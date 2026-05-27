ضابط استخبارات هندي ينتقد نظام كييف بعد استهداف سكن طلابي في لوغانسك

انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الهندية رسالة فيديو لضابط المخابرات الهندي السابق، لاكي بيشت، انتقد فيها بشدة أوكرانيا على خلفية الهجوم...

2026-05-27T15:03+0000

وقال الضابط لاكي بيشت: "قصفت أوكرانيا عمدا سكناً طلابيا في مدينة ستاروبيلسك في منطقة لوغانسك، ما أسفر عن مقتل 21 طالبا ومدنيا بريئاً وإصابة العشرات!".وأردف الضابط الهندي: "لم يكن هذا خطأً أو حادثا. لقد استهدفت الطائرة المسيرة هذا السكن الطلابي، هؤلاء الأطفال، عمدا. هذه رسالة إلى روسيا: "سندمر جيلكم القادم، عقولكم المستقبلية".ووفقًا للجنة التحقيق، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم ليلا باستخدام أربع طائرات مسيرة. وكان في السكن 86 طالبا وموظف واحد وقت الهجوم. وتشير آخر التقارير إلى مقتل 21 شخصا وإصابة 43 آخرين. وقد فُتح تحقيق في الحادث باعتباره عملا إرهابيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مرارًا وتكرارًا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية.

