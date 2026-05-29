https://sarabic.ae/20260529/خبير-حرب-معلومات-لـسبوتنيك-الإعلام-الغربي-تحول-إلى-أداة-تعبئة-عسكرية-في-تغطية-قصف-ستاروبيلسك-1113878395.html
خبير حرب معلومات لـ"سبوتنيك": الإعلام الغربي تحول إلى أداة تعبئة عسكرية في تغطية قصف "ستاروبيلسك"
خبير حرب معلومات لـ"سبوتنيك": الإعلام الغربي تحول إلى أداة تعبئة عسكرية في تغطية قصف "ستاروبيلسك"
سبوتنيك عربي
قال خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات المصري، العقيد حاتم صابر، إن "تفكيك المشهد الإعلامي الغربي وطريقة تعاطيه مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T21:13+0000
2026-05-29T21:13+0000
2026-05-29T21:16+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم
روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/17/1113675963_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_0e8e965934dac17f1de0ef0bdada7816.jpg
وأضاف صابر في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "هذا المشهد يمكن قراءته من خلال نقاط تحليلية متسلسلة تفضح آليات التضليل الممنهج، وجاءت كالتالي:"فخ التأطير" والانتقائية الإعلاميةوأشار إلى أن الإعلام الغربي يتعامل مع الهجمات الأوكرانية داخل مناطق السيطرة الروسية مثل ( لوغانسك ودونيتسك) إما بتجاهل تام أو بوصفها "ضربات استراتيجية مشروعة"، مع إغفال كامل للضحايا المدنيين.ازدواجية المعاييرأكد العقيد حاتم صابر أن الإعلام الغربي يتبنى نظرية "تسييس الملفات الإنسانية"، حيث يتم منح المدني في كييف أو خاركيف اسما وقصة وصورة وعائلة، بينما يُختصر المدني في لوجانسك أو دونيتسك في "رقم مبهم" أو ينظر إليه بريبة كمتعاطف مع روسيا، ما يسقط قيمته الإنسانية.سقوط "البروباغندا البيضاء" وأزمة الثقةويرى صابر أن الانحياز الأعمى للرواية الأوكرانية أحدث شرخا عميقا في مصداقية المنظومة الإعلامية الغربية، حيث تحولت مؤسسات عريقة من "سلطة رابعة" تبحث عن الحقيقة إلى "أدوات تعبئة عسكرية" تدعم المجهود الحربي الأوكراني.الحقيقةولفت خبير حرب المعلومات في تصريحاته لـ "سبوتنيك" بالتأكيد على أن الحروب تكشف دائما أن "الحقيقة هي الضحية الأولى"، مشددا على أن "شعارات الحياد والموضوعية الغربية تترنح وتختفي بمجرد تعارضها مع المصالح الاستراتيجية والسياسية للدول الممولة والموجهة لهذه الوسائل".وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لكازاخستان: "أتابع أحيانا قنوات غربية، أتابع هذه القنوات بين الحين والآخر لفهم المشهد الإعلامي الذي يتطور هناك والذي يتم بثه، بالدرجة الأولى، للجمهور الأوروبي. إنه لأمر مخز وكابوس. إنهم ببساطة يخدعون مواطنيهم".
https://sarabic.ae/20260529/بوتين-تغطية-وسائل-الإعلام-الأوروبية-للغارة-الجوية-الأوكرانية-على-لوغانسك-عار-وشيء-مرعب-1113869769.html
https://sarabic.ae/20260528/موسكو-الضربة-على-جمهورية-لوغانسك-كانت-عملا-إرهابيا-وحشيا-مهما-حاولت-كييف-تبريره-1113838951.html
https://sarabic.ae/20260527/موسكو-صحفيو-شبكة-سي-إن-إن-ربما-كانوا-يصورون-الاستعدادات-لهجوم-إرهابي-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1113784177.html
https://sarabic.ae/20260527/ضابط-استخبارات-هندي-ينتقد-نظام-كييف-بعد-استهداف-سكن-طلابي-في-لوغانسك-1113794507.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/17/1113675963_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_2a7b34f9d3f2d7c1a4ee6427cc81003b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية
خبير حرب معلومات لـ"سبوتنيك": الإعلام الغربي تحول إلى أداة تعبئة عسكرية في تغطية قصف "ستاروبيلسك"
21:13 GMT 29.05.2026 (تم التحديث: 21:16 GMT 29.05.2026)
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
قال خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات المصري، العقيد حاتم صابر، إن "تفكيك المشهد الإعلامي الغربي وطريقة تعاطيه مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن القصف الأوكراني على مدينة "ستاروبيلسك"، يكشف عن حالة من الانحدار المهني والسياسي".
وأضاف صابر في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "هذا المشهد يمكن قراءته من خلال نقاط تحليلية متسلسلة تفضح آليات التضليل الممنهج، وجاءت كالتالي:
"فخ التأطير" والانتقائية الإعلامية
وأوضح الخبير أن التناقض في الإعلام الغربي لا يظهر غالبا في "فبركة الأخبار" بشكل فج، بل عبر ما يعرف بـ "التأطير الإعلامي" واختيار الأحداث التي تستحق الضوء وتلك التي يجب تجاهلها.
وأشار إلى أن الإعلام الغربي يتعامل مع الهجمات الأوكرانية داخل مناطق السيطرة الروسية مثل ( لوغانسك ودونيتسك) إما بتجاهل تام أو بوصفها "ضربات استراتيجية مشروعة"، مع إغفال كامل للضحايا المدنيين.
ولفت صابر إلى "تغيير المصطلحات" كأداة للتلاعب، حيث تُوصف العمليات الروسية بلغة عاطفية حادة بينما تُصاغ أخبار الهجمات الأوكرانية بلغة تقنية جافة ومحايدة، ما يغير وعي المتلقي بالكامل.
أكد العقيد حاتم صابر أن الإعلام الغربي يتبنى نظرية "تسييس الملفات الإنسانية"، حيث يتم منح المدني في كييف أو خاركيف اسما وقصة وصورة وعائلة، بينما يُختصر المدني في لوجانسك أو دونيتسك في "رقم مبهم" أو ينظر إليه بريبة كمتعاطف مع روسيا، ما يسقط قيمته الإنسانية.
كما أشار إلى "تبرير السلوك"، حيث تتحول الأسلحة الغربية المستخدمة في القصف إلى "أدوات للتحرير"، بينما يُصنف أي نشاط عسكري للطرف الآخر كإرهاب، ما يكشف غياب المعيار الأخلاقي الموحد.
سقوط "البروباغندا البيضاء" وأزمة الثقة
ويرى صابر أن الانحياز الأعمى للرواية الأوكرانية أحدث شرخا عميقا في مصداقية المنظومة الإعلامية الغربية، حيث تحولت مؤسسات عريقة من "سلطة رابعة" تبحث عن الحقيقة إلى "أدوات تعبئة عسكرية" تدعم المجهود الحربي الأوكراني.
وأضاف أن "الصحفي الغربي بات يعمل كجندي في معركة العلاقات العامة، حيث تُقبل بيانات الاستخبارات الغربية كحقائق مطلقة، في حين تُحجب القنوات الروسية تحت شعار "محاربة التضليل"، وهو ما وصفه الرئيس بوتين بـ "خداع المواطنين" وحرمانهم من حق الوصول للمعلومة".
ولفت خبير حرب المعلومات في تصريحاته لـ "سبوتنيك" بالتأكيد على أن الحروب تكشف دائما أن "الحقيقة هي الضحية الأولى"، مشددا على أن "شعارات الحياد والموضوعية الغربية تترنح وتختفي بمجرد تعارضها مع المصالح الاستراتيجية والسياسية للدول الممولة والموجهة لهذه الوسائل".
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، تغطية وسائل الإعلام الأوروبية للغارة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية بأنها عار وشيء مرعب.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لكازاخستان: "أتابع أحيانا قنوات غربية، أتابع هذه القنوات بين الحين والآخر لفهم المشهد الإعلامي الذي يتطور هناك والذي يتم بثه، بالدرجة الأولى، للجمهور الأوروبي. إنه لأمر مخز وكابوس. إنهم ببساطة يخدعون مواطنيهم".