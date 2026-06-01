الممارسات المدمرة للاستعمار الجديد

ووفقًا لتقديرات وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، يُمكن لدول مثل المكسيك أن تُحرز تقدمًا ملحوظًا في استعادة الكنوز الثقافية، التي تعود إلى ما قبل الحقبة الإسبانية خلال السنوات الخمس المقبلة. فمنذ عام 2018، أعادت هذه الدولة اللاتينية أكثر من 16,500 قطعة أثرية كانت محفوظة لديها أو بيعت في الخارج. أعادت دول مثل بيرو أكثر من 1700 قطعة أثرية، بينما تُقدّر دول أخرى، مثل بوليفيا، عدد القطع الأثرية الموجودة خارج أراضيها بنحو 50 ألف قطعة، بما في ذلك 13 من آخر 15 مخطوطة باقية من حقبة ما قبل الإسبان.