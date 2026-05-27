https://sarabic.ae/20260527/ضابط-استخبارات-هندي-ينتقد-نظام-كييف-بعد-استهداف-سكن-طلابي-في-لوغانسك-1113794507.html
ضابط استخبارات هندي ينتقد نظام كييف بعد استهداف سكن طلابي في لوغانسك
ضابط استخبارات هندي ينتقد نظام كييف بعد استهداف سكن طلابي في لوغانسك
سبوتنيك عربي
انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الهندية رسالة فيديو لضابط المخابرات الهندي السابق، لاكي بيشت، انتقد فيها بشدة أوكرانيا على خلفية الهجوم... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-27T15:03+0000
2026-05-27T15:03+0000
2026-05-27T15:03+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار الهند اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/19/1113712387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6482c226dabf646dcee860447d4e4e79.jpg
وقال الضابط لاكي بيشت: "قصفت أوكرانيا عمدا سكناً طلابيا في مدينة ستاروبيلسك في منطقة لوغانسك، ما أسفر عن مقتل 21 طالبا ومدنيا بريئاً وإصابة العشرات!".وأردف الضابط الهندي: "لم يكن هذا خطأً أو حادثا. لقد استهدفت الطائرة المسيرة هذا السكن الطلابي، هؤلاء الأطفال، عمدا. هذه رسالة إلى روسيا: "سندمر جيلكم القادم، عقولكم المستقبلية".ووفقًا للجنة التحقيق، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم ليلا باستخدام أربع طائرات مسيرة. وكان في السكن 86 طالبا وموظف واحد وقت الهجوم. وتشير آخر التقارير إلى مقتل 21 شخصا وإصابة 43 آخرين. وقد فُتح تحقيق في الحادث باعتباره عملا إرهابيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مرارًا وتكرارًا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية.
https://sarabic.ae/20260527/موسكو-إذا-ثبت-توثيق-سي-إن-إن-التحضيرات-للاعتداء-على-ستاروبيلسك-فهذا-تواطؤ-1113790956.html
https://sarabic.ae/20260525/الكرملين-الغرب-لم-يتخذ-أي-إجراءات-تدين-هجوم-كييف-على-السكن-الطلابي-في-لوغانسك-1113717333.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/19/1113712387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c14ae415a327a76aa5f4d36970c5d417.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار الهند اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار الهند اليوم, أخبار أوكرانيا
ضابط استخبارات هندي ينتقد نظام كييف بعد استهداف سكن طلابي في لوغانسك
انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الهندية رسالة فيديو لضابط المخابرات الهندي السابق، لاكي بيشت، انتقد فيها بشدة أوكرانيا على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعة لوغانسك التربوية الحكومية.
وقال الضابط لاكي بيشت: "قصفت أوكرانيا عمدا سكناً طلابيا في مدينة ستاروبيلسك في منطقة لوغانسك، ما أسفر عن مقتل 21 طالبا ومدنيا بريئاً وإصابة العشرات!".
وأضاف بيشت: "أين تلك الصحفية النرويجية التي تتحدث باستمرار عن حرية التعبير؟ أين ذهبت يا سيدتي؟ ماذا عن حقوق المرأة لديكم؟ ألا ترون جثث هؤلاء الأطفال؟ لماذا لا تعرضون هذا الخبر للعالم أجمع؟ هل لأن أمريكا ستغضب؟ لأن أوكرانيا مجرد وكيل لحلف الناتو والولايات المتحدة".
وأردف الضابط الهندي: "لم يكن هذا خطأً أو حادثا. لقد استهدفت الطائرة المسيرة هذا السكن الطلابي، هؤلاء الأطفال، عمدا. هذه رسالة إلى روسيا: "سندمر جيلكم القادم، عقولكم المستقبلية
".
وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، أعلن يوم الجمعة الماضي، عن هجوم أوكراني استهدف المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعة لوغانسك التربوية الحكومية.
ووفقًا للجنة التحقيق، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم ليلا باستخدام أربع طائرات مسيرة
. وكان في السكن 86 طالبا وموظف واحد وقت الهجوم. وتشير آخر التقارير إلى مقتل 21 شخصا وإصابة 43 آخرين. وقد فُتح تحقيق في الحادث باعتباره عملا إرهابيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب
التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
رداً على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تشن القوات الروسية بانتظام ضربات على مواقع تضم أفرادًا ومعدات ومرتزقة، فضلاً عن البنية التحتية الأوكرانية: مرافق الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومرافق القيادة العسكرية والاتصالات.
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مرارًا وتكرارًا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية
أو المؤسسات الاجتماعية.