"سبوتنيك" وجامعة الأزهر - غزة تنظمان محاضرة حول استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام
نظمت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أولى محاضرات مشروع "سبوتنيك برو" مع جامعة الأزهر - غزة الفلسطينية، اليوم الجمعة، محاضرة وورشة عمل حول دور الذكاء...
2026-05-29T16:36+0000
16:11 GMT 29.05.2026 (تم التحديث: 16:36 GMT 29.05.2026)
نظمت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أولى محاضرات مشروع "سبوتنيك برو" مع جامعة الأزهر - غزة الفلسطينية، اليوم الجمعة، محاضرة وورشة عمل حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الصحفي في ظل التحول الرقمي، وأساليب وتحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، وذلك بمشاركة عدد من الأساتذة الطلبة والدارسين في الجامعة.
وناقشت الجلسة التي حملت عنوان
"الذكاء الاصطناعي.. الاستخدام والتحديات"، أساليب عمل وكالات الأنباء الدولية في ظل التحول الرقمي، مع التركيز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأخبار، وطرق وأساليب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الإعلام والعمل الإعلامي بشكل عام وعلى المنهجية، التي يتبعها فريق تحرير القسم العربي لدى وكالة "سبوتنيك"، في مجال استثمار الذكاء الاصطناعي.
وفي بداية الجلسة، ألقى نائب العميد لشؤون ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي في جامعة الأزهر – غزة، الدكتور تامر أبو فول، كلمة ترحيبية، أشار فيها إلى أن طلاب كلية الإعلام والتكنولوجيا في غزة يواجهون تحديات استثنائية نظرا لصعوبة بيئة التعليم والاتصالات، وقلة فرص التعلم الحديثة، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح يشكل مستقبل الإعلام في وقتنا الحالي، خصوصا فيما يخص تحليل البيانات والعمل على المحتوى الرقمي.
وبدورها، أعربت القائمة بأعمال مديرة القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، كارينا مهنا، عن أملها في أن تُتيح سلسلة الندوات، ضمن مشروع "سبوتنيك برو"، للمشاركين اكتساب معرفة عملية حول تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصحافة، وأن تشكل خطوة هامة في توسيع نطاق التعاون مع غزة.
وتطرقت مهنا إلى منهجية عمل فريق التحرير والطرق والأساليب والأدوات التي يستخدمها الفريق في مجال الذكاء الاصطناعي
، الاصطناعي من خلال العمل التحريري وتحليل المحتوى وتوقعات الجمهور، بالإضافة إلى أساليب التفاعل مع الجمهور من خلال الإعلانات الموجّهةЛ واستخدام واستثمار الـ"بوت" في هذه العملية إلى التحديات الأخلاقية والمهنية التي تواجه الصحفي خلال استخدام الذكاء أدوات الاصطناعي، مثل حقوق النشر والتحقق من دقة المعلومات وضرورة التحقق من الأخبار والمحتوى والصور والفيديوهات.
قدّم رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء وإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، عرضًا حول استثمار الذكاء الاصطناعي في المجال الإبداعي والأدوات المستخدمة في هذا المجال، وعرض بعض الأمثلة لطرق دمج عمل الأدوات لإنشاء مشروع متكامل من إنتاج الذكاء الاصطناعي، موضحا أن هدف الوكالة لا يقتصر على التكيف مع التغيرات التكنولوجية فحسب، بل يتعداه إلى تطوير حلولها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع، ووضع معايير جديدة للجودة.
وشرح سليمان، طرق استخدام عدد من الأدوات وأمثلة تطبيقية على أساليب الاستخدام، مشيرًا إلى الجوانب الإيجابية والسلبية لكل أداة مستخدمة في المجال الإعلامي، وإلى الجانب البشري والعاطفي، الذي تفقده هذه الأدوات، مثل القدرة على تلوين الصوت، على سبيل المثال.
وتُعد جامعة "الأزهر" في غزة من أبرز مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، حيث تأسست عام 1991، وتُخرّج الجامعة متخصصين في مجالات واسعة، تشمل الصحافة والإعلام والاتصالات الرقمية، وتضطلع بدور حيوي في تطوير البيئة التعليمية في قطاع غزة.
"سبوتنيك برو" هو مشروع أطلقته وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" للصحفيين وطلاب الجامعات ذات الصلة، وموظفي الخدمة الصحفية، ومديري وسائل الإعلام، بهدف تبادل الخبرات وبناء علاقات مهنية مع الزملاء الدوليين.
ويتولى إدارة وحدات المشروع مديرو الإعلام في وكالة "سبوتنيك" وخبراء مدعوون، وتناقش الجلسات جوانب مختلفة من الصحافة، بما في ذلك إنتاج المحتوى المتعدد الوسائط، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وتطوير الإعلام الرقمي.
ومنذ عام 2018، عُقدت اجتماعات حضورية في عشرات الدول، ووصلت الجلسات الإلكترونية إلى جمهور دولي واسع، وقد استقطب برنامج "سبوتنيك برو" أكثر من 15 ألف مشارك.