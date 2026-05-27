ضابط استخبارات هندي ينتقد نظام كييف بعد استهداف سكن طلابي في لوغانسك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260527/ضابط-استخبارات-هندي-ينتقد-نظام-كييف-بعد-استهداف-سكن-طلابي-في-لوغانسك-1113794507.html
ضابط استخبارات هندي ينتقد نظام كييف بعد استهداف سكن طلابي في لوغانسك
ضابط استخبارات هندي ينتقد نظام كييف بعد استهداف سكن طلابي في لوغانسك
سبوتنيك عربي
انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الهندية رسالة فيديو لضابط المخابرات الهندي السابق، لاكي بيشت، انتقد فيها بشدة أوكرانيا على خلفية الهجوم... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-27T15:03+0000
2026-05-27T15:03+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار الهند اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/19/1113712387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6482c226dabf646dcee860447d4e4e79.jpg
وقال الضابط لاكي بيشت: "قصفت أوكرانيا عمدا سكناً طلابيا في مدينة ستاروبيلسك في منطقة لوغانسك، ما أسفر عن مقتل 21 طالبا ومدنيا بريئاً وإصابة العشرات!".وأردف الضابط الهندي: "لم يكن هذا خطأً أو حادثا. لقد استهدفت الطائرة المسيرة هذا السكن الطلابي، هؤلاء الأطفال، عمدا. هذه رسالة إلى روسيا: "سندمر جيلكم القادم، عقولكم المستقبلية".ووفقًا للجنة التحقيق، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم ليلا باستخدام أربع طائرات مسيرة. وكان في السكن 86 طالبا وموظف واحد وقت الهجوم. وتشير آخر التقارير إلى مقتل 21 شخصا وإصابة 43 آخرين. وقد فُتح تحقيق في الحادث باعتباره عملا إرهابيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مرارًا وتكرارًا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية.
https://sarabic.ae/20260527/موسكو-إذا-ثبت-توثيق-سي-إن-إن-التحضيرات-للاعتداء-على-ستاروبيلسك-فهذا-تواطؤ-1113790956.html
https://sarabic.ae/20260525/الكرملين-الغرب-لم-يتخذ-أي-إجراءات-تدين-هجوم-كييف-على-السكن-الطلابي-في-لوغانسك-1113717333.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/19/1113712387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c14ae415a327a76aa5f4d36970c5d417.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار الهند اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار الهند اليوم, أخبار أوكرانيا

ضابط استخبارات هندي ينتقد نظام كييف بعد استهداف سكن طلابي في لوغانسك

15:03 GMT 27.05.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورسكن طلاب كلية ستاروبيلسك بعد أن ضربته القوات المسلحة الأوكرانية.
سكن طلاب كلية ستاروبيلسك بعد أن ضربته القوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الهندية رسالة فيديو لضابط المخابرات الهندي السابق، لاكي بيشت، انتقد فيها بشدة أوكرانيا على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعة لوغانسك التربوية الحكومية.
وقال الضابط لاكي بيشت: "قصفت أوكرانيا عمدا سكناً طلابيا في مدينة ستاروبيلسك في منطقة لوغانسك، ما أسفر عن مقتل 21 طالبا ومدنيا بريئاً وإصابة العشرات!".
وأضاف بيشت: "أين تلك الصحفية النرويجية التي تتحدث باستمرار عن حرية التعبير؟ أين ذهبت يا سيدتي؟ ماذا عن حقوق المرأة لديكم؟ ألا ترون جثث هؤلاء الأطفال؟ لماذا لا تعرضون هذا الخبر للعالم أجمع؟ هل لأن أمريكا ستغضب؟ لأن أوكرانيا مجرد وكيل لحلف الناتو والولايات المتحدة".
صحفيين وسائل الإعلام الأجنبية من 19 دولة في موقع المأساة في ستاروبيلسك، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: إذا ثبت توثيق "سي إن إن" التحضيرات للاعتداء على ستاروبيلسك فهذا تواطؤ
13:25 GMT
وأردف الضابط الهندي: "لم يكن هذا خطأً أو حادثا. لقد استهدفت الطائرة المسيرة هذا السكن الطلابي، هؤلاء الأطفال، عمدا. هذه رسالة إلى روسيا: "سندمر جيلكم القادم، عقولكم المستقبلية".

وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، أعلن يوم الجمعة الماضي، عن هجوم أوكراني استهدف المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعة لوغانسك التربوية الحكومية.

ووفقًا للجنة التحقيق، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم ليلا باستخدام أربع طائرات مسيرة. وكان في السكن 86 طالبا وموظف واحد وقت الهجوم. وتشير آخر التقارير إلى مقتل 21 شخصا وإصابة 43 آخرين. وقد فُتح تحقيق في الحادث باعتباره عملا إرهابيا.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2026
الكرملين: الغرب لم يتخذ أي إجراءات تدين هجوم كييف على السكن الطلابي في لوغانسك
25 مايو, 10:25 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.

رداً على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تشن القوات الروسية بانتظام ضربات على مواقع تضم أفرادًا ومعدات ومرتزقة، فضلاً عن البنية التحتية الأوكرانية: مرافق الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومرافق القيادة العسكرية والاتصالات.

وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مرارًا وتكرارًا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала