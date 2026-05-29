"سبوتنيك" وجامعة الأزهر - غزة تنظمان محاضرة حول استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
"سبوتنيك" وجامعة الأزهر - غزة تنظمان محاضرة حول استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام
نظمت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أولى محاضرات مشروع "سبوتنيك برو" مع جامعة الأزهر - غزة الفلسطينية، اليوم الجمعة، محاضرة وورشة عمل حول دور الذكاء... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
"سبوتنيك" وجامعة الأزهر - غزة تنظمان محاضرة حول استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام

16:11 GMT 29.05.2026 (تم التحديث: 16:36 GMT 29.05.2026)
نظمت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أولى محاضرات مشروع "سبوتنيك برو" مع جامعة الأزهر - غزة الفلسطينية، اليوم الجمعة، محاضرة وورشة عمل حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الصحفي في ظل التحول الرقمي، وأساليب وتحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، وذلك بمشاركة عدد من الأساتذة الطلبة والدارسين في الجامعة.
وناقشت الجلسة التي حملت عنوان "الذكاء الاصطناعي.. الاستخدام والتحديات"، أساليب عمل وكالات الأنباء الدولية في ظل التحول الرقمي، مع التركيز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأخبار، وطرق وأساليب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الإعلام والعمل الإعلامي بشكل عام وعلى المنهجية، التي يتبعها فريق تحرير القسم العربي لدى وكالة "سبوتنيك"، في مجال استثمار الذكاء الاصطناعي.
وفي بداية الجلسة، ألقى نائب العميد لشؤون ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي في جامعة الأزهر – غزة، الدكتور تامر أبو فول، كلمة ترحيبية، أشار فيها إلى أن طلاب كلية الإعلام والتكنولوجيا في غزة يواجهون تحديات استثنائية نظرا لصعوبة بيئة التعليم والاتصالات، وقلة فرص التعلم الحديثة، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح يشكل مستقبل الإعلام في وقتنا الحالي، خصوصا فيما يخص تحليل البيانات والعمل على المحتوى الرقمي.

وبدورها، أعربت القائمة بأعمال مديرة القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، كارينا مهنا، عن أملها في أن تُتيح سلسلة الندوات، ضمن مشروع "سبوتنيك برو"، للمشاركين اكتساب معرفة عملية حول تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصحافة، وأن تشكل خطوة هامة في توسيع نطاق التعاون مع غزة.

وتطرقت مهنا إلى منهجية عمل فريق التحرير والطرق والأساليب والأدوات التي يستخدمها الفريق في مجال الذكاء الاصطناعي، الاصطناعي من خلال العمل التحريري وتحليل المحتوى وتوقعات الجمهور، بالإضافة إلى أساليب التفاعل مع الجمهور من خلال الإعلانات الموجّهةЛ واستخدام واستثمار الـ"بوت" في هذه العملية إلى التحديات الأخلاقية والمهنية التي تواجه الصحفي خلال استخدام الذكاء أدوات الاصطناعي، مثل حقوق النشر والتحقق من دقة المعلومات وضرورة التحقق من الأخبار والمحتوى والصور والفيديوهات.
قدّم رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء وإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، عرضًا حول استثمار الذكاء الاصطناعي في المجال الإبداعي والأدوات المستخدمة في هذا المجال، وعرض بعض الأمثلة لطرق دمج عمل الأدوات لإنشاء مشروع متكامل من إنتاج الذكاء الاصطناعي، موضحا أن هدف الوكالة لا يقتصر على التكيف مع التغيرات التكنولوجية فحسب، بل يتعداه إلى تطوير حلولها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع، ووضع معايير جديدة للجودة.

وشرح سليمان، طرق استخدام عدد من الأدوات وأمثلة تطبيقية على أساليب الاستخدام، مشيرًا إلى الجوانب الإيجابية والسلبية لكل أداة مستخدمة في المجال الإعلامي، وإلى الجانب البشري والعاطفي، الذي تفقده هذه الأدوات، مثل القدرة على تلوين الصوت، على سبيل المثال.
وتُعد جامعة "الأزهر" في غزة من أبرز مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، حيث تأسست عام 1991، وتُخرّج الجامعة متخصصين في مجالات واسعة، تشمل الصحافة والإعلام والاتصالات الرقمية، وتضطلع بدور حيوي في تطوير البيئة التعليمية في قطاع غزة.
"سبوتنيك برو" هو مشروع أطلقته وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" للصحفيين وطلاب الجامعات ذات الصلة، وموظفي الخدمة الصحفية، ومديري وسائل الإعلام، بهدف تبادل الخبرات وبناء علاقات مهنية مع الزملاء الدوليين.
ويتولى إدارة وحدات المشروع مديرو الإعلام في وكالة "سبوتنيك" وخبراء مدعوون، وتناقش الجلسات جوانب مختلفة من الصحافة، بما في ذلك إنتاج المحتوى المتعدد الوسائط، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وتطوير الإعلام الرقمي.
ومنذ عام 2018، عُقدت اجتماعات حضورية في عشرات الدول، ووصلت الجلسات الإلكترونية إلى جمهور دولي واسع، وقد استقطب برنامج "سبوتنيك برو" أكثر من 15 ألف مشارك.
