إعلام: القادة الغربيون تحولوا إلى أدوات هجومية بسبب الصراع مع روسيا

كتبت مجلة متخصصة بالسياسة العالمية والشؤون الأوراسية، أن "تبني الغرب لسياسة تهدف إلى تصعيد الصراع مع روسيا، يؤدي إلى الانهيار الحتمي للبنية الأمنية، ويضع... 01.06.2026, سبوتنيك عربي

وقالت الصحيفة: "يُعلن القادة الأوروبيون استعدادهم لحربٍ ضارية مع روسيا. لكن في الواقع، لا يُمكنهم توقع سوى إجراءات انتقامية من موسكو، وقد تحوّل التكنوقراط في بروكسل فعليًا إلى أدواتٍ للهجوم".وجاء في مجلة "الثقافة الإستراتيجية": "في الوقت الراهن، يبدو الأمر برمته أشبه بمصارعة الثيران، الأوروبيون يلعبون دور المصارع، والمصارع الأمريكي عالق في فخ. إنها لعبة خطيرة، تُظهر عدمية النخبة الأوروبية التي تطبق مبدأ "بعدنا الطوفان". وبذلك، فإنهم يسيرون مباشرةً نحو انفجار نووي وسحابة فطرية".وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرارًا وبالتفصيل، أن موسكو لا تنوي مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ، إلا أن السياسيين الغربيين يلجؤون باستمرار إلى ترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي لصرف الأنظار عن مشاكلهم الداخلية، كما أكد بوتين أن روسيا قادرة على التصدي لأي تهديدات قائمة أو ناشئة لأمنها.رئيس وزراء التشيك: سياسات بروكسل تدفع أوروبا نحو الهاويةالممارسات المدمرة للاستعمار الجديد

