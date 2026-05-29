"سبوتنيك" وجامعة الأزهر - غزة تنظمان محاضرة حول استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام

نظمت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أولى محاضرات مشروع "سبوتنيك برو" مع جامعة الأزهر - غزة الفلسطينية، اليوم الجمعة، محاضرة وورشة عمل حول دور الذكاء...

2026-05-29T16:11+0000

وناقشت الجلسة التي حملت عنوان "الذكاء الاصطناعي.. الاستخدام والتحديات"، أساليب عمل وكالات الأنباء الدولية في ظل التحول الرقمي، مع التركيز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأخبار، وطرق وأساليب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الإعلام والعمل الإعلامي بشكل عام وعلى المنهجية، التي يتبعها فريق تحرير القسم العربي لدى وكالة "سبوتنيك"، في مجال استثمار الذكاء الاصطناعي. وتطرقت مهنا إلى منهجية عمل فريق التحرير والطرق والأساليب والأدوات التي يستخدمها الفريق في مجال الذكاء الاصطناعي، الاصطناعي من خلال العمل التحريري وتحليل المحتوى وتوقعات الجمهور، بالإضافة إلى أساليب التفاعل مع الجمهور من خلال الإعلانات الموجّهةЛ واستخدام واستثمار الـ"بوت" في هذه العملية إلى التحديات الأخلاقية والمهنية التي تواجه الصحفي خلال استخدام الذكاء أدوات الاصطناعي، مثل حقوق النشر والتحقق من دقة المعلومات وضرورة التحقق من الأخبار والمحتوى والصور والفيديوهات.وشرح سليمان، طرق استخدام عدد من الأدوات وأمثلة تطبيقية على أساليب الاستخدام، مشيرًا إلى الجوانب الإيجابية والسلبية لكل أداة مستخدمة في المجال الإعلامي، وإلى الجانب البشري والعاطفي، الذي تفقده هذه الأدوات، مثل القدرة على تلوين الصوت، على سبيل المثال.وتُعد جامعة "الأزهر" في غزة من أبرز مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، حيث تأسست عام 1991، وتُخرّج الجامعة متخصصين في مجالات واسعة، تشمل الصحافة والإعلام والاتصالات الرقمية، وتضطلع بدور حيوي في تطوير البيئة التعليمية في قطاع غزة."سبوتنيك برو" هو مشروع أطلقته وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" للصحفيين وطلاب الجامعات ذات الصلة، وموظفي الخدمة الصحفية، ومديري وسائل الإعلام، بهدف تبادل الخبرات وبناء علاقات مهنية مع الزملاء الدوليين.ويتولى إدارة وحدات المشروع مديرو الإعلام في وكالة "سبوتنيك" وخبراء مدعوون، وتناقش الجلسات جوانب مختلفة من الصحافة، بما في ذلك إنتاج المحتوى المتعدد الوسائط، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وتطوير الإعلام الرقمي.ومنذ عام 2018، عُقدت اجتماعات حضورية في عشرات الدول، ووصلت الجلسات الإلكترونية إلى جمهور دولي واسع، وقد استقطب برنامج "سبوتنيك برو" أكثر من 15 ألف مشارك.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

