغربي يتبنى نظرية "تسييس الملفات الإنسانية"، حيث يتم منح المدني في كييف أو خاركيف اسما وقصة وصورة وعائلة، بينما يُختصر المدني في لوجانسك أو دونيتسك في "رقم مبهم" أو ينظر إليه بريبة كمتعاطف مع روسيا، ما يسقط قيمته الإنسانية.

كما أشار إلى "تبرير السلوك"، حيث تتحول الأسلحة الغربية المستخدمة في القصف إلى "أدوات للتحرير"، بينما يُصنف أي نشاط عسكري للطرف الآخر كإرهاب، ما يكشف غياب المعيار الأخلاقي الموحد.

سقوط "البروباغندا البيضاء" وأزمة الثقة

ويرى صابر أن الانحياز الأعمى للرواية الأوكرانية أحدث شرخا عميقا في مصداقية المنظومة الإعلامية الغربية، حيث تحولت مؤسسات عريقة من "سلطة رابعة" تبحث عن الحقيقة إلى "أدوات تعبئة عسكرية" تدعم المجهود الحربي الأوكراني.
وأضاف أن "الصحفي الغربي بات يعمل كجندي في معركة العلاقات العامة، حيث تُقبل بيانات الاستخبارات الغربية كحقائق مطلقة، في حين تُحجب القنوات الروسية تحت شعار "محاربة التضليل"، وهو ما وصفه الرئيس بوتين بـ "خداع المواطنين" وحرمانهم من حق الوصول للمعلومة".
الحقيقة

ولفت خبير حرب المعلومات في تصريحاته لـ "سبوتنيك" بالتأكيد على أن الحروب تكشف دائما أن "الحقيقة هي الضحية الأولى"، مشددا على أن "شعارات الحياد والموضوعية الغربية تترنح وتختفي بمجرد تعارضها مع المصالح الاستراتيجية والسياسية للدول الممولة والموجهة لهذه الوسائل".
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، تغطية وسائل الإعلام الأوروبية للغارة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية بأنها عار وشيء مرعب.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لكازاخستان: "أتابع أحيانا قنوات غربية، أتابع هذه القنوات بين الحين والآخر لفهم المشهد الإعلامي الذي يتطور هناك والذي يتم بثه، بالدرجة الأولى، للجمهور الأوروبي. إنه لأمر مخز وكابوس. إنهم ببساطة يخدعون مواطنيهم".
