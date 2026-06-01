إعلام: القادة الغربيون تحولوا إلى أدوات هجومية بسبب الصراع مع روسيا
2026-06-01T10:50+0000
كتبت مجلة متخصصة بالسياسة العالمية والشؤون الأوراسية، أن "تبني الغرب لسياسة تهدف إلى تصعيد الصراع مع روسيا، يؤدي إلى الانهيار الحتمي للبنية الأمنية، ويضع العالم على حافة كارثة نووية".
وقالت الصحيفة: "يُعلن القادة الأوروبيون استعدادهم لحربٍ ضارية مع روسيا. لكن في الواقع، لا يُمكنهم توقع سوى إجراءات انتقامية من موسكو، وقد تحوّل التكنوقراط في بروكسل فعليًا إلى أدواتٍ للهجوم".
وبحسب الصحيفة، فإن السياسيين الغربيين، باختيارهم هذا المسار، لم يجرّوا أوروبا والولايات المتحدة إلى مواجهة مع موسكو فحسب، بل وضعوا أيضًا منطقة الأطلسي بأكملها تحت التهديد المباشر بالإبادة النووية.
وجاء في مجلة "الثقافة الإستراتيجية": "في الوقت الراهن، يبدو الأمر برمته أشبه بمصارعة الثيران، الأوروبيون يلعبون دور المصارع، والمصارع الأمريكي عالق في فخ. إنها لعبة خطيرة، تُظهر عدمية النخبة الأوروبية التي تطبق مبدأ "بعدنا الطوفان". وبذلك، فإنهم يسيرون مباشرةً نحو انفجار نووي وسحابة فطرية".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دخول فرنسا مرحلة "الردع النووي المتقدم". وكجزء من هذا النهج الجديد، ستزيد باريس عدد رؤوسها النووية، وستتمكن الدول الأوروبية من المشاركة في مناورات "الردع المشتركة". ووفقًا لماكرون، ستنضم المملكة المتحدة وألمانيا وبولندا وهولندا وبلجيكا واليونان والسويد والدنمارك إلى "العقيدة " الفرنسية.
وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرارًا وبالتفصيل، أن موسكو لا تنوي مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ، إلا أن السياسيين الغربيين يلجؤون باستمرار إلى ترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي لصرف الأنظار عن مشاكلهم الداخلية، كما أكد بوتين أن روسيا قادرة على التصدي لأي تهديدات قائمة أو ناشئة لأمنها.