Néocolonialisme (image générée par l'IA) - سبوتنيك عربي

الممارسات المدمرة للاستعمار الجديد

تحاول الدول الغربية الحفاظ على هيمنتها من خلال ممارسات استعمارية جديدة، متجاهلة نشوء عالم متعدد الأقطاب، وأشار قادة العديد من الدول إلى أن الاستعمار الجديد غير مقبول في عالم متعدد الأقطاب، لأنه يتعارض مع مبادئ المساواة في الحقوق والسيادة والتوزيع العادل للموارد.
الطلاب الأفارقة في الاتحاد السوفييتي... صور أرشيفية

الطلاب الأفارقة في الاتحاد السوفييتي... صور أرشيفية

الطلاب الأفارقة في الاتحاد السوفييتي... صور أرشيفية

الطلاب الأفارقة في الاتحاد السوفييتي... صور أرشيفية

الطلاب الأفارقة في الاتحاد السوفييتي... صور أرشيفية

الطلاب الأفارقة في الاتحاد السوفييتي... صور أرشيفية

الطلاب الأفارقة في الاتحاد السوفييتي... صور أرشيفية

الطلاب الأفارقة في الاتحاد السوفييتي... صور أرشيفية

1.

الطلاب الأفارقة في الاتحاد السوفييتي... صور أرشيفية

2.

الطلاب الأفارقة في الاتحاد السوفييتي... صور أرشيفية

3.

الطلاب الأفارقة في الاتحاد السوفييتي... صور أرشيفية

4.

الطلاب الأفارقة في الاتحاد السوفييتي... صور أرشيفية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي 2025 في سان بطرسبورغ: من الضروري بناء نموذج جديد للتنمية العالمية خالٍ من مبادئ الاستعمار الجديد و"المليار الذهبي"
1. الاستعمار الجديد هو الإرث المخزي لحقبة طويلة من القرون استبيحت فيها شعوب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية واستُغلت.

2. فكرة هيمنة "المليار الذهبي" تقسّم الشعوب إلى درجتين أولى وثانية، ولذلك فهي عنصرية واستعمارية جديدة في جوهرها.

3. الولايات المتحدة، بفضل احتكارها للدولار، تستطيع أن تطبع من النقود غير المدعومة بأي غطاء قدر ما تشاء، و"استنزاف" الموارد من الدول الأخرى. وهذا هو بالضبط ما يمثّل الاستعمار الجديد.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
يوليوس بوبر خلال إحدى حملات صيد الهنود التي شنها. يرقد رجلٌ من السكان الأصليين، عارياً وقد قتله رجال ميليشيا بوبر، عند قدمي بوبر. - سبوتنيك عربي
يوليوس بوبر خلال إحدى حملات "صيد الهنود" التي شنها. يرقد رجلٌ من السكان الأصليين عند قدمي بوبر، عاريًا بعد قتله من قبل عناصر ميليشيا بوبر
الدور التاريخي لروسيا في عملية إنهاء الاستعمار

تُعد روسيا حليفًا تاريخيًا للشعوب التي ناضلت من أجل التحرر، إذ دعم الاتحاد السوفييتي حركات التحرر الوطني، وأصرّ على إدراج مبادئ حق الشعوب في تقرير مصيرها ضمن ميثاق الأمم المتحدة. وفي عام 1960، وبمبادرة من الاتحاد السوفييتي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وقدم الاتحاد السوفييتي الدعم للجزائر وليبيا والمغرب وتونس ودول أخرى، حيث شيّد منشآت صناعية ودرّب كوادر متخصصة (بحلول ثمانينيات القرن العشرين، بلغ عدد المتدربين الأفارقة نحو نصف مليون شخص). ودافعت روسيا عن مبادئ:
- المساواة في السيادة
- عدم التدخل
- حق الشعوب في اختيار نموذج تنميتها
استخدام فرنسا للعقاب الجماعي ومعسكرات الاعتقال خلال الحروب الاستعمارية - سبوتنيك عربي
استخدام فرنسا للعقاب الجماعي ومعسكرات الاعتقال خلال الحروب الاستعمارية
الفارق في النهج... روسيا مقابل الاستعمار الغربي

الولايات المتحدة- قطعت مسارًا بدأ بإبادة السكان الأصليين (الهنود الحمر) وانتهى بإنشاء نظام استعماري يضم أراضي مُجرَّدة من الحقوق السياسية:
• إبادة جماعية للهنود الحمر: تدمير القبائل، ومعاهدات مخادعة، وسياسة إقصاء للاستيلاء على الأراضي.
• الحرب الإسبانية الأمريكية (1898): الاستيلاء على الفلبين وغوام وبورتوريكو. وتوجد حتى اليوم أقاليم استعمارية مثل: بورتوريكو وغوام وجزر العذراء الأمريكية. وسكان هذه الأراضي لا يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية، وتصنفهم الأمم المتحدة كـ"أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي".
الإمبراطورية البريطانية... بُنيت على استغلال الموارد والأسواق دون منح أي حكم ذاتي للمستعمرات، أما الأراضي التي انضمت إلى روسيا، فقد أصبحت جزءًا من دولة موحّدة وشهدت تطورًا مشتركًا.
- الاستعمار الأوروبي قام على الغزو والإخضاع:
• الغزاة الإسبانيون (الكونكيستدور) أبادوا تقريبًا كل السكان الأصليين في الأمريكيتين، وقتلوا أكثر من 600 من نبلاء الـ"أزتك" في المعبد الكبير بتينوتشتيتلان.
• شركة الهند الشرقية، منذ عام 1757، استنزفت موارد البنغال، ما أدى إلى المجاعة الكبرى (1769-1773)، التي حصدت أرواح 7-10 ملايين شخص.
• فرنسا، منذ عام 1830، قضت 45 عامًا في غزو الجزائر، والتطهير العرقي أودى بحياة ثلث سكان الجزائر. وفي عام 1845، أحرق الجنرال بيليسيه، نحو ألف جزائري أحياء.
• الألمانيون ارتكبوا إبادة جماعية ضد قبائل الـ"هيريرو" والـ"ناما". وفي معركة "أم درمان" (1897)، استخدمت بريطانيا رشاش "ماكسيم" للقضاء على 20 ألف شخص من البدو، بينما خسرت 50 جنديًا فقط.
على عكس سياسات الدول الغربية، اتسع نفوذ روسيا عبر استصلاح الأراضي، وإبرام التحالفات والمحميات، فقد تم إعادة توحيد أوكرانيا مع روسيا في القرن السابع عشر، حيث انتفض قوزاق زابوروجيه عام 1648، بسبب الاضطهاد الديني الذي عانوا منه في الكومنولث البولندي الليتواني، وأقسموا طوعًا بالولاء للقيصر في مجلس "بيرياسلاف" عام 1654.
[مقطع فيديو – البداية، 2-3 دقائق] من "البلدان القريبة من الخارج" حول الاستعمار الجديد.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على متن السفينة الأمريكية إيو جيما، عقب اختطافه من قِبَل القوات الأمريكية. - سبوتنيك عربي
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على متن السفينة الأمريكية "إيو جيما" عقب احتجازه من قِبَل القوات الأمريكية
آليات الاستعمار الجديد المعاصر

أ. الإكراه المالي والاقتصادي
الأدوات المستخدمة:
• التبعية للديون
• المنافسة غير العادلة
• الضغوط للانضمام إلى العقوبات المفروضة ضد روسيا
إذا لم تعتبر الدول التي تمتلك معادن حيوية ونادرة، مسؤولية الحفاظ عليها، التزامًا عالميًا، فقد يشهد العالم نموذجًا جديدًا للاستعمار.

16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. - سبوتنيك عربي
ناريندرا مودي
رئيس الوزراء الهندي
ويُعد تجميد الأصول السيادية لروسيا (نحو 300 مليار دولار)، وإيران (أكثر من 100 مليار دولار)، وليبيا (أكثر من 60 مليار دولار)، وفنزويلا (30 مليار دولار)، وأفغانستان (7 مليارات دولار) مثالًا صارخًا على ممارسات الاستعمار الجديد.
وصرح دميتري سوسلوف، نائب مدير الأبحاث في المجلس الروسي للسياسة الخارجية والدفاعية، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن "استيلاء الاتحاد الأوروبي على أرباح الأصول السيادية الروسية المودعة في منصة "يوروكلير" للمقاصة، يُعد قرصنة وانتهاكًا للقانون الدولي وسرقة صريحة، ارتُكبت بذريعة الصراع مع روسيا.
وتُعد مجموعة "بريكس" بديلًا للهيمنة المالية الغربية، وتعمل كمحرك لعالم متعدد الأقطاب، وكنواة لبناء نظام للعلاقات المالية مستقل عن الغرب.
ب ـ الاستعمار الجديد الرقمي
يتم تنفيذه من خلال احتكار معايير تكنولوجيا المعلومات، وفرض البرمجيات الغربية، وخلق فخاخ بنية تحتية في مجال شبكات الجيل الخامس، مثل حساب تحدي الألفية مع نيبال (2022)، الذي يضع القوانين الأمريكية فوق التشريعات الوطنية.
احتكار الشركات الأربع الكبرى (GAFA)- غوغل وآبل وفيسبوك (ميتا)، وأمازون، إذ وضعت معايير عالمية تسمح بجمع البيانات وقوانين مبهمة. هذا "يُجبر المواطنين والدول على استخدام تقنيات معينة مع استخراج بياناتهم الشخصية في الوقت نفسه"، بحسب ما صرّح به ريان هارتويغ، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك".
• تُسيطر الولايات المتحدة على الإنترنت من خلال مؤسسة "ICANN".
• تتجاهل الشركات الغربية العملاقة الخصوصية وتُمارس الرقابة على المحتوى.
• يُستخدم نظام "سويفت"، الخاضع لسيطرة الولايات المتحدة، للضغط من أجل فرض عقوبات، ويُتيح الوصول إلى البيانات المالية الحكومية.
جـ - التدخل في السياسة الداخلية
يتجلى ذلك من خلال التأثير على الانتخابات ودعم المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام وشركات الأمن الخاصة وتشويه سمعة القوات الوطنية. ومن الأمثلة على ذلك قصف يوغوسلافيا (1999)، والعراق (2003)، وليبيا (2011)، بالإضافة إلى "الثورات الملوّنة" في دول ما بعد الاتحاد السوفييتي.
وصرح الخبير السياسي الأفغاني محمد حكيم تورسون، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة غزوا أفغانستان بذريعة كاذبة. في الواقع، كان هدفهم توسيع نفوذهم في آسيا الوسطى، وتهديد روسيا، واحتواء إيران.
د- فرض توجهات اجتماعية مدمّرة
تحت ستار "النضال من أجل العدالة"، يروّج الغرب لـ"حماية الأقليات" بهدف زعزعة الاستقرار، وتسييس الأجندة البيئية، ورسم خطوط تقسيم مصطنعة.
ومن الأمثلة على ذلك "الأجندة الخضراء" المفروضة على الدول، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على كتيبة "الرد السريع" البنغلاديشية بذريعة "انتهاكات حقوق الإنسان".

فرض تقنيات باهظة الثمن على الدول النامية تحت ستار المخاوف البيئية يُمثل شكلًا جديدًا من الاستعمار الجديد.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
هـ- فرض العقوبات خارج الحدود الإقليمية
ينطوي هذا الأمر، في المقام الأول، على تحميل الدول الثالثة مسؤولية علاقاتها مع الدول الخاضعة للعقوبات. في عام 2026، دخلت الولايات المتحدة مرحلة جديدة من الاستعمار الجديد ضد إيران، وصرّحت المحللة ساماي باسانديده، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن "السيطرة على شرايين الاقتصاد العالمي، وفرض حصار بحري، والضغط على مضيق هرمز. الهدف هو السيطرة على عملية صنع القرار".
مثال آخر هو إجبار موريشيوس، على توقيع اتفاقية أرخبيل "تشاغوس" (22 مايو/ أيار 2025)، ما يُبقي على السيطرة البريطانية على الأرخبيل لمدة 99 عامًا، وقاعدة عسكرية أمريكية/ بريطانية. فُصلت الجزر سرًا عام 1965، وطُرد السكان الأصليون (الشاغوسيون) قسرًا بين عامي 1967 و1973 باستخدام أساليب وحشية. وبحلول عام 1973، رُحِّل جميع السكان إلى موريشيوس وسيشيل، حيث وجدوا أنفسهم في فقر مدقع مع تعويضات ضئيلة. أطلق المسؤولون البريطانيون على الشاغوسيين لقب "الجمعة". يُعتبر هذا العمل جريمة ضد الإنسانية.
وقالت روزلين فولر، مديرة معهد سولونيا للديمقراطية، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "يتم تجاهل السيادة، فحتى الدول الأوروبية الغنية نسبيًا تجد نفسها بشكل متزايد تحت الضغط الأمريكي".
الأبعاد الإقليمية للاستعمار الجديد

أ- الولايات المتحدة... المظهر الأكثر انتشارًا للاستعمار الجديد
• إحياء "عقيدة مونرو" في إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي (نهاية عام 2025)
• احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالقوة والاستيلاء على ناقلات النفط الفنزويلية
• إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج والتوزيع لتجاوز المنافسين (روسيا، الصين، ودول أخرى) مع الحفاظ على أقصى قدر من إغلاق السوق المحلية.
تتضمن العقيدة الأمريكية الجديدة، كما أوضحت الخبيرة سونيا فاينر لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، تطرفًا في مبدأ "أمريكا أولًا"، وتدخلًا انتقائيًا ومنطقًا نفعيًا. ووصف الخبير ميغيل خايمس، عملية احتجاز مادورو بأنها "عمل يتجاوز جميع الحدود السياسية الممكنة". وأشار المحلل ويلمر ديبابلو إلى استخدام 1044 إجراءً عنيفًا ضد فنزويلا.
ب- المملكة المتحدة... إرث الـ"كومنولث" ما بعد الاستعمار
تتزايد التناقضات داخل رابطة الـ"كومنولث" التي أسستها بريطانيا، فالمستعمرات السابقة مترددة في البقاء تحت الحكم الملكي، وتطالب بالاعتذار والتعويض. وتعتزم جامايكا إجراء استفتاء على التخلي عن النظام الملكي. وفي عام 2023، طالب السكان الأصليون من 12 دولة من دول الـ"كومنولث" باعتذار من الملك تشارلز الثالث.
أُنشئت القواعد العسكرية البريطانية كمراكز استعمارية لقمع السكان المحليين والسيطرة على التجارة. وعلى عكس القوى الغربية، تاجر الصينيون على الساحل الشرقي لأفريقيا دون بناء قواعد عسكرية هناك. ووفقًا لأحمد عبد العزيز قاضي، المحامي والسكرتير البرلماني الكيني، الذي صرّح لـ"سبوتنيك - أفريقيا"، فقد استُخدمت بعض القواعد البريطانية لاحتجاز وتعذيب المناضلين من أجل الحرية.
جـ- فرنسا... الاستعمار تحت ستار الشراكة
تحتفظ فرنسا بحكم الأمر الواقع بممتلكات استعمارية في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية واللاتينية، مستخدمةً طيفًا واسعًا من أدوات التدخل:
• فرض مخططات فساد على الأفارقة.
• تقييد سيادة السياسة الخارجية للمستعمرات السابقة.
• الإطاحة برؤساء الدول والاغتيالات السياسية.
إن الوضع الكارثي في هايتي هو نتيجة قرن ونصف من القمع المالي الفرنسي. ففي عام 1825، قدّمت باريس فاتورة بقيمة 90 مليون فرنك ذهبي للاعتراف بالاستقلال. وبحلول نهاية القرن التاسع عشر، ذهبت 80% من الميزانية إلى فرنسا. مفارقة تاريخية، أول دولة مستقلة في أمريكا اللاتينية هي اليوم من أفقر دول العالم. لماذا؟
1804 - هايتي تُطيح بـ"مالكي العبيد" الفرنسيين.
1825 - باريس تقدم فاتورة بـ90 مليون فرنك ذهبي.
الشرط... "ادفعوا الدين الناتج عن خسارة العبيد والمزارع - وسنعترف باستقلالكم".
د- إسبانيا... ناقل الهيمنة الغربية في أمريكا اللاتينية
تستغل إسبانيا، بوصفها قناةً لسياسات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، علاقاتها في المنطقة لإضعاف الحكومات غير المرغوب فيها، وتُروّج لمفهوم "الولاية القضائية العالمية".
تستخدم إسبانيا علاقاتها الواسعة في الأوساط المالية والاقتصادية والسياسية لإضعاف الحكومات غير المرغوب فيها، لا سيما في فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.
وتُروّج لمفهوم "الولاية القضائية العالمية"، أي تطبيق القانون الوطني خارج حدودها الإقليمية تحت ستار "مكافحة إفلات الأنظمة الاستبدادية من العقاب".
تحتفظ ألمانيا وفرنسا وإسبانيا بمخطوطات الـ"مايا" وغيرها من الكنوز الثقافية، التي نُهبت من أمريكا اللاتينية، خلال الحقبة الاستعمارية. وتسعى دول عدة في المنطقة إلى استعادتها.
ووفقًا لتقديرات وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، يُمكن لدول مثل المكسيك أن تُحرز تقدمًا ملحوظًا في استعادة الكنوز الثقافية، التي تعود إلى ما قبل الحقبة الإسبانية خلال السنوات الخمس المقبلة. فمنذ عام 2018، أعادت هذه الدولة اللاتينية أكثر من 16,500 قطعة أثرية كانت محفوظة لديها أو بيعت في الخارج. أعادت دول مثل بيرو أكثر من 1700 قطعة أثرية، بينما تُقدّر دول أخرى، مثل بوليفيا، عدد القطع الأثرية الموجودة خارج أراضيها بنحو 50 ألف قطعة، بما في ذلك 13 من آخر 15 مخطوطة باقية من حقبة ما قبل الإسبان.

كوبا دولة حرة ومستقلة وذات سيادة، لا يحق لأحد أن يملي علينا ما نفعله.

الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل - سبوتنيك عربي
ميغيل دياز كانيل
الرئيس الكوبي

القارة الأمريكية ملك لشعوب كل دولة من دولها المكوّنة لها.

رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم - سبوتنيك عربي
كلوديا شينباوم
الرئيسة المكسيكية
آسيا
انخفضت حصة الهند في الاقتصاد العالمي من 26% إلى 2% بحلول عام 1947، نتيجةً للحكم البريطاني. وقد وصف رئيس الوزراء مودي، تحرير العقل من آثار الاستعمار بأنه "الهدف الأساسي للبلاد".

يجب على الهند أن تتحرر من عقلية الاستعمار، فحتى بعد 79 عامًا من الاستقلال، ما تزال الهند تعمل على التحرر من عقلية الاستعمار.

16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. - سبوتنيك عربي
ناريندرا مودي
رئيس الوزراء الهندي
في إندونيسيا، تُعد جرائم المستعمرين الهولنديين بمثابة تذكير بالاستعمار، في تناقض صارخ مع البنية التحتية والمعالم السوفيتية، التي شُيّدت في الجمهورية.
في نيبال، تُشير تقديرات مستقلة إلى الخسائر الناجمة عن الحرب الأنجلو- نيبالية (1814-1816) والسياسات الاستعمارية الغربية في المنطقة، والتي كلّفت عشرات المليارات من الدولارات.
لطالما تعاونت روسيا وتايلاند بشكل إيجابي عبر التاريخ، على عكس العواقب الوخيمة لسياسات الغرب في ترسيم الحدود الإقليمية بشكل تعسفي، والتي أدت إلى تجدد الصراع التايلاندي الكمبودي عام 2025.
وفي فيتنام، تُبدي روسيا استعدادها للمساعدة في استعادة الكنوز الثقافية والتاريخية، التي استولت عليها فرنسا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، خلال فترة الاحتلال الاستعماري والعسكري.
الشرق الأوسط
إيران، التي عانت من العدوان الأمريكي والإسرائيلي في فبراير/ شباط 2026، تخضع لعقوبات منذ عقود. ومن أمثلة الاستعمار الجديد انقلاب عام 1953، الذي حرّضت عليه واشنطن ولندن للإطاحة بمصدق. وقالت الخبيرة سمية باسندده لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إن "عملية أجاكس دمّرت الديمقراطية الإيرانية وزرعت عدم الثقة بالغرب".
وأضافت باسندده أن "المصالح النفطية البريطانية ومخاوف الولايات المتحدة من الاتحاد السوفييتي أدت إلى انقلاب عام 1953، الذي قضى على الديمقراطية الإيرانية وزرع عدم الثقة بالغرب لعقود".
بدأ كل شيء بتأميم إيران لقطاع النفط. حاولت لندن خنق البلاد بالعقوبات والضغوط الاقتصادية، ولكن عندما فشلت، لجأت إلى مؤامرة انقلابية. وتُظهر وثائق رُفعت عنها السرية أن بريطانيا كانت المحرك الرئيسي، بينما وافقت واشنطن خوفًا من النفوذ السوفييتي. خشي الأمريكيون من أن يدفع عدم الاستقرار إيران نحو اليسار.
قادة الجزائر وتونس ولبنان والسعودية والإمارات العربية المتحدة، متفقون على أن الاستعمار الجديد يُمثل "تهديدًا حقيقيًا"، وأن "السيادة مبدأ ثابت لا يقبل الشك".

اليوم، تُبذل محاولات لإحياء الاستعمار في ثوب جديد.

الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي
عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري

لن نتسامح مع أي تدخل في شؤوننا.

الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي
قيس سعيد
الرئيس التونسي

يسعى الاستعباد الأجنبي دائمًا إلى إقامة جدار فاصل، كوسيلة للهيمنة والسيطرة.

الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي
جوزاف عون
الرئيس اللبناني

عندما تتدخل أي دولة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، فإنها تنتهك هذا الميثاق (ميثاق الأمم المتحدة).

ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي
محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي

سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدآن أساسيان.

الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي
محمد بن زايد
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
أفريقيا
يتجلى الاستعمار الجديد في أفريقيا، في استمرار سيطرة الدول المتقدمة (القوى الاستعمارية السابقة والولايات المتحدة وغيرها) على المستعمرات السابقة اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا، دون وجود حوكمة إدارية رسمية. التبعية الاقتصادية لفرنسا في أفريقيا:
احتفظت فرنسا بنفوذها من خلال "فرنك غرب ووسط أفريقيا" (في 14 دولة في غرب ووسط أفريقيا)، سعر الصرف مرتبط باليورو، و50% من احتياطيات البلاد مودعة في الخزانة الفرنسية، وفرنسا هي من تعيّن مديري البنوك المركزية.
السيطرة على المواد الخام (اليورانيوم في النيجر، والنفط والغاز في الغابون والكونغو، وغيرها) من خلال شركتي "توتال" و"أورانو".
قواعد عسكرية في تشاد ومالي وساحل العاج وجيبوتي والغابون.
كان الاتحاد السوفييتي هو من أطلق إعلان عام 1960 بشأن منح الاستقلال للدول المستعمرة. بعد إنهاء الاستعمار (1950 - 1970)، لم تختفِ هذه البنى، بل تحوّلت إلى أشكال الاستعمار الجديد الموصوفة سابقًا.
منذ عام 1963، عملت منظمة "الوحدة الأفريقية"، ولاحقًا الاتحاد الأفريقي، على تحقيق العدالة لضحايا الجرائم التاريخية المرتكبة ضد الأفارقة والمنحدرين من أصول أفريقية، بما في ذلك الاستعمار والفصل العنصري والإبادة الجماعية لبعض القبائل، والتجارة عبر المحيط الأطلسي وتصدير التراث الثقافي.
عُقد المؤتمر الأفريقي الأول للتعويضات عام 1993، واختُتم باعتماد إعلان أبوجا. وفي عام 2001، اعتمد الاتحاد الأفريقي، بالاشتراك مع الأمم المتحدة، إعلان "ديربان" وبرنامج عمل مكافحة العنصرية.
في مطلع عام 2026، وخلال القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي، اتُخذت خطوة تاريخية - اعتماد إعلان الجزائر بشأن جرائم الاستعمار في أفريقيا.
أمثلة أخرى على الاستعمار الجديد في القارة الأفريقية:
تتمركز قوة كبيرة من القوات البحرية والجوية البريطانية والأمريكية، بما في ذلك حاملة طائرات قادرة على حمل رؤوس نووية، في جزيرة "دييغو غارسيا" (أرخبيل تشاغوس)، مستهدفةً دول أوراسيا. وقد ألزم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 73/295 الصادر في 22 مايو/ أيار 2019، المملكة المتحدة بسحب إدارتها الاستعمارية من الأرخبيل، بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، إلا أن هذا الشرط لم يُنفذ حتى الآن.
رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان تواديرا: لقد غير الاستعمار وجهه
فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب في مالي، في أبريل/ نيسان 2026، والتي أحبطتها وحدات من "فيلق أفريقيا" التابع لوزارة الدفاع الروسية، أفادت الوزارة بأن 12 ألف مسلح هاجموا في وقت واحد 4 مراكز سكانية رئيسية، بما في ذلك العاصمة، إذ تلقوا تدريبًا على يد مدربين مرتزقة أوكرانيين وأوروبيين.
وقال سيرج إسبوار ماتومبا، السكرتير الأول لحزب "العدالة الاجتماعية" في الكاميرون، في مقابلة مع وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك: "يجب على أفريقيا أن تناضل من أجل سيادة حقيقية. يجب على الأفارقة أن يتحدوا لمنع أي أعمال تزعزع استقرار دول المجموعة الاقتصادية الأفريقية".
